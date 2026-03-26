Mohamed Szalah kedden jelentette be a távozását, így a mostani szezon végén kilenc év után int búcsút a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoolnak. A 115-szörös egyiptomi válogatott csatár eddig összesen 255 gólt szerzett 435 mérkőzésen, amivel a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa, majdnem egy évtized alatt pedig mindent megnyert a Vörösökkel, többek között két bajnoki címet és Bajnokok Ligáját is.

Liverpoolban már keresik Mohamed Szalah utódját

A Bayern München sztárját akarja a Liverpool

Bár Szalah pótlása nem ígérkezik könnyű feladatnak, sajtóhírek szerint a Liverpool vezetősége – amelyben szintén lehetnek változások a nyáron – már megtalálta a lehetséges utódját. A német Bild azt állítja, hogy az angol bajnoki címvédő a francia válogatott Michael Olise leigazolását jelölte meg prioritásnak a nyári átigazolási időszakra. A Vörösök akár 200 millió eurót is hajlandóak lennének fizetni a Bayern München szélsőjéért, amivel a tavaly szerződtetett Alexander Isak után ismét brit átigazolási rekordot döntenének.

Olisét a kreativitása, gyorsasága és cselezőkészsége miatt ideális utódnak tartják, ráadásul rendkívül gólerős, idén 15 találat mellett 23 gólpasszt jegyzett eddig – utóbbiban magasan övé a legjobb mutató az európai topligákban játszó futballisták között.

Michael Olise a legesélyesebb Szalah pótlására

Gulácsiék csapattársát is figyelik Szoboszlaiék

A 24 éves támadó megszerzése viszont nem tűnik könnyűnek, mivel a német rekordbajnok esze ágában sincs megválni egyik legjobbjától. A francia RMC Sport és a Tuttomercatoweb információi szerint a Liverpoolnak B terve is van, arra az esetre, ha az Olise-üzlet kudarcot vallana. Ebben az esetben a Juventus portugál válogatott szélsője, Francisco Conceicao érkezhetne. A Porto és az AC Milan korábbi, jelenleg a szaúdi al-Ittihad edzőjének, Sergio Conceicaónak a 23 éves fia minden sorozatot figyelembe véve 34 tétmeccsen 4 gólt és 3 gólpasszt jegyzett ebben az idényben, ráadásul jóval olcsóbban lenne, mint Olise, ugyanis a Tranfermakt 30 millióra taksálja a piaci értékét – igaz, 2030 nyaráig még érvényes szerződése van a torinóiakkal.