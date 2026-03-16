A Liverpool Szoboszlai Dominik újabb csodás szabadrúgásgóljával szerzett vezetést a Tottenham ellen, ám a kiesés elől menekülő gárda a hajrában egyenlíteni tudott, így pontot szerzett az Anfield Roadon. A mérkőzés után óriási volt a csalódottság és a feháborodottság hazai részről, Arne Slot vezetőedző durva kritikákat kapott.

Arne Slot vezetésével továbbra is kiegyensúlyozatlan a Liverpool

Nem csupán a szurkolók, hanem a szakértők és a klub korábbi játékosai is értetlenül álltak az újabb gyenge eredmény előtt. A Liverpool egykori játékosa, a botrányairól is elhíresült Jermaine Pennant bosszúsan elemezte a látottakat, és keményen bírálta Slot taktikai húzásait.

A Liverpool korábbi focistája miért bírálta Arne Slotot?

Pennant erőteljes hangvételű bejegyzést osztott meg, melyben kiemelte, hogy Slot döntései mögött nem találta az értelmet.

Kérem, valaki segítsen nekem, segítsen megérteni!

Segítsen megértenem, miért nem kezdett Hugo Ekitiké, miért cserélte le Rio Ngumohát és hagyta a pályán Cody Gakpót, és miért cserélte le Frimpongot, majd hagyta Szoboszlait a jobbhátvéd posztján... ” – jegyezte meg bosszúsan a Liverpool korábbi játékosa, aki szerint a magyar válogatott csapatkapitányának a középpályán lenne a helye.

Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt, de megint jobbhátvédet kellett játszania

„De ha mi látjuk ezeket, és szerintem a szurkolók többsége is egyetért, akkor hogy lehet, hogy a pálya szélén álló ember nem veszi ezt észre?

Valami sz.r dolognak kell folynia a kulisszák mögött, amiről fogalmunk sincs, mert ez istenkáromlás”

– üzent keményen a holland edzőnek Pennant.

A Liverpoolra a héten a Bajnokok Ligájában vár nehéz feladat, Slot együttesének egygólos hátrányból kellene megfordítania a törö Galatasaray ellen nyolcaddöntős párharcot az Anfielden. Amennyiben ez nem sikerül, minden bizonnyal végleg megpecsételődik Slot sorsa a csapatnál.