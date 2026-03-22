Fordulatosan alakult a Rapid Wien bajnokija az osztrák Bundesligában. A LASK szerzett vezetést, aztán fordult a kocka és a magyar válogatott Bolla Bendegúz remeklésével győzött a bécsi együttes.

Remekelt a magyar válogatott játékosa

Remekelt a magyar válogatott játékosa

A linziek az első percben megszerezték a vezetést, de sokáig nem örülhettek, hiszen a harmadikban már egyenlített is a Rapid Wien. Bolla Bendegúz a kezdőcsapatban kapott helyet, és a 33. percben közelről vette be a LASK kapuját.

Bolla a második félidőben is eredményes volt, egy kezezés után megítélt büntetőt váltott gólra a 65. percben, így más 3-1-re vezetett a Rapid. A 26 éves magyar szélső 8.5-ös értékelés kapott a Sofascore oldalán, Johannes Thorup vezetőedző a 83. percben cserélte le.

A Rapid Wien remek formában van, az alapszakaszt három veretlen méccsel zárta, majd a felsőházi rájátszás első összecsapásán a Salzburgot verte. A vasárnapi, LASK elleni meccset 4-2-re nyerték Bolláék, a következő fordulóban a Sturm Graz ellen lépnek pályára.