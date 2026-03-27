Meglehetősen régen láttuk már pályán a címeres mezben Marco Rossi csapatát. A magyar válogatott legutóbb novemberben játszott, az írek elleni kudarccal pedig már kár lenne foglalkozni. Szoboszlai Dominikék négy hónap után, március végén két felkészülési mérkőzést játszanak, Szlovénia és Görögország érkezik Budapestre. A két válogatottat érdekes szálak kötik Magyarországhoz: NBI-es légiósok a kereteikben, magyar kötődésű edzők és játékosok az országaikban, de akadnak korábbi, egymás elleni legendás meccsek emlékei is.

A magyar válogatott Szlovénia és Görögország ellen lép pályára

A magyar válogatott ellenfelei

Szlovéniával játszunk először, március 28-án 18 órától. Jelenleg az 57. helyen állnak a világranglistán, és ők is lemaradtak a világbajnokságról: Svájc és Koszovó mögött a harmadik helyen végeztek selejtezőcsoportjukban, úgy, hogy egyetlen mérkőzést sem tudtak megnyerni. Három gólt szereztek és nyolcat kaptak. Két fontos hiányzójuk is lesz a soron következő felkészülési meccsen, a szlovénok két legnagyobb sztárja, a Manchester United támadója, Benjamin Sesko és az Atlético Madrid kapusa, Jan Oblak sem játszhat sérülés miatt.

Görögország a 46. helyet foglalja el a FIFA világranglistáján, tehát mindkét ellenfél, ha nem is sokkal, de Magyarország (41. hely) mögött áll. A görögök is lemaradtak a vb-ről: Skócia és Dánia mögött végeztek a harmadik helyen, két győzelem és egy döntetlen mellett három vereséggel zártak. Tíz gólt szereztek, tizenkettőt kaptak. Jelen állás szerint a görög keretből sérülés miatt nem hiányzik kulcsjátékos, a névsort javarészt a vb-selejtezőkön is pályára lépő játékosok alkotják. A kapuban a Benficát, a La Ligát és a Premier League-et megjárt Odisseas Vlachodimos állhat majd, a vb-selejtező során három gólt szerző Christos Tzolis pedig a támadások befejezésénél lehet kulcsszereplő. Magyarország március 31-én 19 órától fogadja a görögöket a Puskás Arénában.

Újpesti gólkirályjelölt és egy régi ismerős a Fradi védelméből

A magyar válogatott története során csupán négyszer játszott Szlovénia ellen. Ezek mind barátságos meccsek voltak. A szám azért is lehet ilyen alacsony, mert a szlovén labdarúgó-válogatott csak 1991 után jött létre, amikor az ország kivált Jugoszláviából. Ennek ellenére már szerepelt a 2000-es, és a 2024-es Eb-n, valamint a 2002-es és a 2010-es vb-n is. Az ország lakossága alig kétmillió fő, de hatalmas meglepetésre, története során először jutott tovább csoportjából a legutóbbi, németországi kontinenstornán. A szövetségi kapitány Bostjan Cesar, a 42 éves szakember az év elején vette át a csapatot, így némiképp ismeretlen lehet, milyen rendszerben fognak játszani. Korábban inkább technikás, gyors megoldások jellemezték a szlovénokat, akik mindig sok fiatalt szerepeltetnek. Cesar klubcsapatait a kiegyensúlyozott védekező foci jellemezte, szombaton meglátjuk, mit talált ki az új kapitány.

Magyarországgal 2008 óta nem játszott meccset Szlovénia, azaz közel két évtizednyi szünet után méri össze erejét újra a két válogatott. Az örökmérlegben egy magyar győzelem és három szlovén szerepel, 3–5-ös gólkülönbség mellett. Az 1998-as zalaegerszegi barátságos meccsen a magyar válogatott Dombi Tibor és Sebők Vilmos góljaival 2–1-re tudott győzni.

A keretben két jelenlegi és egy korábbi NB I-es futballista is szerepel. Az Újpest középpályása, Aljosa Matko jelenleg holtversenyben vezeti a Fizz Liga góllövőlistáját 13 találattal. A védelemben pedig az MTK Budapestnél kölcsönben szereplő Adrian Zeljkovic kaphat szerepet. Miha Blazic az FTC-szurkolóknak lehet ismerős, hiszen a védő 2017 és 2022 között a magyar rekordbajnokot erősítette, jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben, a Kalba FC színeiben szerepel.