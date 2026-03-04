Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott volt a kezdőcsapatban a sereghajtó Wolves elleni mérkőzésen, előbbi végigjátszotta a találkozót, utóbbi 65 percet töltött a pályán. A Liverpool a 78. percben hátrányba került, majd Mohamed Szalah révén egyenlített, ám a hazai csapat a 94. percben megszerezte a győztes gólt. A játékosokat az ítészek sem kímélték, és a szurkolók is keményen fogalmaztak a félresikerült meccset követően.

Szoboszlai Dominik új frizurával érkezett a Liverpool meccsére, ám ez nem hozott szerencsét

Fotó: liverpoolfc.com

Mi dühítette fel a Liverpool szurkolóit?

A Premier League-címvédő a kilencedik vereségét szenvedte el a bajnokságban, és ötödik alkalommal kapott ki úgy, hogy az ellenfél győztes gólja a 90. perc után született – ez negatív rekord az angol élvonalban.

A Vörösök szurkolói nem is fogták vissza magukat a csalódást keltő eredmény miatt,

kemény kritikákkal illették az együttest.

„A Liverpool képtelen volt kézbe venni az irányítást a mérkőzés utolsó perceiben, ez szégyen. Nézni is rossz volt” – hangozott egy erőteljes ítélet.

„Nevetséges mérkőzés. Bár Jonesnak és Van Dijknak is gólt kellett volna szereznie, és Rio is közel járt hozzá, az első 70 percben nem játszottunk elég határozottan. A mi hibánk” – tette hozzá egy másik csalódott szurkoló.

Arne Slot csapata sokkoló pofont kapott

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

„Elértünk egy új mélypontot. Néhány játékos nem elég jó, de taktikai szempontból Slot is szörnyű. Soha nem játszunk intenzíven vagy agresszívan, ez egy lapos, passzív, semmitmondó foci, és már elegem van belőle” – fakadt ki egy dühös Liverpool-drukker.

„Azt kaptuk, amit érdemeltünk. Csak akkor mutattunk némi ellenállást, amikor 1-0-ra vezettek. Ez teljes szégyen” – vont mérleget egy másik frusztrált szurkoló.

A Liverpool legközelebb ismét a Wolverhampton otthonában lép pályára, Szoboszlaiék pénteken az FA-kupa nyolcadöntőjében néznek újra farkasszemet riválisukkal.

