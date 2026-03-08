Több mint három évtizedes rejtély oldódott meg a spanyol élvonalban szereplő Celta Vigo körül. A klub vezetősége a Real Madrid elleni mérkőzés előtt nyílt levelet írt a többszörös Grammy- és kétszeres Golden Globe-díjas amerikai énekesnőnek, abban a reményben, hogy Madonna segíthet megtalálni azt az égszínkék mezt – egészen pontosan José Manuel Espinosa 5-ös számú szerelését – , amelyben 1990. július 29-én fellépett a vigói Estadio de Balaídos stadionban a Blond Ambition nevezetű világ körüli turnéjának keretein belül.

Madonna 1990-ben adott emlékezetes koncertet a Celta Vigo stadionjában

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Madonna válaszolt a spanyol klubelnök levelére

Mivel a szurkolók számára különleges fontossággal bír, így a La Liga-csapat régóta szerette volna visszaszerezni az ikonikus ruhadarabot, aminek azonban az eltelt évtizedekben nyoma veszett. A megkeresésre aztán Madonna reagált a hivatalos közösségi csatornáján, ahol elárulta: a mez nála van.

Ez a mez a gyűjteményemben lóg! Még mindig szoktam hordani, lélekben a csapatotokat képviselem

– írta a 67 éves poplegenda.

This shirt is hanging in my archives! I am wearing and representing your team in spirit!!♥️ https://t.co/JRwzDJQ9Ty — Madonna (@Madonna) March 7, 2026

Bár a mez hollétére válasz kapott a Celta Vigo elnöke, az azonban továbbra is rejtély, hogy a relikvia valaha is visszakerül-e spanyol csapathoz, hogy bekerülhessen a klub múzeumába.