A Liverpool sorozatban három megnyert meccs után veszített ismét a Premier League-ben. A Wolverhampton Wanderers a találkozó 94. percében lőtte a győztes gólt, így az idei szezonban a Liverpoolnak ez volt az ötödik olyan bajnokija, amit egy 90. perc után született góllal veszített el – ez a legtöbb a Premier League történetében.

A Liverpool csapatkapitánya úgy érzi, nem voltak elég élesek a Wolves ellen

Fotó: Darren Staples/AFP

„Lassúak voltunk, kiszámíthatóak, pontatlanok a labdabirtoklásban, és rossz döntéseket hoztunk. Nem adtunk lehetőséget a másik csapatnak, de nyilván, ha így játszol, egy ilyen eredmény lehet a következménye. Ez a tény, és ez a csalódás a mai estéről” – mondta a mérkőzés után Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya.

Mi volt a baj a Liverpool játékával?

A Liverpool ezzel a vereséggel maradt az ötödik helyen, a hátránya pedig három pont a dobogóért folytatott harcban az Aston Villa és a Manchester United mögött.

Az első félidőben messze voltunk a jó teljesítménytől. A második játékrészben sürgetett minket az ide, egyre közelebb kerültünk a gólszerzéshez, de aztán kaptunk egyet az első pillanatban, amint eljutottak a kapunkig”

– kezdte az értékelését a Liverpool edzője, akinek a csapata három megnyert meccs után szenvedett vereséget.

Arne Slot együttese nem futballozott jól a Wolves ellen

Fotó: Darren Staples/AFP

„A gól után azonnal támadni kezdtünk, lőttünk egy kapufát, majd Szalah révén sikerült betalálnunk. Aztán kétszer is közel álltunk a győztes gólhoz: egyszer egy kontratámadásból, egyszer pedig Van Dijk fejese révén. De végül kaptunk egy megpattanó lövést, ami egyáltalán nem is tűnt veszélyesnek. Frusztráló így kikapni, főleg inkább, mert tudjuk, mennyit kell dolgoznunk egy gólért. A meccs előtt is mondtam, mostanában főleg szögletekből szerzünk gólokat. Elég lehetőséget alakítunk ki, de nagyon nehéz ezeket a helyzeteket gólra váltani. Két kapott gól pedig túl sok ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el” – mondta Arne Slot, akinek a csapata pénteken ismét a Wolverhampton Wanderers otthonában lép pályára, csak ezúttal az FA-kupa nyolcaddöntőjében.