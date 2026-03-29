A szlovénok elleni győzelmet követően már a következő ellenfélre készül Marco Rossi csapata. Kedden Görögország lesz a magyar válogatott ellenfele a Puskás Arénában.
A görögök már Budapesten készülnek a magyar válogatott ellen
A görög válogatott pénteken Pireuszban szenvedett 0-1-es vereséget Paraguay ellen, és azzal a nem titkolt céllal érkeztek a magyar fővárosba, hogy feledtessék a legutóbbi kudarcot. A csapat két nappal a mérkőzés előtt már megérkezett Budapestre vasárnap. Minden bizonnyal több edzéssel is hangolódnak majd Magyarországon Szoboszlai Dominikék ellen.
A magyar válogatott korábban számos ikonikus mérkőzést játszott már Görögországgal.
- A legnagyobb arányú győzelmünk a görögök ellen 1938.03.25-én volt. Magyarország 11–1-re győzött a világbajnoki selejtezős összecsapáson. Zsengellér Gyula emlékezetes teljesítményt nyújtott, öt gólt szerzett.
- 1987. októberében a magyar válogatott magabiztos győzelmet aratott a Népstadionban. Az Eb-selejtezős meccsen 3–0-ra nyertünk. Természetesen a görögök által imádott Détári Lajos is betalált.
- Őrült, gólzáporos meccset játszottunk 2015.10.11-én Athénban. Bár 4–3-ra kikaptunk, és a magyar válogatott arra kényszerült, hogy pótselejtezőt játsszon Norvégiával, végül kvalifikált a 2016-os Eb-re.
- A modernkori magyar futball egyik legnagyobb alakja, a válogatott egyedüli csúcstartója, a 109-szeres válogatott Dzsudzsák Balázs 2022.11.20-án búcsúzott el a nemzeti csapattól. Magyarország 2–1-re győzött Kalmár Zsolt 93. percben szerzett góljával.
