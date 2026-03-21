Lothar Matthäus pályafutása számokban is kivételes. A német válogatottban 150 alkalommal lépett pályára, amivel hosszú ideig rekordtartó volt hazájában. Klubszinten is óriási sikereket ért el: többek között a FC Bayern München és az Inter Milan játékosaként összesen 19 trófeát nyert, köztük hét bajnoki címet és két UEFA-kupát.

65 éves lett a korábbi magyar focikapitány, Lothar Matthäus

Mit jelent a futballnak Lothar Matthäus?

Karrierje már fiatalon különleges fordulatot vett: első edzésén úgy játszott, hogy azonnal felhívta magára a figyelmet, és hamar alapemberré vált.

A válogatottba mindössze 19 évesen került be, és rögtön Európa-bajnok lett 1980-ban, még úgy is, hogy addig egyetlen válogatott meccsen sem szerepelt.

Pályafutása csúcspontja az 1990-es világbajnokság volt, ahol csapatkapitányként világbajnoki címre vezette Németországot. A torna során nyújtott teljesítménye legendássá vált, különösen a Jugoszlávia elleni mérkőzésen szerzett gólja. A döntő után ő emelhette magasba a trófeát, amit később így jellemzett:

Felemelni ezt a kupát a csapat és az ország nevében – ez valami egyszeri és megismételhetetlen”.

Lothar Matthäus kezében a vb-trófeával

1990-ben egyéni szinten is mindent megnyert: elnyerte az Aranylabdát, a világ, Európa és Németország legjobb játékosának is megválasztották – ezt a bravúrt német futballista azóta sem ismételte meg. Játékát sokoldalúság jellemezte: egyszerre volt kiváló védekező és támadó, erős lövésekkel és kiemelkedő dinamizmussal.

Világbajnoki rekordját – 25 lejátszott mérkőzés – csak Lionel Messi tudta megdönteni 2022-ben. Matthäus 1998-ig minden világbajnokságon szerepelt, majd 2000-ben, 39 évesen búcsúzott a válogatottól.

Edzőként is bejárta a világot, többek között a magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt, bár legnagyobb vágya – hogy a Bundesligában dolgozhasson – nem valósult meg. Egy korábbi interjúban így fogalmazott:

Az ember mindig csak azt akarja látni, amit látni akar. Az én esetemben pedig mindig csak a rosszat akarják látni.”

Magánélete és szókimondó stílusa miatt gyakran a bulvársajtó figyelmének középpontjába került, de mindez nem változtat azon, hogy Németország egyik legnagyobb futballikonja. A szurkolók és a szakma egyaránt elismeri pályafutását, amely tele volt rekordokkal, sikerekkel és emlékezetes pillanatokkal.