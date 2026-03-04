Live
A sereghajtó Wolverhampton Wanderers hazai pályán 2-1-re legyőzte a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt az angol labdarúgó-bajnokság 29. fordulójának kedd esti mérkőzésén. A mérkőzés után Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya, valamint Arne Slot, az együttes edzője is csalódottan értékelt.

A Liverpool sorozatban három megnyert meccs után veszített ismét a Premier League-ben. A Wolverhampton Wanderers a találkozó 94. percében lőtte a győztes gólt, így az idei szezonban a Liverpoolnak ez volt az ötödik olyan bajnokija, amit egy 90. perc után született góllal veszített el – ez a legtöbb a Premier League történetében. 

Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk is put under pressure by Wolverhampton Wanderers' Nigerian striker #14 Tolu Arokodare during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on March 3, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool csapatkapitánya úgy érzi, nem voltak elég élesek a Wolves ellen
Fotó: Darren Staples/AFP

„Lassúak voltunk, kiszámíthatóak, pontatlanok a labdabirtoklásban, és rossz döntéseket hoztunk. Nem adtunk lehetőséget a másik csapatnak, de nyilván, ha így játszol, egy ilyen eredmény lehet a következménye. Ez a tény, és ez a csalódás a mai estéről” mondta a mérkőzés után Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya. 

Mi volt a baj a Liverpool játékával?

A Liverpool ezzel a vereséggel maradt az ötödik helyen, a hátránya pedig három pont a dobogóért folytatott harcban az Aston Villa és a Manchester United mögött. 

Az első félidőben messze voltunk a jó teljesítménytől. A második játékrészben sürgetett minket az ide, egyre közelebb kerültünk a gólszerzéshez, de aztán kaptunk egyet az első pillanatban, amint eljutottak a kapunkig” 

kezdte az értékelését a Liverpool edzője, akinek a csapata három megnyert meccs után szenvedett vereséget. 

Liverpool's Dutch manager Arne Slot looks on after the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on March 3, 2026. The match ended Wolverhampton Wanderers 2 Liverpool 1 (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot együttese nem futballozott jól a Wolves ellen
Fotó: Darren Staples/AFP

„A gól után azonnal támadni kezdtünk, lőttünk egy kapufát, majd Szalah révén sikerült betalálnunk. Aztán kétszer is közel álltunk a győztes gólhoz: egyszer egy kontratámadásból, egyszer pedig Van Dijk fejese révén. De végül kaptunk egy megpattanó lövést, ami egyáltalán nem is tűnt veszélyesnek. Frusztráló így kikapni, főleg inkább, mert tudjuk, mennyit kell dolgoznunk egy gólért. A meccs előtt is mondtam, mostanában főleg szögletekből szerzünk gólokat. Elég lehetőséget alakítunk ki, de nagyon nehéz ezeket a helyzeteket gólra váltani. Két kapott gól pedig túl sok ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el” – mondta Arne Slot, akinek a csapata pénteken ismét a Wolverhampton Wanderers otthonában lép pályára, csak ezúttal az FA-kupa nyolcaddöntőjében. 

