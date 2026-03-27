Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Közel két évtizedes szünet után csap össze újra Magyarország és Szlovénia, majd érkeznek a görögök, akikkel mindig élet-halál harcot vívunk. Marco Rossi csapata a novemberi sokk után tiszta lappal indul: telt ház, NB I-es ismerősök és egy mindenre elszánt magyar válogatott várja a szurkolókat az év első hazai meccsein.

Meglehetősen régen láttuk már pályán a címeres mezben Marco Rossi csapatát. A magyar válogatott legutóbb novemberben játszott, az írek elleni kudarccal pedig már kár lenne foglalkozni. Szoboszlai Dominikék négy hónap után, március végén két felkészülési mérkőzést játszanak, Szlovénia és Görögország érkezik Budapestre. A két válogatottat érdekes szálak kötik Magyarországhoz: NBI-es légiósok a kereteikben, magyar kötődésű edzők és játékosok az országaikban, de akadnak korábbi, egymás elleni legendás meccsek emlékei is.

A magyar válogatott Szlovénia és Görögország ellen lép pályára
A magyar válogatott Szlovénia és Görögország ellen lép pályára
Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

A magyar válogatott ellenfelei

Szlovéniával játszunk először, március 28-án 18 órától. Jelenleg az 57. helyen állnak a világranglistán, és ők is lemaradtak a világbajnokságról: Svájc és Koszovó mögött a harmadik helyen végeztek selejtezőcsoportjukban, úgy, hogy egyetlen mérkőzést sem tudtak megnyerni. Három gólt szereztek és nyolcat kaptak. Két fontos hiányzójuk is lesz a soron következő felkészülési meccsen, a szlovénok két legnagyobb sztárja, a Manchester United támadója, Benjamin Sesko és az Atlético Madrid kapusa, Jan Oblak sem játszhat sérülés miatt.

Görögország a 46. helyet foglalja el a FIFA világranglistáján, tehát mindkét ellenfél, ha nem is sokkal, de Magyarország (41. hely) mögött áll. A görögök is lemaradtak a vb-ről: Skócia és Dánia mögött végeztek a harmadik helyen, két győzelem és egy döntetlen mellett három vereséggel zártak. Tíz gólt szereztek, tizenkettőt kaptak. Jelen állás szerint a görög keretből sérülés miatt nem hiányzik kulcsjátékos, a névsort javarészt a vb-selejtezőkön is pályára lépő játékosok alkotják. A kapuban a Benficát, a La Ligát és a Premier League-et megjárt Odisseas Vlachodimos állhat majd, a vb-selejtező során három gólt szerző Christos Tzolis pedig a támadások befejezésénél lehet kulcsszereplő. Magyarország március 31-én 19 órától fogadja a görögöket a Puskás Arénában.

Újpesti gólkirályjelölt és egy régi ismerős a Fradi védelméből

A magyar válogatott története során csupán négyszer játszott Szlovénia ellen. Ezek mind barátságos meccsek voltak. A szám azért is lehet ilyen alacsony, mert a szlovén labdarúgó-válogatott csak 1991 után jött létre, amikor az ország kivált Jugoszláviából. Ennek ellenére már szerepelt a 2000-es, és a 2024-es Eb-n, valamint a 2002-es és a 2010-es vb-n is. Az ország lakossága alig kétmillió fő, de hatalmas meglepetésre, története során először jutott tovább csoportjából a legutóbbi, németországi kontinenstornán. A szövetségi kapitány Bostjan Cesar, a 42 éves szakember az év elején vette át a csapatot, így némiképp ismeretlen lehet, milyen rendszerben fognak játszani. Korábban inkább technikás, gyors megoldások jellemezték a szlovénokat, akik mindig sok fiatalt szerepeltetnek. Cesar klubcsapatait a kiegyensúlyozott védekező foci jellemezte, szombaton meglátjuk, mit talált ki az új kapitány.

Magyarországgal 2008 óta nem játszott meccset Szlovénia, azaz közel két évtizednyi szünet után méri össze erejét újra a két válogatott. Az örökmérlegben egy magyar győzelem és három szlovén szerepel, 3–5-ös gólkülönbség mellett. Az 1998-as zalaegerszegi barátságos meccsen a magyar válogatott Dombi Tibor és Sebők Vilmos góljaival 2–1-re tudott győzni.

