A Magyar Nemzet Ahmed Al-Ajlan szaúdi újságíró információira hivatkozva arról számolt be, hogy a felek már megállapodtak, és csak a szerződés aláírása hiányzik ahhoz, hogy Richard Hughes az al-Hilalhoz távozzon a Liverpooltól.

Liverpool vezetőségének tagjai érkeznek egy hivatalos eseményre; középen Michael Edwards, a jobbján Richard Hughes sportigazgató látható.

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Változás várható Liverpoolban, szaúdi hír borzolja a kedélyeket

A hírek szerint Hughes a nyárig még biztosan a Liverpool sportigazgatója marad, de az esetleges távozása komoly változásokat indíthat el a klub vezetésében. A skót szakember 2024-ben vette át a posztot, és kezdetben sok dicséretet kapott az átigazolási időszak miatt, mostanra azonban a gyengébb eredmények következtében egyre több kritika éri.

A címvédő Liverpool jelenleg csak az ötödik helyen áll a Premier League-ben, jelentős hátrányban az éllovassal szemben. A brit sajtó egy része egyelőre óvatosan kezeli a hírt, más források viszont már kész tényként írnak Hughes lehetséges távozásáról.

Richard Hughes a kritikák kereszttüzében

A gyengébb szezon miatt nemcsak Arne Slot vezetőedző, hanem a klub sportigazgatója is a bírálatok célpontjává vált. A keret kialakítását korábban még sikertörténetként emlegették, most viszont egyre többen kérdőjelezik meg a döntések helyességét és a csapat egyensúlyát.

Hughes szerepe különösen azért került előtérbe, mert a szurkolók egy része úgy látja, a problémák már hónapok óta láthatók, mégsem érkezett határozott reakció a klub részéről.

A feszültséget jól mutatja, hogy a KopFan Echo Facebook-oldalon közzétett nyílt levélben Eddie Gibbs közvetlenül Richard Hughes-hoz fordult, és élesen bírálta a klubvezetést.

A levél szerint a szurkolók nem a gyengébb eredményeket nehezményezik elsősorban, hanem azt, hogy ugyanazok a problémák ismétlődnek hétről hétre, látható megoldás nélkül. A szerző kiemelte: a Liverpool sokszor ugyan birtokolja a labdát, de ritkán uralja a mérkőzéseket, a támadójáték akadozik, a középpálya nem elég határozott, a védelem pedig rendre meginog a hajrákban.

Külön kitért a Tottenham elleni döntetlenre is, amely szerinte jól példázta az egész szezon gondjait, hiszen a sérülésektől sújtott londoni csapat ellen sem tudott meggyőző teljesítményt nyújtani a Liverpool hazai pályán.

A nyílt levél Arne Slot vezetőedző munkáját is kritikával illette. Eddie Gibbs úgy fogalmazott, hogy a holland szakember erős keretet örökölt, ennek ellenére a csapat játéka lassabbá, kiszámíthatóbbá és egyre hatástalanabbá vált. Szerinte amikor szinte minden játékos gyengébb formát mutat, mint korábban, az már nem pusztán egyéni hibák kérdése.

A szerző azt is felrótta, hogy a klubvezetés túl sokáig sugallta azt, hogy minden rendben van, miközben a pályán ennek az ellenkezője látszott. Úgy véli, ez inkább bizonytalanságra, mint határozott vezetői fellépésre utal.