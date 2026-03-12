A Tottenham Hotspur borzalmas formában van, az Európa-liga címvédője az utóbbi öt bajnoki meccsét egyaránt elveszítette, ráadásul a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében is súlyos vereséget szenvedett kedd este az Atlético Madrid ellen. A történelmi mélyponton lévő klub a hétvégén a Liverpool otthonába látogat, és az előzetes esélyek alapján nem sok jóra számíthat az Anfield Roadon.

Szoboszlai Dominikra főszerep várhat a Liverpool-Tottenham rangadón

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A Liverpool ellen mire lesz képes a Tottenham?

A Liverpool formája is bőven hagy kívánnivalót maga után, de Arne Slot együttese azért nincs olyan rossz helyzetben, hiszen a BL-szereplés kiharcolásáért küzd, míg a rivális inkább a kiesés elkerüléséért. A két csapat legutóbbi bajnokija parázs összecsapást hozott, a Spurs 9 emberrel fejezte be a találkozót, amelyet a PL-címvédő nyert 2-1-re. A hétvégi meccsen is van miért aggódniuk a Tottenham szurkolóinak, ugyanis az együttesnek minden bizonnyal rengeteg hiányzója lesz, előfordulhat, hogy 11 alapembere nélkül kell majd pályára lépnie. Többen sérüléssel bajlódnak, Micky van de Ven pedig eltiltás miatt marad le a rangadóról.

A Spurs vezetőedzője, Igor Tudor sincs könnyű helyzetben, mióta átvette a klub irányítását, mind a négy meccsét elveszítette,

a szurkolók már most a távozását követelik. A horvát szakember a pénteki sajtótájékoztatón még részt vesz, ám egyelőre nem lehet 100 százlékos bizonyossággal kijelenteni, hogy a vasárnapi bajnokin is leülhet a kispadra.

🚨 Tottenham confirm Igor Tudor is now scheduled to take his press conference on Friday ahead of the Liverpool match, @AlasdairGold reports. pic.twitter.com/GYDiNyjQZC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2026

Kirúgják a Tottenham edzőjét a Liverpool elleni rangadó előtt?

A Tottenhamnél erősen fontolgatják az újabb edzőváltást, hiszen a csapat vészesen száguld a kiesőzóna felé, a 16. helyen tanyázó együttes mindössze egy ponttal gyűjtött többet, mint a 18., már kieső helyen álló West Ham United. A Spurs a BL-ből is nagy valószínűség szerint kiesik, így már csak egyetlen cél maradt a szezon hajrájára: kivívni a bennmaradást a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominikék előtt nagy esély áll a győzelemre, hiszen a hazai pálya előnye mellett egy több sebből vérző, borzalmas formában lévő Tottenham ellen gyűjthetik be a három pontot a 30. fordulóban.