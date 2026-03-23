Dárdai Márton minden bizonnyal kénytelen kihagyni a szlovénok és a görögök elleni felkészülési mérkőzéseket. A Hertha magyar válogatott védője megsérült, így nem térhet haza a nemzeti csapathoz.

A Düsseldorf elleni német másodosztályú bajnokin mindössze 9 percet tölthetett a pályán Dárdai Márton. A Hertha BSC magyar válogatott középhátvédje egy fejpárbajt követően maradt lenn a földön, miután lekönyökölték. A pályát végül a saját lábán hagyta el, de azóta aggasztó hírek érkeztek az állapotáról.

A magyar válogatott Dárdai Máron megsérült a hétvégén
Fotó: ANKE WAELISCHMILLER / DPA

Mi történt a magyar válogatott Dárdai Mártonnal?

A 24 éves védőt Marco Rossi szövetségi kapitány behívta a nemzeti csapat keretébe a március végi felkészülési mérkőzések, a Szlovénia és a Görögország elleni meccsek előtt. 

Német sajtóhírek szerint azonban Dárdainál agyrázkódás gyanúja áll fenn, így nem utazhat haza a válogatotthoz. 

A Hertha orvosi stábja az ilyen esetekben szigorú klubprotokoll szerint járt el, melynek következtében minimum 6–10 napos teljes „fizikai stopot” írtak elő Dárdainak, ami azt jelenti, hogy a soron következő válogatott meccseken biztosan nem léphet pályára.

Hungary midfielder Dominik Szoboszlai and Hungary defender Marton Dardai play during the match between Portugal and Hungary at the Estadio Jose Alvalade for the FIFA World Cup 2026 UEFA Qualifiers - Group F - Matchday 4 season 2025-2026 in Lisbon, Portugal, on October 14, 2025. (Photo by Stefan Koops/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Dárdai Márton nem lesz ott a szlovénok és a görögök elleni meccseken
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Az ilyen típusú fejsérüléseknél az UEFA és a FIFA protokollja is rendkívül szigorú, így Dárdai távolmaradása nem „lehetőség”, hanem orvosi előírás az eszméletvesztés ténye miatt.

Rossi számára szintén aggodalomra adhat okot, hogy az AEK Athén gólerős támadója, Varga Barnabás is megsérült a hétvégi bajnokin, bár róla még nem tudni, hogy játszhat-e a soron következő két találkozón.

A magyarok jövő szombaton Szlovéniát, három nappal később pedig Görögországot fogadják a Puskás Arénában.

