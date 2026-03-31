A magyar válogatott múlt szombaton lejátszotta első mérkőzését a 2026-os naptári évben, Szoboszlaiék főleg a második félidőben nyújtott meggyőző játékuknak köszönhetően egygólos győzelmet arattak a szlovénok felett.
A szlovénok elleni felkészülési mérkőzésen több olyan játékos is lehetőséget kapott, aki eddig nem volt alapember a válogatottban. A mieink egyik legjobbja a győri Vitális Milán volt, aki ötödször lépett pályára a nemzeti csapatban, azonban most kezdett először Marco Rossi együttesében. A félidőben állt be a debreceni Bárány Donát, aki óriási intenzitással vetette bele magát a játékba, és ha kicsivel több szerencséje van, akár gólt is lőhetett volna az első válogatott meccsén
Bárány Donátnak jó hatása volt a meccsre, tetszett a hozzáállása, igazi harcos. Megy minden labdára, amit megszerezhet. Schön Szabolcs, Redzic Damir és Vitális Milán is jó meccset játszott. Mondhatjuk, hogy az új játékosok jól teljesítettek, fontos információt adtak nekünk a jövőre nézve”
– mondta a találkozó után Rossi, aki hangsúlyozta, hogy csapata szeretné a görögök elleni mérkőzést és megnyerni és bekapott gól nélkül lehozni.
Az örökmérleg a görögök felé billen, de itthon veszélyesebb a magyar válogatott
A görög válogatott a magyar csapathoz hasonlóan a harmadik helyen végzett a vb-selejtezős csoportjában, így lemaradt a pótselejtezőről és ezzel együtt a nyári világbajnokságról is. A szerb Ivan Jovanovics által irányított görög együttes pénteken már lejátszott egy felkészülési mérkőzést, Pireuszban szenvedett 1-0-s vereséget Paraguay válogatottjától.
A Paraguay elleni 25 fős görög keret tagjai közül heten játszanak topligában, közülük a harmadik legtöbb válogatottsággal rendelkező Konsztantinosz Mavropanosz nem utazott el Magyarországra. A West Ham United 28 éves védője fejsérülés miatt hagyja ki a budapesti találkozót. A görög csapat két legnagyobb sztárja viszont minden bizonnyal kezdeni fog a Puskás Arénában. A portugál Benficában futballozó Vangélisz Pavlídisz, valamint az AS Roma csapatát erősítő Konsztandínosz Cimíkasz is csak csere volt a dél-amerikai válogatott elleni összecsapáson, így a keddi meccsen minden bizonnyal kezdeni fognak. Cimíkasz nem mellesleg jó ismerősként köszöntheti Szoboszlai Dominikot, hiszen a görög balhátvéd az ezt megelőző két szezonban együtt futballozott a Liverpool csapatában a magyar középpályással.
A magyar és a görög válogatott korábbi budapesti összecsapásainak mérlege hazai fölényt mutat. A két csapat eddig 12 meccset játszott Budapesten, hat hazai és három vendég siker mellett három döntetlen született.
A két válogatott eddigi 22 találkozóját tekintve viszont a görögök felé billen a mérleg nyelve: a mieink hatszor nyertek, tízszer vereséget szenvedtek, hatszor pedig döntetlennel zárult az összecsapás.
A két csapat legutóbb 2022 novemberében mérte össze a tudását, akkor a válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs búcsúmérkőzésén 2-1-es hazai siker született a Puskás Arénában. Az a meccs örökre emlékezetes marad Dzusdzsák Balázs könnyes ünneplése miatt.
Marco Rossi keretéből Sallai Roland már kétszer is eredményes volt a görögök ellen.
Lehetnek-e változások a magyar válogatott kezdőjében?
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a közel nyolc éve tartó regnálása óta már többször is hangsúlyozta, hogy számára nincs barátságos meccs, minden találkozón győzni szeretne, így a csapatát is ennek szellemében állítja fel.
A kerethirdetés után az olasz-magyar szakember elejtette, hogy a szakmai stábbal úgy érezték, eljött az idő arra, hogy Yaakobishvili Áront is közelebbről megnézzék. A 19 éves kapus papíron az FC Barcelona játékosa, jelenleg azonban kölcsönben szerepel a spanyol másodosztályban, az FC Andorra csapatában. Yaakobishvilinek 2028-ig van élő szerződése a Barcelonával, a most futó szezonban 21 meccsen lépett pályára a spanyol másodosztályban, és a liga legjobb kapusai között tartják számon.
