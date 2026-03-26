Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miután Mohamed Szalah bejelentette, hogy kilenc év után távozik a Liverpool labdarúgócsapatától, rögtön beindultak a találgatások, hogy kik követhetik az egyiptomi támadót. Ugyanakkor a Liverpool vezetősége már gőzerővel készül a Szalah utáni korszakra, és már meg is találták az első számú kiszemeltet, aki a klublegenda helyére érkezhet a nyáron.

Mohamed Szalah kedden jelentette be a távozását, így a mostani szezon végén kilenc év után int búcsút a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoolnak. A 115-szörös egyiptomi válogatott csatár eddig összesen 255 gólt szerzett 435 mérkőzésen, amivel a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa, majdnem egy évtized alatt pedig mindent megnyert a Vörösökkel, többek között két bajnoki címet és Bajnokok Ligáját is.

Liverpoolban már keresik Mohamed Szalah utódját
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Bayern München sztárját akarja a Liverpool

Bár Szalah pótlása nem ígérkezik könnyű feladatnak, sajtóhírek szerint a Liverpool vezetősége – amelyben szintén lehetnek változások a nyáron – már megtalálta a lehetséges utódját. A német Bild azt állítja, hogy az angol bajnoki címvédő a francia válogatott Michael Olise leigazolását jelölte meg prioritásnak a nyári átigazolási időszakra. A Vörösök akár 200 millió eurót is hajlandóak lennének fizetni a Bayern München szélsőjéért, amivel a tavaly szerződtetett Alexander Isak után ismét brit átigazolási rekordot döntenének.

Olisét a kreativitása, gyorsasága és cselezőkészsége miatt ideális utódnak tartják, ráadásul rendkívül gólerős, idén 15 találat mellett 23 gólpasszt jegyzett eddig – utóbbiban magasan övé a legjobb mutató az európai topligákban játszó futballisták között.

21 March 2026, Bavaria, Munich: Soccer, Men: Bundesliga, Bayern Munich - 1. FC Union Berlin, Matchday 27 at the Allianz Arena. Michael Olise (Bayern Munich) celebrates his goal to make it 1-0. Photo: Sven Hoppe/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Michael Olise a legesélyesebb Szalah pótlására
Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Gulácsiék csapattársát is figyelik Szoboszlaiék

A 24 éves támadó megszerzése viszont nem tűnik könnyűnek, mivel a német rekordbajnok esze ágában sincs megválni egyik legjobbjától. A francia RMC Sport és a Tuttomercatoweb információi szerint a Liverpoolnak B terve is van, arra az esetre, ha az Olise-üzlet kudarcot vallana. Ebben az esetben a Juventus portugál válogatott szélsője, Francisco Conceicao érkezhetne. A Porto és az AC Milan korábbi, jelenleg a szaúdi al-Ittihad edzőjének, Sergio Conceicaónak a 23 éves fia minden sorozatot figyelembe véve 34 tétmeccsen 4 gólt és 3 gólpasszt jegyzett ebben az idényben, ráadásul jóval olcsóbban lenne, mint Olise, ugyanis a Tranfermakt 30 millióra taksálja a piaci értékét – igaz, 2030 nyaráig még érvényes szerződése van a torinóiakkal. 

17 January 2026, Saxony, Leipzig: Soccer: Bundesliga, RB Leipzig - Bayern Munich, Matchday 18, Red Bull Arena, Harry Kane (bottom, Bayern Munich) reacts next to Willi Orbán (center, RB Leipzig) and Yan Diomande (right, RB Leipzig). IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to exploit or have exploited photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. Photo: Jan Woitas/dpa (Photo by JAN WOITAS / dpa Picture-Alliance via AFP)
Willi Orbánék csapattársa, Yan Diomandé európai topcsapatok célkeresztjében van
Fotó: JAN WOITAS / DPA

Ugyanakkor a Liverpool állítólag a BL-címvédő PSG francia válogatott szélsője, Bradley Barcola iránt is érdeklődik, sőt már tavaly nyáron is szerették volna leigazolni, de az akkor tett 100 millió eurós ajánlat nem bizonyult elegendőnek. A Paris Saint-Germain támadója a szezon elején még küzdött a gólszerzéssel, a legutóbbi hat meccsén viszont ötször volt eredményes, ráadásul a Vörösök a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében éppen a párizsiakkal találkoznak. Szintén élénken figyeli a Liverpool a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig 19 éves játékosát, Yan Diomandét, aki első Bundesliga-idényében már 10 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, ugyanakkor a fiatal elefántcsontparti támadót a Bayern München és a Manchester United is szeretné a soraiban tudni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!