A magyar labdarúgó-válogatott jó hangulatban készülhet az újabb találkozóra, miután legutóbb 1–0-ra legyőzte a szlovénokat az idei első felkészülési mérkőzésen. A következő ellenfél azonban erősebb játékerőt képvisel: a görög válogatott ugyan nem jutott ki a világbajnokságra, de egy nehezebb selejtezőcsoportban szerzett több pontot, és hazai pályán a csoportgyőztes skótokat is legyőzte.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A szlovénok után a görögöket is legyőzné a magyar labdarúgó-válogatott

A magyar csapat számára biztató lehet, hogy a görögök is sebezhetőnek bizonyultak a legerősebb riválisok ellen, ráadásul a minap Paraguaytól 1-0-ra kikaptak, így győzelmi esélyekkel futhatnak ki a Puskás Aréna gyepére Szoboszlai Dominikék.

Marco Rossi 💬 — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 30, 2026

„Örülök, hogy az új játékosok ugyanazon a hullámhosszon vannak, mint a keret tapasztaltabb tagjai, büszkék rá, hogy magukra ölthetik a válogatott mezét, és készek feláldozni magukat a pályán a többiekért. Ami a holnapi meccset illeti: a görögök veszélyes támadókkal rendelkeznek, de a középpályásaik is dinamikusak, agresszívak. Eddig minden ellenfelüket zavarba tudták hozni, és ha hagyjuk, akkor minket is zavarba fognak hozni” – mondta Marco Rossi.

Redzic a kezdőcsapatban?

A kapitány a sajtótájékoztatón Redzic Damirról is beszélt, és jelezte, hogy a játékos akár a kezdőcsapatban is helyet kaphat a görögök ellen. A támadó a szlovének elleni mérkőzésen csereként állt be, Rossi ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csak akkor számolhat vele a kezdőben, ha fizikálisan rendben lesz, mert jelenleg még nincs teljes állapotban.

„Kiváló egyéniségek vannak a görög csapatban. Elsősorban támadóikat emelném ki, ugyanis Konsztantinosz Karecasz, Hrisztosz Colisz, Anasztasziosz Bakaszetasz és Vangelisz Pavlidisz mind magas minőséget képvisel, ráadásul a cseréik is nagyszerű játékosok. A középpályások pedig dinamikusak és agresszívek, így minden ellenfelüket zavarba tudják hozni. A görög csapat a mostani keretével biztos, hogy erősebb, mint Szlovénia" - jelentette ki az MTI érdeklődésére az olasz szakvezető a hétfői sajtótájékoztatón.

A 61 éves tréner elárulta, vasárnap csak a regeneráción volt a hangsúly, mert az újonc Csinger Márkon kívül minden más bevethető mezőnyjátékos pályára lépett.

A győri futballistával kapcsolatban kifejtette, belső védő poszton nehéz cserét végrehajtani, ha nincs kényszerhelyzet, de a fiatal tehetség előtt még hosszú idő áll, s ha a játékszituáció úgy alakul, akkor pályára küldheti.