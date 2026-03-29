A magyar válogatott március végén két felkészülési mérkőzést játszik a Puskás Arénában. Az elsőt, a Szlovénia elleni meccset Schön Szabolcs góljával 1-0-ra megnyerte Marco Rossi együttese, amely kedden 19 órától Görögország ellen lép pályára.

A magyar válogatott győzelemmel kezdte a 2026-os évet

Fotó: Mirkó István

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vasárnapi tájékoztatása alapján a német Florian Badstübner vezeti majd a görögök elleni keddi mérkőzést.

Mit kell tudni a magyar válogatott következő meccsének játékvezetőjéről?

A találkozóra kijelölt bíró munkáját Lasse Koslowski és Sven Waschitzki segíti asszisztensként, negyedik játékvezetőként pedig Florian Exner tevékenykedik majd. Az UEFA azt is közölte, hogy a VAR-szobában Patrick Hanslbauer irányít Markus Sinn közreműködésével.

Badstübner a világbajnoki selejtezősorozatban nem vezetett mérkőzést, és klubszinten sem foglalkoztatták túl sokat eddig az idei szezonban:

csupán kétszer fújta a sípot a Konferencia-ligában, emellett egy alkalommal kapott szerepet az Európa-liga selejtezőjében – jegyezte meg a Nemzeti Sport.

Fotó: HARRY LANGER / DPA

A német játékvezető a Bundesligát és a Német Kupát figyelembe véve viszont már 15 meccsen is ténykedett a 2025/2026-os idényben, ezeken 32 sárga lapot és 2 piros lapot osztott ki.

Ezt megelőzően 12 alkalommal találkozott Budapesten a magyar és a görög válogatott, hat hazai és három vendég siker mellett három döntetlen született. A két nemzeti együttes eddigi 22 találkozóját tekintve viszont a görögök felé billen a mérleg nyelve: a magyarok hatszor nyertek, tízszer vereséget szenvedtek, hatszor pedig döntetlennel zárult az összecsapás.