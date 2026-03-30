A magyar labdarúgó-válogatott jó hangulatban készülhet az újabb találkozóra, miután legutóbb 1–0-ra legyőzte a szlovénokat az idei első felkészülési mérkőzésen. A következő ellenfél azonban erősebb játékerőt képvisel: a görög válogatott ugyan nem jutott ki a világbajnokságra, de egy nehezebb selejtezőcsoportban szerzett több pontot, és hazai pályán a csoportgyőztes skótokat is legyőzte.
A szlovénok után a görögöket is legyőzné a magyar labdarúgó-válogatott
A magyar csapat számára biztató lehet, hogy a görögök is sebezhetőnek bizonyultak a legerősebb riválisok ellen, ráadásul a minap Paraguaytól 1-0-ra kikaptak, így győzelmi esélyekkel futhatnak ki a Puskás Aréna gyepére Szoboszlai Dominikék.
„Örülök, hogy az új játékosok ugyanazon a hullámhosszon vannak, mint a keret tapasztaltabb tagjai, büszkék rá, hogy magukra ölthetik a válogatott mezét, és készek feláldozni magukat a pályán a többiekért. Ami a holnapi meccset illeti: a görögök veszélyes támadókkal rendelkeznek, de a középpályásaik is dinamikusak, agresszívak. Eddig minden ellenfelüket zavarba tudták hozni, és ha hagyjuk, akkor minket is zavarba fognak hozni” – mondta Marco Rossi.
Redzic a kezdőcsapatban?
A kapitány a sajtótájékoztatón Redzic Damirról is beszélt, és jelezte, hogy a játékos akár a kezdőcsapatban is helyet kaphat a görögök ellen. A támadó a szlovének elleni mérkőzésen csereként állt be, Rossi ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csak akkor számolhat vele a kezdőben, ha fizikálisan rendben lesz, mert jelenleg még nincs teljes állapotban.
„Kiváló egyéniségek vannak a görög csapatban. Elsősorban támadóikat emelném ki, ugyanis Konsztantinosz Karecasz, Hrisztosz Colisz, Anasztasziosz Bakaszetasz és Vangelisz Pavlidisz mind magas minőséget képvisel, ráadásul a cseréik is nagyszerű játékosok. A középpályások pedig dinamikusak és agresszívek, így minden ellenfelüket zavarba tudják hozni. A görög csapat a mostani keretével biztos, hogy erősebb, mint Szlovénia" - jelentette ki az MTI érdeklődésére az olasz szakvezető a hétfői sajtótájékoztatón.
A 61 éves tréner elárulta, vasárnap csak a regeneráción volt a hangsúly, mert az újonc Csinger Márkon kívül minden más bevethető mezőnyjátékos pályára lépett.
A győri futballistával kapcsolatban kifejtette, belső védő poszton nehéz cserét végrehajtani, ha nincs kényszerhelyzet, de a fiatal tehetség előtt még hosszú idő áll, s ha a játékszituáció úgy alakul, akkor pályára küldheti.
Elbeszélgetett Schön Szabolccsal
Rossi elárulta, hétfő reggel a szlovének ellen győztes gólt szerző Schön Szabolccsal beszélgetett, akit azért hívott meg, mert Győrben három meccset is maga döntött el, ugyanakkor utána kétszer visszafogottabban teljesített. Ezért azt kérte tőle, hogy állandósítsa a jó formáját, mert tőle nem elég az elégséges teljesítmény, mivel a posztján nagy konkurencia van. Azt viszont hozzátette, Schön „minden labdában hisz”, és ugyanilyen a hozzáállása Bárány Donátnak is, ez pedig felvillanyozza a többieket is.
Utóbbi játékos az újoncok beilleszkedéséről és saját első benyomásairól beszélt. „Jól érzem magam a keretben, nagyon befogadó a közeg, az első pillanattól kezdve mindenki támogatott. Amikor pályára léptem, akkor is éreztem, hogy mindenki mögöttem van, ez komoly erőt tud adni egy új játékosnak a debütáláshoz. Fontos, hogy meg tudjak felelni az edző elvárásainak, örülök, ha az első meccsemen sikerült megvalósítanom a feladatomat. Próbálom a rám jellemző mentalitást hozni a folytatásban is” – fogalmazott a támadó.
Dicséret a szurkolóknak
Marco Rossi végezetül a drukkerekről is szót ejtett: „Nagyon hálás vagyok a szurkolóinknak, mert ez nem magától értetődő, hogy a közönség így viselkedjen. Ezt úgy tudjuk meghálálni, hogy 110 százalékot nyújtunk a pályán, de persze ez se mindig lesz elég a győzelemre, mert sokszor apró momentumok döntenek, elég ha csak a szlovének lesgóljára gondolunk, ami néhány centin múlt. Amiről viszont mi magunk dönthetünk, az a hozzáállásunk és a győzni akarásunk.”
A keddi találkozó 19 órakor kezdődik, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.