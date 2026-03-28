Bozsik József szerint egy agresszív válogatott érkezik a Puskás Arénába. Az NK Nafta vezetőedzője azonban a magyar válogatott sikerére számít a szombati meccsen.

Jön a 2026-os év első meccse a Puskás Arénában. A magyar válogatott Szlovéniát fogadja szombaton. A magyar-szlovén meccs előtt az NK Nafta vezetőedzője, Bozsik József nagy tempójú meccset vár a 18:00-tól kezdődő összecsapáson.

Bostjan Cesar a szolvén válogatott kapitánya.
Fotó: JURE MAKOVEC / AFP

Mire számíthat a magyar válogatott?

A szlovén válogatott egy frissen kinevezett szövetségi kapitánnyal készült: az egykori 101-szeres válogatott védő, Bostjan Cesar támadófutballt ígér. A korábbi magyar válogatott szövetségi kapitány, Bozsik Péter fia, Bozsik József jelenleg a szlovén másodosztályban szereplő lendvai csapat, az NK Nafta vezetőedzője jól ismeri a szakembert.

„Cesar a támadójátékot erőltető tréner, aki alighanem a Manchester Unitedben futballozó 22 éves Benjamin Sesko köré építi majd új együttesét. Ezt csak a jövőben teheti meg, mert az angliai légiós sérülése miatt nem utazik Budapestre. Az Atlético Madrid kapusa, Jan Oblak szintén sérült, továbbá a Dinamo Zagrebet erősítő Miha Zajc sem vállalta a meccset. A szlovén védelemben alappillér a Leeds Unitedben futballozó Jaka Bijol, míg a Celje-erősség Svit Seslar szervezheti a játékot. A támadósorban a gyors újpesti Aljosa Matko okozhat főfájást, míg az MTK-ban szereplő Adrian Zeljkovicra ildomos lesz ügyelni” – mondta Bozsik a Metropool megkeresésére.

Bozsik hozzátette, lendületes és izgalmas 90 percre számít a Puskás Arénában.

További cikkek

 

