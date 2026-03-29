Német bíró vezeti a keddi Magyarország-Görögország felkészülési mérkőzést. A magyar válogatott a szlovénok elleni győzelem után a görögöket fogadja a Puskás Arénában, a találkozón Florian Badstübner fújja majd a sípot.

A magyar válogatott március végén két felkészülési mérkőzést játszik a Puskás Arénában. Az elsőt, a Szlovénia elleni meccset Schön Szabolcs góljával 1-0-ra megnyerte Marco Rossi együttese, amely kedden 19 órától Görögország ellen lép pályára.

A magyar válogatott győzelemmel kezdte a 2026-os évet
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vasárnapi tájékoztatása alapján a német Florian Badstübner vezeti majd a görögök elleni keddi mérkőzést.

Mit kell tudni a magyar válogatott következő meccsének játékvezetőjéről?

A találkozóra kijelölt bíró munkáját Lasse Koslowski és Sven Waschitzki segíti asszisztensként, negyedik játékvezetőként pedig Florian Exner tevékenykedik majd. Az UEFA azt is közölte, hogy a VAR-szobában Patrick Hanslbauer irányít Markus Sinn közreműködésével.

Badstübner a világbajnoki selejtezősorozatban nem vezetett mérkőzést, és klubszinten sem foglalkoztatták túl sokat eddig az idei szezonban: 

csupán kétszer fújta a sípot a Konferencia-ligában, emellett egy alkalommal kapott szerepet az Európa-liga selejtezőjében – jegyezte meg a Nemzeti Sport.

01 February 2026, Baden-Württemberg, Stuttgart: Soccer: Bundesliga, VfB Stuttgart - SC Freiburg, Matchday 20, MHPArena. Referee Florian Badstübner gesticulates. Photo: Harry Langer/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by Harry Langer / dpa Picture-Alliance via AFP)
A német játékvezető a Bundesligát és a Német Kupát figyelembe véve viszont már 15 meccsen is ténykedett a 2025/2026-os idényben, ezeken 32 sárga lapot és 2 piros lapot osztott ki.

Ezt megelőzően 12 alkalommal találkozott Budapesten a magyar és a görög válogatott, hat hazai és három vendég siker mellett három döntetlen született. A két nemzeti együttes eddigi 22 találkozóját tekintve viszont a görögök felé billen a mérleg nyelve: a magyarok hatszor nyertek, tízszer vereséget szenvedtek, hatszor pedig döntetlennel zárult az összecsapás.

