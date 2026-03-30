A görög sajtó arról számolt be, hogy gond van a válogatottjuknál. A magyar válogatott elleni felkészülési mérkőzés előtt három játékosuk szereplése is kérdéses.

Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

Jelentős problémákkal néz szembe a görög válogatott a keddi összecsapás előtt. Kérdéses a PAOK támadó középpályásnak, Jánisz Konsztantéliasznak a játéka, valamint klubtársa, Hrisztosz Zafeiris, és a Genk támadója, Konstantinos Karetsas sem edzett a csapattal.

Konsztantéliasz kiválása nem lenne rossz hír Marco Rossi számára, ugyanis a görög támadó szellemű középpályás 18 meccsen hét gólt szerzett eddig a görög bajnokságban.

A görög Gazzetta azt írja, Zafeiris és Karetsas vírusos megbetegedéssel küzd, Ivan Jovanovics szövetségi kapitány pedig az orvosi csapattal közösen, reggel dönti el, hogy játszanak-e majd a felkészülési mérkőzésen. Konsztantéliasz sérülését, vagy adott esetben betegségét a portál nem részletezi - úgy fogalmaz, „kedd reggel derül ki, tud-e játszani”.

A magyar válogatott kedd este 19 órától fogadja Görögországot felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában.