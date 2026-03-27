Meglehetősen régen láttuk már pályán a címeres mezben Marco Rossi csapatát. A magyar válogatott legutóbb novemberben játszott, az írek elleni kudarccal pedig már kár lenne foglalkozni. Szoboszlai Dominikék négy hónap után, március végén két felkészülési mérkőzést játszanak, Szlovénia és Görögország érkezik Budapestre. A két válogatottat érdekes szálak kötik Magyarországhoz: NBI-es légiósok a kereteikben, magyar kötődésű edzők és játékosok az országaikban, de akadnak korábbi, egymás elleni legendás meccsek emlékei is.
A magyar válogatott ellenfelei
Szlovéniával játszunk először, március 28-án 18 órától. Jelenleg az 57. helyen állnak a világranglistán, és ők is lemaradtak a világbajnokságról: Svájc és Koszovó mögött a harmadik helyen végeztek selejtezőcsoportjukban, úgy, hogy egyetlen mérkőzést sem tudtak megnyerni. Három gólt szereztek és nyolcat kaptak. Két fontos hiányzójuk is lesz a soron következő felkészülési meccsen, a szlovénok két legnagyobb sztárja, a Manchester United támadója, Benjamin Sesko és az Atlético Madrid kapusa, Jan Oblak sem játszhat sérülés miatt.
Görögország a 46. helyet foglalja el a FIFA világranglistáján, tehát mindkét ellenfél, ha nem is sokkal, de Magyarország (41. hely) mögött áll. A görögök is lemaradtak a vb-ről: Skócia és Dánia mögött végeztek a harmadik helyen, két győzelem és egy döntetlen mellett három vereséggel zártak. Tíz gólt szereztek, tizenkettőt kaptak. Jelen állás szerint a görög keretből sérülés miatt nem hiányzik kulcsjátékos, a névsort javarészt a vb-selejtezőkön is pályára lépő játékosok alkotják. A kapuban a Benficát, a La Ligát és a Premier League-et megjárt Odisseas Vlachodimos állhat majd, a vb-selejtező során három gólt szerző Christos Tzolis pedig a támadások befejezésénél lehet kulcsszereplő. Magyarország március 31-én 19 órától fogadja a görögöket a Puskás Arénában.
Újpesti gólkirályjelölt és egy régi ismerős a Fradi védelméből
A magyar válogatott története során csupán négyszer játszott Szlovénia ellen. Ezek mind barátságos meccsek voltak. A szám azért is lehet ilyen alacsony, mert a szlovén labdarúgó-válogatott csak 1991 után jött létre, amikor az ország kivált Jugoszláviából. Ennek ellenére már szerepelt a 2000-es, és a 2024-es Eb-n, valamint a 2002-es és a 2010-es vb-n is. Az ország lakossága alig kétmillió fő, de hatalmas meglepetésre, története során először jutott tovább csoportjából a legutóbbi, németországi kontinenstornán. A szövetségi kapitány Bostjan Cesar, a 42 éves szakember az év elején vette át a csapatot, így némiképp ismeretlen lehet, milyen rendszerben fognak játszani. Korábban inkább technikás, gyors megoldások jellemezték a szlovénokat, akik mindig sok fiatalt szerepeltetnek. Cesar klubcsapatait a kiegyensúlyozott védekező foci jellemezte, szombaton meglátjuk, mit talált ki az új kapitány.
Magyarországgal 2008 óta nem játszott meccset Szlovénia, azaz közel két évtizednyi szünet után méri össze erejét újra a két válogatott. Az örökmérlegben egy magyar győzelem és három szlovén szerepel, 3–5-ös gólkülönbség mellett. Az 1998-as zalaegerszegi barátságos meccsen a magyar válogatott Dombi Tibor és Sebők Vilmos góljaival 2–1-re tudott győzni.
A keretben két jelenlegi és egy korábbi NB I-es futballista is szerepel. Az Újpest középpályása, Aljosa Matko jelenleg holtversenyben vezeti a Fizz Liga góllövőlistáját 13 találattal. A védelemben pedig az MTK Budapestnél kölcsönben szereplő Adrian Zeljkovic kaphat szerepet. Miha Blazic az FTC-szurkolóknak lehet ismerős, hiszen a védő 2017 és 2022 között a magyar rekordbajnokot erősítette, jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben, a Kalba FC színeiben szerepel.
Magyar játékos vagy edző nem sűrűn fordult meg Szlovéniában. Azonban találunk néhányat az elmúlt évekből, köszönhetően a Zalaegerszegi TE és az NK Nafta Lendva együttműködésének. Edzőként korábban Németh Imre és Boér Gábor, jelenleg pedig Bozsik József irányítja a csapatot. Játékosként többek között Senkó Zsombor és Klausz Milán is megfordult a klubnál, a most futó szezonban Bakti Balázs, Keresztes Noel, Dragóner Áron és Németh Ervin is tagja a keretnek.
