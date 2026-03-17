A magyar labdarúgó-válogatott tavalyi vb-selejtezős kudarca után most az építkezés és a kísérletezés ideje jött el. A mostani kerethirdetés nemcsak a fiatalításról, hanem a korábban mellőzött, rutinosabb magyar labdarúgó-válogatott játékosok reaktiválásáról is szól. A válogatott keret üzenete egyértelmű, Rossi már az őszi Nemzetek Ligájára szeretne felépíteni egy kissé felfrissített, ütőképes csapatot.

Marco Rossi kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott keretét a következő két felkészülési mérkőzésre

Az MLSZ elsőként az X-oldalán adta hírül, hogy kik az újoncok: Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás. Nagy visszatérőként Schön Szabolcsot, Baráth Pétert és Tóth Balázst köszönthetik majd a játékostársak Telkiben.

Több visszatérő mellett három újonc, Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás is meghívót kapott Marco Rossitól a férfi A-válogatott @nzs_si és @EthnikiOmada elleni keretébe. Részletek hamarosan az mlsz.hu-n. #csakegyutt #magyarok #HUNSLO #HUNGRE — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 17, 2026

Először a ferencvárosi Dibusz Dénes távollétéről beszélt Rossi: „Úgy gondolom, Dibusz Dénes még nincs csúcsformában. Bár már visszatért és több meccset is játszott, az év egyik legfontosabb találkozóján, a Braga ellen nem lépett pályára. Úgy vélem, ilyen röviddel a visszatérése után még nem adottak a feltételek ahhoz, hogy számítsunk rá. Ezért tér vissza Tóth Balázs, és úgy éreztük, eljött az idő arra is, hogy Yaakobishvili Áront közelebbről megnézzük.”

A csapat céljairól azt mondta, a vb-selejtezős kudarc után egyértelmű, hogy fejlődni kell, főképp a védekezést illetően, de - tette hozzá Rossi - a kerethirdetési követelmények nem változnak.

Rossi reagált Szoboszlai kijelentésére

Szoboszlai Dominik korábban azt nyilatkozta, hogy Marco Rossiért tűzbe tennék a kezüket a játékosai. Erről kérdezték Telkiben a szövetségi kapitányt.

„Dominikkal, ahogyan a többi játékossal is, akikkel az évek során összerázódtunk, mindig nagyon lojális, hűséges kapcsolatunk volt, és ez ugyanúgy igaz a szakmai stábra is. Ez abszolút kölcsönös. A magyar játékosok számára mindig büszkeséget jelent, ha felvehetik a válogatott mezt. Az, hogy a válogatott futballistái ennyire odaadóak az edzőjük iránt, részben ebből fakad, részben pedig abból is, amiről Dominik beszélt. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy ha nem én ülnék itt, a fiúk akkor is mindent megtennének azért, hogy megfeleljenek az edző elvárásainak. Ha nem is tudatosan, de emberileg is hozzáadhat egy kicsit a teljesítményhez, ha a játékosok kapcsolódnak az edzőhöz.”

A világbajnokságra nem sikerült kijutnunk, ez csalódás, amit fel kell dolgozni, és onnan kell továbbindulnunk, hogy előre tudjunk lépni a céljaink felé. Most az a célunk, hogy a négy barátságos mérkőzésen jól teljesítsünk, utána pedig jönnek a Nemzetek Ligája-meccsek. A legfontosabb, hogy büszkévé tegyük a magyarokat.

Schön, Szűcs T. és Csinger a kapitány szemével

Marco Rossi részletesen megindokolta, miért került vissza Schön Szabolcs a keretbe, és mi szólt Szűcs Tamás, valamint Csinger Márk meghívója mellett.