Marco Rossi szövetségi kapitány kedden hirdetett keretet a Szlovénia és a Görögország elleni barátságos mérkőzésekre. A magyar labdarúgó-válogatott 2026-os első keretében három újonc játékos neve olvasható.

Dibusz Dénes sokáig bajlódott sérüléssel, visszatérése óta pedig kevés meccsen lépett pályára, így bekerült a keretbe a Barcelona fiatal csodakapusa, Yaakobishvili Áron. A 19 éves hálóőr jelenleg kölcsönben szerepel a spanyol másodosztályban, az FC Andorra csapatában. Yaakobishvilinek 2028-ig van élő szerződése a Barcelonával, piaci értéke jelen 1.5 millió euró a transfermarkt.com szerint. A most futó szezonban 21 meccsen lépett pályára, 29 gólt kapott és 3 alkalommal úszta meg kapott találat nélkül.

Sajtóhírek szerint, Yaakobishvili a következő szezontól a Barcelona felnőtt csapatának teljes értékű tagja lehet Marc-André ter Stegen esetleges távozása esetén.

„Dibusz Dénes még nincs csúcsformában. Bár már visszatért a Ferencvárosba, az év legfontosabb meccsén, a Braga ellen nem ő védett. Balázs viszont visszatér és eljött a megfelelő alkalom arra, hogy Áront kipróbáljuk. Számítunk rá a jövőben és szeretnénk nézni, hogy hogyan edz velünk” – mondta a szövetségi kapitány.

A középpályán is lesz egy új név: az ETO FC Győr játékosa, Csinger Márk személyében. Csinger az MTK akadémiájáról került Olaszországba, a SPAL utánpótlásából a dunaszerdahelyi DAC szerződtette. A 2025/2026-os idényben azonban a Fizz Ligában kiemelkedően szereplő és második helyen álló ETO csapatát erősíti kölcsönben. A 22 éves középső védő értékét 800 ezer euróban határozta meg a Transfermarkt. Csinger 11 mérkőzésen lépett pályára az U21-es magyar válogatottban, az idei szezonban 25 meccsen 1 gólt szerzett és védő létére egyetlen sárga lapot kapott.

Sajtóhírek szerint Csingert a Fradi szeretné soraiban tudni, azonban a DAC 2028-ig hosszabbított vele, mielőtt kölcsönadta Győrbe.

Mindig arról beszéltünk vele és az ügynökével, hogy külföld, a nemzetközi kupaszereplés a cél számára. Nekünk fontosabb, hogy jó idényt zárjon Győrben, utána meglátjuk, mi lesz. Szerintem a következő időszak nem arról fog szólni, hogy eladjuk a Ferencvárosnak”

– ecsetelte a Dunaszerdahelyi AC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.