A hírek szerint a Liverpool és a Newcastle United is figyelemmel követik a Sporting CP 28 éves kolumbiai támadóját, Luis Suárezt, aki idén valósággal berobbant a köztudatba.

Újabb Luis Suárez-korszak jöhet Liverpoolban?

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Újabb Luis Suárez Liverpoolban?

Az aktuális idényben már 33 gólt szerzett, köztük ötöt a Bajnokok Ligájában, ami önmagában is figyelemre méltó teljesítmény.

A névegyezés könnyen megtévesztő lehet, hiszen a legtöbb szurkolónak még mindig az a Luis Suárez jut eszébe, aki jelenleg Inter Miami játékosaként szerepel, többek között Lionel Messi oldalán. A most szóban forgó csatár azonban kolumbiai, és teljesen más karrierutat járt be.

A Sporting támadójának története inkább a kitartásról szól, mintsem a korai sikerekről. Pályafutása során megfordult többek között a Watford FC kötelékében, de ott nem jutott lehetőséghez az első csapatban. Ezt követően Spanyolországban próbált szerencsét, ahol a Granada CF színeiben játszott, majd egy rövid, sikertelen kitérőt tett a Olympique Marseille együttesénél is.

Az áttörést végül az UD Almería hozta meg számára, ahol ontotta a gólokat, és ezzel felkeltette a Sporting figyelmét. A portugál klub végül több mint 21 millió fontot fizetett érte, és a befektetés eddig bőségesen megtérülni látszik.

A 185 centiméter magas támadó gyorsan beilleszkedett a csapatba, és a távozó Viktor Gyökeres pótlására érkezve azonnal vezérré lépett elő. A támadósorban olyan kreatív játékosok segítik, mint Geny Catamo, Francisco Trincao és Pedro Goncalves.

Liverpool FC are interested in bringing Luis Suárez to Anfield in the summer... but not that one 🇨🇴🤝🇺🇾



The Reds want to sign the 28-year-old, according to Correio da Manha, and will be hoping Suárez can strike twice 🥁



Newcastle are also said to be interested in signing him… pic.twitter.com/uJ2SEyMxg1 — OneFootball (@OneFootball) March 30, 2026

Reális célpont vagy túlzás?

A portugál sajtó „intenzív érdeklődésről” számolt be, ám érdemes fenntartásokkal kezelni ezeket az információkat.

A Liverpool jelenleg több klasszis csatárral is rendelkezik, és inkább a szélsőposzt megerősítése tűnik prioritásnak. Ráadásul a játékos szerződése 2030-ig szól, kivásárlási ára pedig eléri a 70 millió fontot.

Felmerült ugyan egy esetleges rendszerbeli váltás lehetősége is – például egy 4-2-2-2-es felállás –, amely indokolhatná egy új csatár érkezését, de jelenleg ez inkább elméleti forgatókönyv.

A csatár képességeiről hamarosan még tisztább képet kaphatnak az angol szurkolók is, hiszen a Sporting a Arsenal FC ellen lép pályára a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Ez a párharc kiváló erőfelmérő lesz arra, hogy a kolumbiai támadó mire képes a legmagasabb szinten.