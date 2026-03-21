Nagy nap a mai. A korábbi magyar szövetségi kapitány, Lothar Matthäus 65 éves lett. A világbajnok legenda ma is állandó szereplője a sportmédiának: szakértőként, kommentátorként és publicistaként rendszeresen megszólal, és szókimondó véleménye miatt továbbra is nagy figyelem övezi.

Lothar Matthäus pályafutása számokban is kivételes. A német válogatottban 150 alkalommal lépett pályára, amivel hosszú ideig rekordtartó volt hazájában. Klubszinten is óriási sikereket ért el: többek között a FC Bayern München és az Inter Milan játékosaként összesen 19 trófeát nyert, köztük hét bajnoki címet és két UEFA-kupát.

65 éves lett a korábbi magyar focikapitány, Lothar Matthäus
Fotó: DAVID INDERLIED / DPA

Mit jelent a futballnak Lothar Matthäus?

Karrierje már fiatalon különleges fordulatot vett: első edzésén úgy játszott, hogy azonnal felhívta magára a figyelmet, és hamar alapemberré vált. 

A válogatottba mindössze 19 évesen került be, és rögtön Európa-bajnok lett 1980-ban, még úgy is, hogy addig egyetlen válogatott meccsen sem szerepelt.

Pályafutása csúcspontja az 1990-es világbajnokság volt, ahol csapatkapitányként világbajnoki címre vezette Németországot. A torna során nyújtott teljesítménye legendássá vált, különösen a Jugoszlávia elleni mérkőzésen szerzett gólja. A döntő után ő emelhette magasba a trófeát, amit később így jellemzett: 

Felemelni ezt a kupát a csapat és az ország nevében – ez valami egyszeri és megismételhetetlen”.

(dpa files) - Lothar Matthaeus, then team captain of the German national soccer team, proudly holds up the world cup trophy after winning the final match of the Soccer World Cup in Rome, Italy, 8 July 1990. Germany defeated Argentina 1:0. (Photo by FRANK KLEEFELDT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Lothar Matthäus kezében a vb-trófeával 
Fotó: FRANK KLEEFELDT / DPA

1990-ben egyéni szinten is mindent megnyert: elnyerte az Aranylabdát, a világ, Európa és Németország legjobb játékosának is megválasztották – ezt a bravúrt német futballista azóta sem ismételte meg. Játékát sokoldalúság jellemezte: egyszerre volt kiváló védekező és támadó, erős lövésekkel és kiemelkedő dinamizmussal.

Világbajnoki rekordját – 25 lejátszott mérkőzés – csak Lionel Messi tudta megdönteni 2022-ben. Matthäus 1998-ig minden világbajnokságon szerepelt, majd 2000-ben, 39 évesen búcsúzott a válogatottól.

Edzőként is bejárta a világot, többek között a magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt, bár legnagyobb vágya – hogy a Bundesligában dolgozhasson – nem valósult meg. Egy korábbi interjúban így fogalmazott: 

Az ember mindig csak azt akarja látni, amit látni akar. Az én esetemben pedig mindig csak a rosszat akarják látni.”

Magánélete és szókimondó stílusa miatt gyakran a bulvársajtó figyelmének középpontjába került, de mindez nem változtat azon, hogy Németország egyik legnagyobb futballikonja. A szurkolók és a szakma egyaránt elismeri pályafutását, amely tele volt rekordokkal, sikerekkel és emlékezetes pillanatokkal.

Lothar Matthäus tehát 65 évesen sem tűnt el a futball világából – sőt, továbbra is aktív és megkerülhetetlen szereplője annak.

