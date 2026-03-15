A Liverpool vasárnap délután, magyar idő szerint 17.30-kor a szebb napokat is látott Tottenham ellen lép pályára a Premier League 30. fordulójában. Arne Slot együttese a nemzetközi kupaindulást jelentő 4-5. helyekért áll harcban (előbbi Bajnokok Ligája, utóbbi Európa-liga főtáblát ér), míg a londoniak érdekes módon a kiesés elől menekülnek. A Vörösöknél remélhetőleg már bevethető lesz a BL-meccset kisebb sérülés miatt kihagyó Alisson a kapuban, Federico Chiesa pedig várhatóan visszatér a Tottenham elleni találkozóra, miután egy betegség miatt nem utazhatott el Törökországba. A régóta hiányzó Stefan Bajcetic, Conor Bradley, Wataru Endo, Alexander Isak és Giovanni Leoni státuszában nem történt változás, továbbra sem állnak rendelkezésre.

A Liverpool csapatánál és a vendégeknél is sok a sérült

A Tottenham a Liverpool otthonába Micky van de Ven és Cristian Romero középhátvédek nélkül érkezik. Van de Ven a Crystal Palace elleni vereség során kapott piros lapja miatt eltiltott. Romero letöltötte a négymeccses bajnoki eltiltását, de ezen a mérkőzésen nem játszhat, miután a keddi, Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-csata végén összetűzésbe került csapattársával, Joao Palhinhával.

Yves Bissouma egy másik játékos, aki felkerült a Spurs sérültlistájára, amelyen Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, Ben Davies, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, James Maddison, Wilson Odobert és Destiny is szerepel. Bissouma izomproblémák miatt nem játszhat, Conornak [Gallaghernek] van némi láza, de valószínűleg bekerül a csapatba.