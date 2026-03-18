Az AZ Alkmaar középpályása, Kees Smit arról beszélt, hogy nagyon szívesen focizna Spanyolországban, de a hírek szerint a Liverpool is küzdhet majd érte. A holland U21-es válogatott játékos a szakértők szerint nyáron biztosan elhagyja az Eredivisie bajnokságát, az AZ pedig 60 millió eurót (52 millió fontot) kérne érte. Érdekesség, hogy Szoboszlai Dominik 70 millió eurót ért a Liverpoolnak még 2023-ban.

A Liverpool is harcolhat Kees Smit megszerzéséért

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A Liverpool mellett szólhat, hogy Virgil van Dijk, Cody Gakpo és Ryan Gravenberch személyében már több holland játékosa van a csapatnak és Arne Slot, a csapat edzője is holland. Igaz, az ő állása nagyban függhet a szerda esti, Galatasaray elleni meccstől is.

Smit a nyári távozása kapcsán spanyol célállomásról beszélt, ami lehűtheti az angolok várakozásait.

„Szeretnék játszani a La Ligában. Nagyszerű lenne. Szeretem a napsütést; elegem van a sok hidegből és esőből, ezért szívesen mennék Spanyolországba játszani. Ideális esetben Hollandiában lépnék egy szintet egy másik csapathoz, de nem hiszem, hogy ez meg fog történni. Soha nem gondoltam arra, hogy elhagyom az AZ-t. Az volt az álmom, hogy egész életemben itt játsszak” – mondta Smit egy interjúban.

A holland középpályás 38 meccsen lépett pályára ebben a szezonban, négy gól és hat gólpassz került a neve mellé. A középpálya közepén bevethető focista piaci értéke jelenleg 25 millió euró.