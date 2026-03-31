A magyar válogatott múlt szombaton lejátszotta első mérkőzését a 2026-os naptári évben, Szoboszlaiék főleg a második félidőben nyújtott meggyőző játékuknak köszönhetően egygólos győzelmet arattak a szlovénok felett.

A magyar válogatott győzelemmel kezdte a 2026-os évet

Fotó: Mirkó István

A szlovénok elleni felkészülési mérkőzésen több olyan játékos is lehetőséget kapott, aki eddig nem volt alapember a válogatottban. A mieink egyik legjobbja a győri Vitális Milán volt, aki ötödször lépett pályára a nemzeti csapatban, azonban most kezdett először Marco Rossi együttesében. A félidőben állt be a debreceni Bárány Donát, aki óriási intenzitással vetette bele magát a játékba, és ha kicsivel több szerencséje van, akár gólt is lőhetett volna az első válogatott meccsén

Bárány Donátnak jó hatása volt a meccsre, tetszett a hozzáállása, igazi harcos. Megy minden labdára, amit megszerezhet. Schön Szabolcs, Redzic Damir és Vitális Milán is jó meccset játszott. Mondhatjuk, hogy az új játékosok jól teljesítettek, fontos információt adtak nekünk a jövőre nézve”

– mondta a találkozó után Rossi, aki hangsúlyozta, hogy csapata szeretné a görögök elleni mérkőzést és megnyerni és bekapott gól nélkül lehozni.

Az örökmérleg a görögök felé billen, de itthon veszélyesebb a magyar válogatott

A görög válogatott a magyar csapathoz hasonlóan a harmadik helyen végzett a vb-selejtezős csoportjában, így lemaradt a pótselejtezőről és ezzel együtt a nyári világbajnokságról is. A szerb Ivan Jovanovics által irányított görög együttes pénteken már lejátszott egy felkészülési mérkőzést, Pireuszban szenvedett 1-0-s vereséget Paraguay válogatottjától.

A Paraguay elleni 25 fős görög keret tagjai közül heten játszanak topligában, közülük a harmadik legtöbb válogatottsággal rendelkező Konsztantinosz Mavropanosz nem utazott el Magyarországra. A West Ham United 28 éves védője fejsérülés miatt hagyja ki a budapesti találkozót. A görög csapat két legnagyobb sztárja viszont minden bizonnyal kezdeni fog a Puskás Arénában. A portugál Benficában futballozó Vangélisz Pavlídisz, valamint az AS Roma csapatát erősítő Konsztandínosz Cimíkasz is csak csere volt a dél-amerikai válogatott elleni összecsapáson, így a keddi meccsen minden bizonnyal kezdeni fognak. Cimíkasz nem mellesleg jó ismerősként köszöntheti Szoboszlai Dominikot, hiszen a görög balhátvéd az ezt megelőző két szezonban együtt futballozott a Liverpool csapatában a magyar középpályással.