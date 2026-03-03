Az ETO FC Győr a Videoton FC csapatát, míg a másodosztály Kecskeméti TE az MTK csapatát győzte le a nyolcaddöntőben az előző fordulóban. A Magyar Kupa negyeddöntőjének keddi játéknapján az ETO és KTE összecsapásán a vendégek már az első negyedórában meglepték az NB I. listavezetőjét.

Közel volt a meglepetés a Magyar Kupa negyeddöntőjében

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

A KTE összesen kétszer próbálkozott lövéssel a rendes játékidőben, egyetlen kaput eltaláló kísérletükből azonban betaláltak. A kecskemétiek Bolyki Andor találatával szerezték meg a vezetést a 12. percben. A Győr számos veszélyes támadást vezetett, de a befejezések nem akartak összejönni. A félidőben hatalmas meglepetésre Tímár Krisztián csapata vezetett. A folytatásban dominánsabb volt a hazai csapat, rendre dolgozták ki a veszélyesebbnél veszélyesebb helyzeteket. Az egyenlítő találatot Zejko Gavric szerezte a 68. percben, de hiába a Győr 17 szöglete a rendes játékidőben, újabb gól nem esett.

Borbély Balázs csapatának minden bizonnyal nem jött jól a hosszabbítás plusz 30 perce a hétvégi Zalaegerszegi TE elleni bajnoki összecsapás előtt.

A hosszabbítás első félideje kimondottan nagy helyzet nélkül zajlott, de a Győr veszélyezettet. A második 15 perc azonban egy hatalmas KTE lehetőséggel indult, Beke Péter lőtt távolról, Samuel Petras viszont a helyén volt és egy látványos vetődéssel tenyerelte ki a labdát. A 113. percben felpörögtek az események: előbb Schön Szabolcs találta el a kapufát, majd a KTE kontratámadása végén ismét Beke veszélyeztetett.

Nem sokkal később, az ETO 204 centiméter magas csatára, Olekszandr Piscsur találatával fordítottak a hazaiak a 115. percben. A hajrára már teljesen elfáradt a Kecskemét, a Győr pedig megszerezte harmadik találatát is, Gavric tudott duplázni. Ezzel az ETO FC Győr 3-1-re megnyerte az összecsapást és várhatja ellenfelét az elődöntőben, amely a Ferencvárosi TC vagy a Kazincbarcika lesz.

