A Premier League címvédője a szebb napokat látott Tottenham Hotspur csapatát látja vendégül a hétvégén. A pocsék formában lévő londoniak minden bizonnyal több sztárjátékosukat is kénytelenek lesznek mellőzni a Liverpool elleni bajnokin, Igor Tudor vezetőedző alatt pedig erősen inog a kispad.

A Tottenham Hotspur borzalmas formában van, az Európa-liga címvédője az utóbbi öt bajnoki meccsét egyaránt elveszítette, ráadásul a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében is súlyos vereséget szenvedett kedd este az Atlético Madrid ellen. A történelmi mélyponton lévő klub a hétvégén a Liverpool otthonába látogat, és az előzetes esélyek alapján nem sok jóra számíthat az Anfield Roadon.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (2L) confronts Tottenham Hotspur's Brazilian striker #09 Richarlison (C) after an incident with Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on December 20, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominikra főszerep várhat a Liverpool-Tottenham rangadón
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A Liverpool ellen mire lesz képes a Tottenham?

A Liverpool formája is bőven hagy kívánnivalót maga után, de Arne Slot együttese azért nincs olyan rossz helyzetben, hiszen a BL-szereplés kiharcolásáért küzd, míg a rivális inkább a kiesés elkerüléséért. A két csapat legutóbbi bajnokija parázs összecsapást hozott, a Spurs 9 emberrel fejezte be a találkozót, amelyet a PL-címvédő nyert 2-1-re. A hétvégi meccsen is van miért aggódniuk a Tottenham szurkolóinak, ugyanis az együttesnek minden bizonnyal rengeteg hiányzója lesz, előfordulhat, hogy 11 alapembere nélkül kell majd pályára lépnie. Többen sérüléssel bajlódnak, Micky van de Ven pedig eltiltás miatt marad le a rangadóról.

A Spurs vezetőedzője, Igor Tudor sincs könnyű helyzetben, mióta átvette a klub irányítását, mind a négy meccsét elveszítette, 

a szurkolók már most a távozását követelik. A horvát szakember a pénteki sajtótájékoztatón még részt vesz, ám egyelőre nem lehet 100 százlékos bizonyossággal kijelenteni, hogy a vasárnapi bajnokin is leülhet a kispadra.

Kirúgják a Tottenham edzőjét a Liverpool elleni rangadó előtt?

A Tottenhamnél erősen fontolgatják az újabb edzőváltást, hiszen a csapat vészesen száguld a kiesőzóna felé, a 16. helyen tanyázó együttes mindössze egy ponttal gyűjtött többet, mint a 18., már kieső helyen álló West Ham United. A Spurs a BL-ből is nagy valószínűség szerint kiesik, így már csak egyetlen cél maradt a szezon hajrájára: kivívni a bennmaradást a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominikék előtt nagy esély áll a győzelemre, hiszen a hazai pálya előnye mellett egy több sebből vérző, borzalmas formában lévő Tottenham ellen gyűjthetik be a három pontot a 30. fordulóban.