Puskás, Détári és a legendás Eb-cím
A görög válogatott 2004-es Európa-bajnoki győzelme mondhatni egy valóságos tündérmese volt, amolyan Dávid és Góliát történet. A torna előtt a fogadóirodák nagyjából 80-150-szeres pénzt fizettek a görögök végső győzelmére, ami nem volt túlzás.
Aztán olyan válogatottakat fektettek két vállra, mint a Luís Figoval, Rui Costával és a fiatal Cristiano Ronaldóval felálló portugálok, vagy a Patrick Vierával, Thierry Henry-val és Zinédine Zidane-nal rohamozó franciák. Plusz a a tornán leglátványosabban játszó, végső győzelemre is esélyes cseheket, ahol Pavel Nedved és Milan Baros is hiába próbálkozott.
Az akkori szövetségi kapitány, a német Otto Rehhagel felismerte csapata korlátait. Tudta, hogy a nyílt sisakos focival semmire sem menne a korszak legnagyobb óriásai ellen, így egy fegyelmezett, emberfogásos, mély védekezésen alapuló rendszert dolgozott ki. Szinte áthatolhatatlan védőfalat húzott fel, elöl pedig kíméletlenül kihasználták a kevés adódó lehetőségüket. Sokan unalmasnak tartották, de be kell vallani, a rendszer zseniálisan működött. Görögország azóta még megközelíteni sem tudta a 2004-es sikert.
Számos magyar játékos megfordult Görögországban, a legnagyobb hírnévre azonban a legendás Détári Lajos tett szert. Ahogy a görögök nevezték „O Magos”, azaz „A Varázsló” 1988-ban az Eintracht Frankfurttól szerződött az Olympiakosz csapatához, 18 millió nyugatnémet márka ellenében, ami akkoriban csillagászati összegnek számított. Détári a világ harmadik legdrágább játékosa lett Diego Maradona és Ruud Gullit mögött. Amikor megérkezett Athénba, Pireusz főterén, a városháza előtt 80 ezer ember várta, a szurkolók extázisban ünnepelték. Egyénileg brillírozott, de bajnoki címet nem tudott ünnepelni az Olympiakoszban eltöltött két szezonja alatt. A klub fennállásának 90. évfordulójára összeállított álomtizenegyben is helyet kapott.
Ha Görögország és magyar foci, akkor természetesen kihagyhatatlan az Aranycsapat kapitánya, Puskás Ferenc. Öcsi bácsi olyat tett edzőként a Panathinaikosszal, amit azóta sem tudott senki utánacsinálni a görög klubfutballban. Amikor 1970-ben átvette az athéni csapat irányítását, valószínűleg senki sem gondolta, hogy a szezon végén döntőt játszanak a Bajnokcsapatok Európa-kupájában (ez a sorozat a mai Bajnokok Ligája elődje). Pedig megtörtént.
Az elődöntő első mérkőzésén 4–1-es vereséget szenvedtek a Crvena Zvezda ellen. Amikor Puskást megkérdezték, mi lesz a visszavágón, csak annyit mondott: „három gólt lövünk nekik, és kész”. Elhitette játékosaival, hogy képesek rá, 3–0-ra győztek Athénban és bejutottak a fináléba. A londoni Wembely-ben csak Johan Cruyff legendás Ajaxa tudta őket megállítani. Kétszer nyert bajnokságot, és valóságos ikonná vált Görögországban is, miután Magyarországon és Spanyolországban már Istenként tisztelték. Emlékét a mai napig óriási tisztelet övezi, a Panathinaikosz stadionjában szobrot is kapott.
Legendás meccsek Görögország ellen
- A legnagyobb arányú győzelmünk a görögök ellen 1938.03.25-én volt. Magyarország 11–1-re győzött a világbajnoki selejtezős összecsapáson. Zsengellér Gyula emlékezetes teljesítményt nyújtott, öt gólt szerzett.
- 1987. októberében a magyar válogatott magabiztos győzelmet aratott a Népstadionban. Az Eb-selejtezős meccsen 3–0-ra nyertünk. Természetesen a görögök által imádott Détári Lajos is betalált.
- Őrült, gólzáporos meccset játszottunk 2015.10.11-én Athénban. Bár 4–3-ra kikaptunk, és a magyar válogatott arra kényszerült, hogy pótselejtezőt játsszon Norvégiával, végül kvalifikált a 2016-os Eb-re.
- A modernkori magyar futball egyik legnagyobb alakja, a válogatott egyedüli csúcstartója, a 109-szeres válogatott Dzsudzsák Balázs 2022.11.20-án búcsúzott el a nemzeti csapattól. Magyarország 2–1-re győzött Kalmár Zsolt 93. percben szerzett góljával.
Bár a válogatottak világranglistán elfoglalt helyezése alapján szoros meccsekre van kilátás, a telt házas Puskás Aréna közönsége és Szoboszlaiék sikeréhsége a magyar válogatott felé billentheti a mérleg nyelvét. Marco Rossi szeretné kapott gól nélkül zárni a találkozót, ami a legutóbbi kudarcos mérkőzés után minden bizonnyal visszaterelné a válogatottat a helyes útra.