A szlovénok elleni győzelmet követően már a következő ellenfélre készül Marco Rossi csapata. Kedden Görögország lesz a magyar válogatott ellenfele a Puskás Arénában.

A görögök már Budapesten készülnek a magyar válogatott ellen

Fotó: KLODIAN LATO / EUROKINISSI

A görög válogatott pénteken Pireuszban szenvedett 0-1-es vereséget Paraguay ellen, és azzal a nem titkolt céllal érkeztek a magyar fővárosba, hogy feledtessék a legutóbbi kudarcot. A csapat két nappal a mérkőzés előtt már megérkezett Budapestre vasárnap. Minden bizonnyal több edzéssel is hangolódnak majd Magyarországon Szoboszlai Dominikék ellen.

✈️ H άφιξη της αποστολής της Εθνικής Ελλάδας στη Βουδαπέστη για το φιλικό με την Ουγγαρία. pic.twitter.com/zPOTMMLUdH — SPORT24 (@sport24) March 29, 2026

A magyar válogatott korábban számos ikonikus mérkőzést játszott már Görögországgal.

A legnagyobb arányú győzelmünk a görögök ellen 1938.03.25-én volt. Magyarország 11–1-re győzött a világbajnoki selejtezős összecsapáson. Zsengellér Gyula emlékezetes teljesítményt nyújtott, öt gólt szerzett.

1987. októberében a magyar válogatott magabiztos győzelmet aratott a Népstadionban. Az Eb-selejtezős meccsen 3–0-ra nyertünk. Természetesen a görögök által imádott Détári Lajos is betalált.

Őrült, gólzáporos meccset játszottunk 2015.10.11-én Athénban. Bár 4–3-ra kikaptunk, és a magyar válogatott arra kényszerült, hogy pótselejtezőt játsszon Norvégiával, végül kvalifikált a 2016-os Eb-re.

A modernkori magyar futball egyik legnagyobb alakja, a válogatott egyedüli csúcstartója, a 109-szeres válogatott Dzsudzsák Balázs 2022.11.20-án búcsúzott el a nemzeti csapattól. Magyarország 2–1-re győzött Kalmár Zsolt 93. percben szerzett góljával.

