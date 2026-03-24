Baráth Péter kijelentette, hogy nemcsak a soron következő két márciusi, hanem a júniusban esedékes két barátságos mérkőzést is meg akarják nyerni. A magyar válogatott szombaton Szlovénia ellen játssza első idei meccsét.

„Az első tétmérkőzések, az őszi Nemzetek Ligája még messze van, de egymás között kimondtuk, hogy az addig sorra kerülő mind a négy felkészülési találkozót meg akarjuk nyerni” – nyilatkozott a Sigma Olomouc magyar válogatott középpályása a telki edzőtáborban tartott keddi sajtótájékoztatón.

Baráth Péter egyértelműen fogalmazta meg a magyar válogatott céljait
Fotó: MARTON MONUS / DPA

A 24 éves játékos, aki majdnem három év után kapott meghívót, elárulta, nem sokat beszélt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, de tudta, hogy az olasz szakember nyomon követi, figyeli a pályafutását. Szerinte tavasszal már kiegyensúlyozottan teljesített, ennek köszönhetően került vissza oda, ahova úgy érzi, tartozik. Hozzátette, meg akarja mutatni, mennyit fejlődött az elmúlt időszakban.

Mi lepte meg a magyar válogatott újoncát?

„Elsőként Lengyelországban szerepeltem külföldön, az ottani bajnokság intenzívebb és taktikailag fegyelmezettebb, mint a magyar. A cseh pontvadászat pedig fizikális és még a lengyelnél is intenzívebb futball jellemzi” – mondta az MTI érdeklődésére Baráth, aki télen a Raków csapatától igazolt az alamóci együtteshez.

Az újonc Szűcs Tamás arról beszélt, hogy már az első, hétfői napon sok játékossal beszélt és tapasztalata szerint nagyon jó, befogadó közeg a válogatotté

Hozzátette, bár hallotta, hogy ilyen közösség van a nemzeti együttesnél, ekkora közvetlenségre nem számított.

Budapest, 2025. december 14. Nagy Barnabás, a Ferencváros (b) és Szűcs Tamás, a Debrecen játékosa a labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Debreceni VSC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. december 14-én. MTI/Illyés Tibor
Szűcs Tamást (jobbra) befogadó közeg várta a magyar válogatottban
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

„Már azzal boldog vagyok, hogy itt lehetek. Ott segítek, ahol tudok, de persze nagy álmom lenne a bemutatkozás” – jelentette ki a debreceni középpályás.

A magyar válogatott szombaton 18 órától Szlovéniát, majd kedden 19 órától Görögországot fogadja a Puskás Arénában. Rossi tanítványai júniusban Finnországot látják vendégül, aztán Kazahsztánban lépnek pályára.

 

 

