Magyar idő szerint szombat éjjel folytatta szereplését az Inter Miami, amely a DC United otthonában lépett pályára az MLS harmadik fordulójában. Lionel Messiék magyar tehetsége, Pintér Dániel ezúttal is a kispadon foglalt helyet, pályára azonban nem lépett.

Lionel Messi gólját a magyar tehetség a kispadról figyelhette

Fotó: PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 18 éves magyar tehetség nem kapott lehetőséget

A szombat éjjeli találkozón Rodrigo De Paul a 17. percben szerezte meg a vezetést az Inter Miaminak, majd nem sokkal később Lionel Messi villant meg, aki egy parádés mozdulattal duplázta meg az előnyt. A mérkőzés hajrájára fordulva megérkezett a DC United szépítése, egyenlíteni azonban már nem tudott, így Messiék három ponttal távoztak a rivális otthonából.

Javier Mascherano, a Miami argentin trénere mindössze két alkalommal cserélt, viszont a változtatások között nem szerepelt Pintér Dániel. A 18 éves magyar tehetség 2025-ben debütált Messiék oldalán, az új idényben pedig kivétel nélkül nevezték a keretbe, így várhatóan hamarosan újabb lehetőséget kap a bizonyításra.

Lionel Messi magyar csapattársa az MLS utánpótlásligájában már megcsillogtatta gólérzékenységét, tehetségét pedig jól mutatja, hogy nemrégiben írt alá profi szerződést az Inter Miamival.

South Florida talent, homegrown Daniel Pinter reflects on his journey, his family, and what this moment means. ✨💬 pic.twitter.com/Z7OZzMxPxJ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 21, 2026

Az Inter Miami mérkőzésével párhuzamosan Gazdag Dániel csapata, a Columbus Crew gól nélküli döntetlent játszott, és még mindig nyeretlen az új idényben.