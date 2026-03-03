A Szarvas Alexandra vezette magyar válogatott Andorra vendégeként lépett pályára kedd este, viszont hiába a 29-1-es kapura lövési mutató, mégsem sikerült bevenni az ellenfél kapuját, így gól nélküli döntetlennel indult a vb-selejtező. A magyar csapatot ráadásul a balszerencse sem kerülte el, a 34. percre fordulva kettőt is kellett cserélni, miután Németh Hanna mellett Fördős Beatrix is megsérült.

Gól nélküli döntetlent játszott a magyar válogatott

Fotó: MLSZ

Azerbajdzsán ellen folytatja a magyar válogatott

A női válogatott szombaton a második körben Felcsúton fogadja Azerbajdzsánt, amely a keddi rajton hazai pályán 2-0-ra verte a csoport negyedik tagját, Észak-Macedóniát – írja az MTI.

Az alapszakaszt erősorrend alapján három osztályra bontották, onnan a rájátszás első körében két út nyílik. Az A liga négy-négy második és harmadik helyezettje kerül össze kieséses párharcban a magyarokat is felvonultató C liga hat csoportgyőztesével és két legjobb másodikjával, illetve - a második út - az A liga negyedikjei és a B liga csoportgyőztesei csapnak össze - szintén párharcokba osztva - utóbbi osztály második és harmadik helyezettjeivel. A második körben az első és a második út nyolc-nyolc győztese játszik egymással, ugyancsak oda-visszavágós rendszerben. A nyolcból hét győztes csatlakozik az élvonalat jelentő A divízió négy csoportgyőzteséhez, mint vb-résztvevő, míg a nyolcadik csapat, amely a ligaszakasz rangsorában a leghátul végzett - interkontinentális selejtezőre mehet.

Női A-válogatottunk bár végig uralta a találkozót, és sorra alakította ki a helyzeteket, 0-0-s döntetlent játszott Andorrával első vb-selejtező mérkőzésén Andorra la Vellában. A mieink szombaton 14.30-kor Azerbajdzsánt fogadják a Pancho Arénában. #csakegyutt pic.twitter.com/4kmr587sGF — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 3, 2026