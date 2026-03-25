Mohamed Szalah, a Liverpool történetének harmadik legeredményesebb játékosa kedden jelentette be, hogy kilenc év után távozik a klubtól az idény végén. A hír a válogatottszünet kezdetén megrengette a futballvilágot, noha Szalah idei formája alapján várható volt, hogy már sokáig nem látjuk őt a Vörösök színeiben. Szalah bejelentésére a liverpooli csapattársak, így Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is reagált, most pedig a klub egykori védője, a jelenleg szakértőként dolgozó Jamie Carragher is méltatta hosszú cikkben Szalahot.

A 115-szörös egyiptomi válogatott játékos eddig két angol bajnoki cím, valamint egy FA Kupa és két Ligakupa mellett egy Bajnokok Ligája-, egy klubvilágbajnoki, illetve egy európai Szuperkupa-trófeát is nyert a csapattal. Szalah eddig 435 mérkőzésen 255 gólt szerzett a Liverpool színeiben, így csak Ian Rush és Roger Hunt előzi meg a klub örökranglistáján. Kétségtelen, hogy Szalah örökre beírta magát a Premier League történelmébe, sőt Carragher szerint biztos dobogós helye van a legjobb külföldi játékosok között, mivel csak Thierry Henry volt jobb nála.

„Azon külföldi támadók panteonjában, akik Angliában kiemelkedően teljesítettek, csak Thierry Henry áll Szalah felett. Sokaknak vitára adhat okot olyan játékosok teljesítménye, mint Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp, vagy Eric Cantona, de egyikük sem produkált szezonról szezonra ugyanolyan brutális számokat, mint az egyiptomi” – írta Carragher a The Telegraph-ban megjelent cikkében.

A 33 éves támadó minden bizonnyal az utolsó liverpooli mérkőzését a Brentford ellen játssza majd a Premier League szezonzáró fordulójában. Carragher azonban kijelentette, hogy nem szeretne részt venni a május 24-i búcsúztatón, mivel szerinte a szurkolók és a játékos is sokkal nagyobb és emlékezetesebb végső pillanatot érdemel, így abban reménykedik, hogy május 30-án, a Bajnokok Ligája budapesti döntője után köszönhetnek el az egyiptomi válogatott támadótól.