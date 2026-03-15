A Real Madridtól januárban menesztett Xabi Alonso jövőjével kapcsolatban számos hír röppent fel. A spanyol szakembert esélyesnek tartják a Liverpool kispadjára, sőt, egyes források szerint már mindenben megegyezett az angol klubbal. Nemrég Alonso ügynöke, Inaki Ibanez öntött tiszta vizet a pohárba.

Xabi Alonsóval kapcsolatban az a hír kezdett el terjedni, hogy a spanyol szakember nyáron átveszi a Liverpool irányítását Arne Slottól. A holland tréner állítólag már csak akkor mentheti meg az állását, ha megnyeri a szezon végén a Bajnokok Ligáját.

Xabi Alonso lesz Arne Slot utódja a Liverpoolnál?
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Xabi Alonso mindenben megegyezett a Liverpoollal?

Alonso ügynöke, Inaki Ibanez megtörte a csendet a pletykával kapcsolatban, és egyértelműen üzent a Real Madridtól januárban menesztett edző jövőjéről.

„A Liverpoollal kötött megállapodásról szóló összes hír csupán média-spekuláció” 

– jelentette ki határozottan Ibanez.

Ügynöke szerint Alonso jelenleg mérlegeli az összes beérkezett ajánlatot, hogy eldöntse, hol folytatja edzői pályafutását a következő szezonban. 

Arne Slotban egyelőre bízik a Liverpool

Jelenleg úgy tűnik, a Liverpool nem keres aktívan új edzőt, de biztosan vannak már jelöltjeik arra az esetre, ha Slot vezetésével a csapat teljesítménye még jobban visszaesne.

David Ornstein, a The Athletic újságírója a héten a holland edző helyzetéről beszélt, és így fogalmazott: 

„A hírek szerint a Liverpool határozottan kiáll Arne Slot mellett” 

– szögezte le. „2027-ig szól a szerződése, és a klubvezetés azt szeretné, ha ő maradna a kispadon. A vezetőség meg van győződve arról, hogy Slot az a személy, aki rendbe tudja hozni a dolgokat” – tette hozzá a szakértő.

A Liverpool a hétvégén a pocsék formában lévő Tottenham Hotspur együttesét fogadja az Anfield Roadon, a mérkőzés vasárnap 17.30-tól kezdődik.

  Kapcsolódó cikkek
