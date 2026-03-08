Live
A spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő Celta Vigo különös kéréssel fordult a pop királynőjéhez. Marián Mourino Terrazo azt a mezt igyekezett felkutatni, amelyet Madonna 1990-ben viselt a klub stadionjában adott koncerten. A történet most váratlan fordulatot vett.

Több mint három évtizedes rejtély oldódott meg a spanyol élvonalban szereplő Celta Vigo körül. A klub vezetősége a Real Madrid elleni mérkőzés előtt nyílt levelet írt a többszörös Grammy- és kétszeres Golden Globe-díjas amerikai énekesnőnek, abban a reményben, hogy Madonna segíthet megtalálni azt az égszínkék mezt – egészen pontosan José Manuel Espinosa 5-ös számú szerelését – , amelyben 1990. július 29-én fellépett a vigói Estadio de Balaídos stadionban a Blond Ambition nevezetű világ körüli turnéjának keretein belül.

US singer songwriter Madonna arrives for the 2025 Met Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 5, 2025, in New York. The Gala raises money for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute. The 2025 Met Gala is themed "Tailored for You," aligning with the Costume Institutes exhibition, "Superfine: Tailoring Black Style," set to open to the public on May 10. (Photo by Angela WEISS / AFP)
Madonna 1990-ben adott emlékezetes koncertet a Celta Vigo stadionjában
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Madonna válaszolt a spanyol klubelnök levelére 

Mivel a szurkolók számára különleges fontossággal bír, így a La Liga-csapat régóta szerette volna visszaszerezni az ikonikus ruhadarabot, aminek azonban az eltelt évtizedekben nyoma veszett. A megkeresésre aztán Madonna reagált a hivatalos közösségi csatornáján, ahol elárulta: a mez nála van. 

Ez a mez a gyűjteményemben lóg! Még mindig szoktam hordani, lélekben a csapatotokat képviselem

 – írta a 67 éves poplegenda.

Bár a mez hollétére válasz kapott a Celta Vigo elnöke, az azonban továbbra is rejtély, hogy a relikvia valaha is visszakerül-e spanyol csapathoz, hogy bekerülhessen a klub múzeumába.

