Marco Rossi szövetségi kapitány kedden hirdetett keretet a Szlovénia és a Görögország elleni barátságos mérkőzésekre. A magyar labdarúgó-válogatott 2026-os első keretében három újonc játékos neve olvasható.
Újoncokat avathat a magyar labdarúgó-válogatott
Dibusz Dénes sokáig bajlódott sérüléssel, visszatérése óta pedig kevés meccsen lépett pályára, így bekerült a keretbe a Barcelona fiatal csodakapusa, Yaakobishvili Áron. A 19 éves hálóőr jelenleg kölcsönben szerepel a spanyol másodosztályban, az FC Andorra csapatában. Yaakobishvilinek 2028-ig van élő szerződése a Barcelonával, piaci értéke jelen 1.5 millió euró a transfermarkt.com szerint. A most futó szezonban 21 meccsen lépett pályára, 29 gólt kapott és 3 alkalommal úszta meg kapott találat nélkül.
Sajtóhírek szerint, Yaakobishvili a következő szezontól a Barcelona felnőtt csapatának teljes értékű tagja lehet Marc-André ter Stegen esetleges távozása esetén.
„Dibusz Dénes még nincs csúcsformában. Bár már visszatért a Ferencvárosba, az év legfontosabb meccsén, a Braga ellen nem ő védett. Balázs viszont visszatér és eljött a megfelelő alkalom arra, hogy Áront kipróbáljuk. Számítunk rá a jövőben és szeretnénk nézni, hogy hogyan edz velünk” – mondta a szövetségi kapitány.
A középpályán is lesz egy új név: az ETO FC Győr játékosa, Csinger Márk személyében. Csinger az MTK akadémiájáról került Olaszországba, a SPAL utánpótlásából a dunaszerdahelyi DAC szerződtette. A 2025/2026-os idényben azonban a Fizz Ligában kiemelkedően szereplő és második helyen álló ETO csapatát erősíti kölcsönben. A 22 éves középső védő értékét 800 ezer euróban határozta meg a Transfermarkt. Csinger 11 mérkőzésen lépett pályára az U21-es magyar válogatottban, az idei szezonban 25 meccsen 1 gólt szerzett és védő létére egyetlen sárga lapot kapott.
Sajtóhírek szerint Csingert a Fradi szeretné soraiban tudni, azonban a DAC 2028-ig hosszabbított vele, mielőtt kölcsönadta Győrbe.
Mindig arról beszéltünk vele és az ügynökével, hogy külföld, a nemzetközi kupaszereplés a cél számára. Nekünk fontosabb, hogy jó idényt zárjon Győrben, utána meglátjuk, mi lesz. Szerintem a következő időszak nem arról fog szólni, hogy eladjuk a Ferencvárosnak”
– ecsetelte a Dunaszerdahelyi AC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.
A kapitány a kerethirdetéskor dicsérte Csingert: „folyton jó színvonalon játszik, már nem is tudom, hány mérkőzést játszott le hiba nélkül”.
A harmadik új név, a magyar U21-es válogatott csapatkapitánya, Szűcs Tamás. A Debreceni VSC középpályása remek szezont fut a Fizz Ligában: 24 meccsen 3 gólt és 2 gólpasszt jegyzett, és kiválóan szervezi a Loki játékát. Szűcs középpályásként és szélsőként is bevethető, a DVSC pedig idén januárban 2029-ig hosszabbított vele szerződést, értékét a Transfermarkt 900 ezer euróra taksálja.
„Amikor Tomi 2024 nyarán hazatért Dániából, óriási lehetőséget kapott a Debrecentől, amelyben szinte azonnal alapember lett. Másfél év volt hátra a szerződéséből, így nem meglepő, hogy a téli átigazolási időszak alatt több klub is bejelentkezett érte. Volt olyan pillanat, amikor közel álltunk a váltáshoz, ám az új vezetőséggel folytatott beszélgetések, valamint az általuk felvázolt szakmai koncepció meggyőztek arról, hogy most a szerződéshosszabbítás a legjobb lépés” – mondta Esterházy Mátyás, a Szűcs Tamást képviselő EM Sports tulajdonosa.
A magyar válogatott szövetségi kapitánya csupa pozitívumot mondott a középpályásról. Megemlítette, hogy dinamikus és technikás játékos, azonban a játékolvasás még nem kimondottan az erőssége és Rossi szerint ezen a területen fejlődnie kell.
„Úgy láttuk, fontos játékosai a klubcsapataiknak, a teljesítményük jó színvonalat képvisel, és folyamatosan jó színvonalon játszanak” – mondta Csingerről és Szűcsről Marco Rossi.
A magyar labdarúgó válogatott március 28-án Szlovéniát, március 31-én pedig Görögországot fogadja barátságos mérkőzésen a Puskás Arénában.