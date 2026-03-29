Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Egy kép, amely láttán Magyar Péternek biztos nem lesz jó estéje – mutatjuk!

Jürgen Klopp visszatérése lázba hozta a szurkolókat, akik egy dolognak még ennél is jobban örültek. A Liverpool-drukkereket lenyűgözte Thiago játéka a Borussia Dortmund elleni jótékonysági mérkőzésen, a spanyol középpályást azonnal visszakövetelnék a csapatba.

A Liverpool egy gálameccs keretében csapott össze a Borussia Dortmunddal, a találkozó 2-2-es döntetlennel zárult. Az angol csapat kispadjára hatalmas ováció keretében visszatért Jürgen Klopp, de olyan legendás játékosok is pályára léptek, mint Steven Gerrard, vagy éppen Thiago. Utóbbi lenyűgözte a szurkolókat, akik szuperlatívuszokban beszéltek a spanyol középpályásról.

Liverpool Legends' midfielder Thiago Alcantara during the Legends football match between Liverpool Legends and Dortmund Legends at Anfield in Liverpool, north-west England on March 28, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP)
Thiago még ma is beférhetne a Liverpoolba
Fotó: PETER POWELL / AFP

A Liverpool-szurkolók a csapatba követelik Thiagót?

A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes klasszis még csak 34 éves, de már 2024-ben visszavonult. A Barcelonában és a Bayern Münchenben is megfordult játékos jelenleg is remek formának örvend, a Dortmund elleni jótékonysági mérkőzésen gólt rúgott és csapata legjobbja volt. A Vörösök drukkereit meggyőzték a látottak, és visszakövetelték a csapatba a spanyol futballistát.

„7 perc alatt lenyűgözött, 6 hónapos szerződést kellene kínálni neki, és a PSG elleni BL-negyeddöntőben játszania kellene. Még mindig elképesztő” 

– írta egy rajongó.

„Ott a helye a középpályánkon. Kössünk vele szerződést a szezon hátralévő részére, és kezdjen a PSG ellen” 

írta hasonlóképpen egy másik kommentelő.

A Liverpool a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a címvédő Paris Saint-Germain ellen játszik majd, de Thiago hiába örvend remek formának, a közel két éve visszavonult játékos aligha tér majd vissza egykori csapatához.

  • Kapcsolódó cikkek
Rossi dilemmája: hol adja a legtöbbet Szoboszlai, Kerkez és Sallai?
Jürgen Klopp elmondta sokkoló jóslatát a Liverpool távozó világsztárjáról
Meglepő fordulat Arne Slot jövőjét illetően

 

