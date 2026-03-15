Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

A legemlékezetesebb Békemenetek, ahol milliók mutatták meg az erejüket – így szólt a magyarok üzenete az utcákról

Ezt látnia kell!

A Kossuth téren már magasban a nemzeti lobogó – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Tovább folytatódnak a Premier League küzdelmei vasárnap. A 30. fordulóban a Liverpool a Tottenham csapatát fogadja az Anfield Roadon, a találkozó előtt a hazaiak közzétették a sérültlistájukat.

A Liverpool vasárnap délután, magyar idő szerint 17.30-kor a szebb napokat is látott Tottenham ellen lép pályára a Premier League 30. fordulójában. Arne Slot együttese a nemzetközi kupaindulást jelentő 4-5. helyekért áll harcban (előbbi Bajnokok Ligája, utóbbi Európa-liga főtáblát ér), míg a londoniak érdekes módon a kiesés elől menekülnek. A Vörösöknél remélhetőleg már bevethető lesz a BL-meccset kisebb sérülés miatt kihagyó Alisson a kapuban, Federico Chiesa pedig várhatóan visszatér a Tottenham elleni találkozóra, miután egy betegség miatt nem utazhatott el Törökországba. A régóta hiányzó Stefan Bajcetic, Conor Bradley, Wataru Endo, Alexander Isak és Giovanni Leoni státuszában nem történt változás, továbbra sem állnak rendelkezésre.

A Liverpool a Tottenham ellen lép vasárnap pályára
A Liverpool a Tottenham ellen lép vasárnap pályára
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool csapatánál és a vendégeknél is sok a sérült

A Tottenham a Liverpool otthonába Micky van de Ven és Cristian Romero középhátvédek nélkül érkezik. Van de Ven a Crystal Palace elleni vereség során kapott piros lapja miatt eltiltott. Romero letöltötte a négymeccses bajnoki eltiltását, de ezen a mérkőzésen nem játszhat, miután a keddi, Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-csata végén összetűzésbe került csapattársával, Joao Palhinhával.

Yves Bissouma egy másik játékos, aki felkerült a Spurs sérültlistájára, amelyen Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, Ben Davies, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, James Maddison, Wilson Odobert és Destiny is szerepel. Bissouma izomproblémák miatt nem játszhat, Conornak [Gallaghernek] van némi láza, de valószínűleg bekerül a csapatba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!