Xabi Alonsóval kapcsolatban az a hír kezdett el terjedni, hogy a spanyol szakember nyáron átveszi a Liverpool irányítását Arne Slottól. A holland tréner állítólag már csak akkor mentheti meg az állását, ha megnyeri a szezon végén a Bajnokok Ligáját.

Xabi Alonso lesz Arne Slot utódja a Liverpoolnál?

Xabi Alonso mindenben megegyezett a Liverpoollal?

Alonso ügynöke, Inaki Ibanez megtörte a csendet a pletykával kapcsolatban, és egyértelműen üzent a Real Madridtól januárban menesztett edző jövőjéről.

„A Liverpoollal kötött megállapodásról szóló összes hír csupán média-spekuláció”

– jelentette ki határozottan Ibanez.

Ügynöke szerint Alonso jelenleg mérlegeli az összes beérkezett ajánlatot, hogy eldöntse, hol folytatja edzői pályafutását a következő szezonban.

🚨🗣️ Xabi Alonso’s agent Inaki Ibanez on links to the Liverpool manager’s job:



“Everything that has been reported about an agreement with Liverpool is merely speculation from the press.” pic.twitter.com/HnoUZch3oF — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) March 14, 2026

Arne Slotban egyelőre bízik a Liverpool

Jelenleg úgy tűnik, a Liverpool nem keres aktívan új edzőt, de biztosan vannak már jelöltjeik arra az esetre, ha Slot vezetésével a csapat teljesítménye még jobban visszaesne.

David Ornstein, a The Athletic újságírója a héten a holland edző helyzetéről beszélt, és így fogalmazott:

„A hírek szerint a Liverpool határozottan kiáll Arne Slot mellett”

– szögezte le. „2027-ig szól a szerződése, és a klubvezetés azt szeretné, ha ő maradna a kispadon. A vezetőség meg van győződve arról, hogy Slot az a személy, aki rendbe tudja hozni a dolgokat” – tette hozzá a szakértő.

A Liverpool a hétvégén a pocsék formában lévő Tottenham Hotspur együttesét fogadja az Anfield Roadon, a mérkőzés vasárnap 17.30-tól kezdődik.