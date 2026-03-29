A Liverpool egy gálameccs keretében csapott össze a Borussia Dortmunddal, a találkozó 2-2-es döntetlennel zárult. Az angol csapat kispadjára hatalmas ováció keretében visszatért Jürgen Klopp, de olyan legendás játékosok is pályára léptek, mint Steven Gerrard, vagy éppen Thiago. Utóbbi lenyűgözte a szurkolókat, akik szuperlatívuszokban beszéltek a spanyol középpályásról.

Thiago még ma is beférhetne a Liverpoolba

A Liverpool-szurkolók a csapatba követelik Thiagót?

A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes klasszis még csak 34 éves, de már 2024-ben visszavonult. A Barcelonában és a Bayern Münchenben is megfordult játékos jelenleg is remek formának örvend, a Dortmund elleni jótékonysági mérkőzésen gólt rúgott és csapata legjobbja volt. A Vörösök drukkereit meggyőzték a látottak, és visszakövetelték a csapatba a spanyol futballistát.

„7 perc alatt lenyűgözött, 6 hónapos szerződést kellene kínálni neki, és a PSG elleni BL-negyeddöntőben játszania kellene. Még mindig elképesztő”

– írta egy rajongó.

Your STRAUSS Player of the Match on his Anfield return for LFC Legends... Thiago Alcantara 👏@StraussWorkwear 🏆 pic.twitter.com/aFcKKaqwCd — Liverpool FC (@LFC) March 28, 2026

„Ott a helye a középpályánkon. Kössünk vele szerződést a szezon hátralévő részére, és kezdjen a PSG ellen”

– írta hasonlóképpen egy másik kommentelő.

A Liverpool a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a címvédő Paris Saint-Germain ellen játszik majd, de Thiago hiába örvend remek formának, a közel két éve visszavonult játékos aligha tér majd vissza egykori csapatához.