Yaakobishvili a következő szezontól a Barcelona felnőtt csapatának teljes értékű tagja lehet Marc-André ter Stegen esetleges távozása esetén, de a remek szezonja miatt komoly érdeklődés van iránta, ezen pedig nagyot dobhatna, ha a magyar válogatottban is bemutatkozhatna.
A védelemben komoly változásokra nem lehet számítani, ugyanis a szlovén meccs után két középső védő, Szalai Attila és Balogh Botond is elhagyta a válogatott edzőtáborát sérülés miatt, így Rossinak nincs túl sok opciója a csapatösszeállítást illetően. Igaz, a szlovénok elleni meccsen a Bolla Bendegúz helyére beállt Osváth Attila gólpasszt adott, így az ő szerepeltetése nem lenne meglepetés, mint ahogy az sem, hogy ha Kerkez Milos helyén Nagy Zsolt szerepelne. Utóbbi döntésnek nyilván örülne a Liverpool edzője, aki a válogatott szünet előtt abban bízott, hogy lesznek olyan szövetségi kapitányok, akik nem fogják végig játszatni a játékosait.
„Nem az én dolgom megmondani, hogy Arne Slot hogyan használja Szoboszlait. Ahogy neki sem az, hogy én hogyan használom a játékosaimat” – mondta Rossi a szlovénok elleni meccs előtt, a szavait azonban felkapta az angol sajtó, így a szövetségi kapitány a találkozó után tisztázta a helyzetet.
Olvastam egy baromságot. Nem gondolhatják, hogy annyira arrogáns lennék, hogy egy Premier League-edzőhöz hasonlítsam magam. Slot egy topklub edzője, én senki vagyok mellette. Nincs közöttünk semmilyen vita”
– reagált Rossi, aki hangsúlyozta, hogy nincs konfliktus, de a magyar válogatott is tiszteletet érdemel, mellette pedig viccesen hozzátette, hogy a szlovénok ellen Szoboszlait és Kerkezt is lecserélte, így teljesítette a Liverpool edzőjének kívánságát.
A középpályán nem várható jelentős változás, a támadószekcióban viszont meglepő lenne, ha Rossi nem változtatna. Bárány Donát remekül szállt be a szlovénok elleni meccsen, akárcsak a Salzburgban futballozó Redzic Damir, és akkor még nem is ejtettünk szót a csereként beállt Schön Szabolcsról, aki a tizedik válogatott mérkőzésén megszerezte első gólját a nemzeti csapatban.
Rossi meglepő húzásra készül a görögök ellen
A görög válogatott ugyan nem jutott ki a világbajnokságra, de egy nehezebb selejtezőcsoportban szerzett több pontot a magyarnál, és hazai pályán a csoportgyőztes skótokat is legyőzte.
A görögök veszélyes támadókkal rendelkeznek, de a középpályásaik is dinamikusak, agresszívak. Eddig minden ellenfelüket zavarba tudták hozni, és ha hagyjuk, akkor minket is zavarba fognak hozni”
– mondta Marco Rossi, aki Redzic Damirról is beszélt, és jelezte, hogy a játékos akár a kezdőcsapatban is helyet kaphat a görögök ellen. A kapitány ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csak akkor számolhat vele a kezdőben, ha fizikálisan rendben lesz, mert jelenleg még nincs teljes állapotban.
Kiváló egyéniségek vannak a görög csapatban. A görög csapat a mostani keretével biztos, hogy erősebb, mint Szlovénia"
– folytatta az olasz-magyar szakember, aki az újonc Csinger Márkkal kapcsolatban kifejtette, hogy belső védő poszton nehéz cserét végrehajtani, ha nincs kényszerhelyzet, de a fiatal tehetség előtt még hosszú idő áll, s ha a játékszituáció úgy alakul, akkor pályára küldheti.
Rossi elárulta, hétfő reggel a szlovének ellen győztes gólt szerző Schön Szabolccsal beszélgetett, akit azért hívott meg, mert Győrben három meccset is maga döntött el, ugyanakkor utána kétszer visszafogottabban teljesített. Ezért azt kérte tőle, hogy állandósítsa a jó formáját, mert tőle nem elég az elégséges teljesítmény, mivel a posztján nagy konkurencia van. Azt viszont hozzátette, Schön „minden labdában hisz”, és ugyanilyen a hozzáállása Bárány Donátnak is, ez pedig felvillanyozza a többieket is.
A magyar-görög barátságos mérkőzés kedden 19 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A találkozót a német Florian Badstübner vezeti.
A magyar válogatott várható összeállítása:
Tóth B. (Yaakobishvili) – Bolla (Osváth), Orbán, Dárdai, Kerkez (Nagy Zs.) – Schäfer, Vitális, Tóth A. – Sallai (Redzic), Szoboszlai – Bárány.
