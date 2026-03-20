Baráth Péter csapata, a cseh Sigma Olomouc 2-0-ra kikapott a Mainz otthonában, így búcsúzott a labdarúgó Konferencialiga nyolcaddöntőjében. A mérkőzésen a magyar válogatott középpályás piros lapot kapott.

Búcsúzott a harmadik számú európai kupasorozattól a Baráth Pétert foglalkoztató Sigma Olomouc, ráadásul a magyar válogatottba behívott Baráth Pétert a Mainz otthonában 2-0-ra elveszített visszavágó 76. percében kiállították. 

A magyar válogatott Baráth Pétert kiállították Mainzban
Fotó: TORSTEN SILZ / DPA

A magyar válogatottba visszatérő Baráth Pétert kiállították

Miután a párharc múlt heti, első mérkőzése gól nélküli döntetlennel zárult, így biztos volt, hogy Mainzban dől el a továbbjutás. A hazai együttes helyzetei az első félidőben még kimaradtak, a fordulás után aztán Stefan Posch villámgyorsan megszerezte a vezetést, majd a hajrában a csereként beálló Armindo Sieb állítva be a 2-0-s végeredményt, amivel a Mainz története során először jutott be egy európai kupasorozat negyeddöntőjébe. Mindez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a csapat jelenleg a bennmaradásért küzd a Bundesligában.

A német együttes az utolsó negyedórát már emberelőnyben játszotta, mivel Baráth Péter az első félidőben begyűjtött sárga lapja után a második játékrészben megkapta a másodikat is – a nemzeti együttesbe 2023 óta először behívott kétszeres magyar válogatott focista ekkor a 16-os vonalán szabálytalankodott. A cseh Olomoucký Report beszámolója szerint ez volt a döntő tényező a meccsen – szemlézte a Magyar Nemzet

A Mainzra a Konferencialiga következő körében a francia Strasbourg vár, a párharc első mérkőzését április 9-én rendezik.

  • Kapcsolódó cikkek:
Olyan történt Varga Barnabással Athénban, ami eddig soha
Varga Barnabás csapatát kifütyülték, az edzője katasztrófáról beszélt
Túlszárnyalhat-e Szoboszlai Dominik egy akkora Liverpool-legendát, mint Gerrard?
Szoboszlai Dominik megmutatta a legféltettebb kincsét, majd azonnal odaadta Szalahnak

 

