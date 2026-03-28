Florian Wirtz játékjogát a 2025-2026-os idény előtt szerezte meg a Liverpool, amely akkor 125 millió eurórt sem sajnált kifizetni a Bayer Leverkusen német válogatott sztárjáért. Sokakhoz hasonlóan a 22 éves középpályás is rengeteg kritikát kapott a mostani évad elején, ám nagyon úgy néz ki, hogy ő is kezdi meggyőzni a kétkedőket.

A Liverpool középpályása, Florian Wirtz duplázott a svájciak ellen

A Liverpool rengeteget fizetett érte, de vajon megérte?

Ezzel a kérdéssel minden bizonnyal még várnunk kell, azt azonban ki lehet jelenteni, hogy Wirtz karrierjének egyik legjobb mérkőzését játszotta le a Svájc-Németország felkészülési mérkőzésen. A szombati találkozón a német futballista vitte a főszerepet, hiszen két gólpasszt is kiosztott az első félidőben, majd a fordulást követően a 16-os csücskéről talált be, ráadáskén pedig a mindent eldöntő gólt is ő szerezte.

Talán a legjobb válogatott meccsem volt

− idézi a Magyar Nemzet Wirtzet, aki a remeklése ellenére nem volt teljesen elégedett a csapat teljesítményével. Mint mondta, elkerülhető gólokat kaptak, de amíg többet rúgnak az ellenfélnél, addig nincs nagy probléma.

FLORIAN WIRTZ JUST PULLED OFF THE BEST GOAL OF HIS CAREER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WHAT A GOAL



pic.twitter.com/FSH0vYxHiy — Football⚽ (@footballz_tv) March 27, 2026

Wirtz önbizalmának minden bizonnyal jót tett a pénteki teljesítmény, hiszen nemcsak a német válogatottat tudja ezzel húzni, hanem a Liverpoolt is, amelynek magyar erősségei, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos szombaton lépnek pályára a Puskás Arénában. Válogatottunk csapatkapitánya talán ekkora gólt nem fog szerezni, mint Wirtz, de annyi bizonyos, hogy Arne Slot együttesének rengeteg sikerre van még szüksége.

Marco Rossi együttese 18 órától fogadja a szlovén labdarúgó-válogatottat Budapesten.