Görögország ellen folytatja a felkészülést a magyar válogatott, amely március 31-én a Puskás Arénában fogadja Ivan Jovanovics csapatát. A szövetségi kapitány hétfő este megtartotta sajtótájékoztatóját, mely során a céljaik mellett azt is elárulta, miért jön jól a Magyarország elleni találkozó.

Ivan Jovanovics készül a magyar válogatott elleni meccsre

A magyar válogatott ellenfele első kalapos a Nemzetek Ligájában

„Azt elvárom a játékosaimtól, hogy odategyék magukat, mert csak így tudjuk leszűrni, hol is tartunk jelenleg. A paraguayi csapat teljesen más stílusban futballozik, mint a magyar. Előbbi ellen hiába volt többet nálunk a labda, mégis a rivális diktálta a meccs ritmusát” − fogalmazott a szerb szakvezetőt, akinek csapata szombaton 1-0-s vereséget szenvedett Paraguay ellen.

Magyarország egy nagyon jó csapat. Olyan szövetségi kapitánya van, aki már hosszú évek óta irányít, és korábban más stílusban játszott, mint most. Kihívást jelent, hogy Magyarország könnyen vált rendszert a pályán. Ezeket a változásokat fel kell ismernünk, és reagálnunk kell rájuk, hogy kontrollálni tudjuk a játék ritmusát. Ezek az élmények hasznosak lesznek számunkra.”

Jovanovics egyértelmű célnak tűzte ki a Nemzetek Ligáját, amelynek soron következő kiírásában a görög együttes az A-divízióban szerepel, s olyan ellenfelei lesznek, mint Szerbia, Németország és Hollandia.

„A valódi cél az a sorozat, ami előttünk áll. Most már az első kalapba tartozunk, teljesen mások az elvárások, mint korábban voltak. A szeptember végén, valamint októberben és novemberben esedékes mérkőzések tapasztalatai segíteni fogják a csapatot abban, hogy kijusson az Európa-bajnokságra. Ezeket a barátságos meccseket arra szeretnénk felhasználni, hogy a csapat játéklehetőséghez jusson, az ellenfelek erősségét figyelembe véve nagy és ütőképes keretre lesz szükségünk. A felkészülési meccsek révén a lehető legjobban szeretnénk felkészülni szeptemberre. Ez az első és legfontosabb cél" − tette hozzá a 63 éves tréner.

Görögország Paraguay ellen indította a felkészülést

Jovanovics az elbukott vb-selejtezőről is beszélt

„Elkövettünk néhány komoly hibát, és egy héten belül kiestünk. Ahhoz, hogy profilt váltsunk, mindenekelőtt nekem kell változnom. Elképzelhető, hogy az ellenfélhez igazítjuk a játékstílust. Edzőként tudom, hogy a legnehezebb dolog a helyes támadójáték megszervezése. A pályafutásom során mindig erre építettem. Nem fogom most megváltoztatni a futballról alkotott szemléletemet, és továbbra is így dolgozom, amire a játékosok pozitívan reagálnak. Tudom, hogy ez kockázattal jár, de vannak játékosaink, akik képesek ezt megvalósítani” − mondta a szövetségi kapitány, majd a keretét ért nehézségekkel folytatta.

„Ha egy játékos meghívót kap, az azt jelenti, hogy megérdemli, és a jövőben is megoldást jelenthet bizonyos posztokon. Voltak olyanok, akiket szívesen behívtam volna, de sérülések vagy kihagyások miatt ez nem volt lehetséges.”

„Korábban kell gondolkodnom a különböző alternatívákon. Sok fiatal játékosunk van, akik klubváltásokon mennek keresztül, és nem mindig kapnak annyi játéklehetőséget, mint most. Egy tehetséges és viszonylag fiatal csoportról van szó. A válogatottban szerzett tapasztalat számukra egészen más. A nemzeti csapatnál, függetlenül attól, ki lép pályára, egy dolgot várunk: az eredményeket” − zárta gondolatait Jovanovics.