A keretben két jelenlegi és egy korábbi NB I-es futballista is szerepel. Az Újpest középpályása, Aljosa Matko jelenleg holtversenyben vezeti a Fizz Liga góllövőlistáját 13 találattal. A védelemben pedig az MTK Budapestnél kölcsönben szereplő Adrian Zeljkovic kaphat szerepet. Miha Blazic az FTC-szurkolóknak lehet ismerős, hiszen a védő 2017 és 2022 között a magyar rekordbajnokot erősítette, jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben, a Kalba FC színeiben szerepel.

Budapest, 2026. február 13. Matko Aljosa (k), az Újpest játékosának gólöröme a Fizz Liga 22. fordulójában játszott Újpest FC - DVSC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2026. február 13-án. MTI/Hegedüs Róbert
Matko Aljosa (k), az Újpest játékosának gólöröme a Fizz Liga 22. fordulójában
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Magyar játékos vagy edző nem sűrűn fordult meg Szlovéniában. Azonban találunk néhányat az elmúlt évekből, köszönhetően a Zalaegerszegi TE és az NK Nafta Lendva együttműködésének. Edzőként korábban Németh Imre és Boér Gábor, jelenleg pedig Bozsik József irányítja a csapatot. Játékosként többek között Senkó Zsombor és Klausz Milán is megfordult a klubnál, a most futó szezonban Bakti Balázs, Keresztes Noel, Dragóner Áron és Németh Ervin is tagja a keretnek.

Puskás, Détári és a legendás Eb-cím

A görög válogatott 2004-es Európa-bajnoki győzelme mondhatni egy valóságos tündérmese volt, amolyan Dávid és Góliát történet. A torna előtt a fogadóirodák nagyjából 80-150-szeres pénzt fizettek a görögök végső győzelmére, ami nem volt túlzás.

Aztán olyan válogatottakat fektettek két vállra, mint a Luís Figoval, Rui Costával és a fiatal Cristiano Ronaldóval felálló portugálok, vagy a Patrick Vierával, Thierry Henry-val és Zinédine Zidane-nal rohamozó franciák. Plusz a a tornán leglátványosabban játszó, végső győzelemre is esélyes cseheket, ahol Pavel Nedved és Milan Baros is hiába próbálkozott.

Greek midfielder Georgios Karagounis (foreground C) kisses the Henry Delaunay trophy next to Portuguese football legend Eusebio (L), 04 July 2004 at the Luz stadium in Lisbon, at the end of the Euro 2004 final match between Portugal and Greece at the European Nations football championship in Portugal. Greece won the match 1 to 0 to be crowned champions of Europe. AFP PHOTO FRANCK FIFE (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Az Eb-győztes görög válogatott
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Az akkori szövetségi kapitány, a német Otto Rehhagel felismerte csapata korlátait. Tudta, hogy a nyílt sisakos focival semmire sem menne a korszak legnagyobb óriásai ellen, így egy fegyelmezett, emberfogásos, mély védekezésen alapuló rendszert dolgozott ki. Szinte áthatolhatatlan védőfalat húzott fel, elöl pedig kíméletlenül kihasználták a kevés adódó lehetőségüket. Sokan unalmasnak tartották, de be kell vallani, a rendszer zseniálisan működött. Görögország azóta még megközelíteni sem tudta a 2004-es sikert.

Számos magyar játékos megfordult Görögországban, a legnagyobb hírnévre azonban a legendás Détári Lajos tett szert. Ahogy a görögök nevezték „O Magos”, azaz „A Varázsló” 1988-ban az Eintracht Frankfurttól szerződött az Olympiakosz csapatához, 18 millió nyugatnémet márka ellenében, ami akkoriban csillagászati összegnek számított. Détári a világ harmadik legdrágább játékosa lett Diego Maradona és Ruud Gullit mögött. Amikor megérkezett Athénba, Pireusz főterén, a városháza előtt 80 ezer ember várta, a szurkolók extázisban ünnepelték. Egyénileg brillírozott, de bajnoki címet nem tudott ünnepelni az Olympiakoszban eltöltött két szezonja alatt. A klub fennállásának 90. évfordulójára összeállított álomtizenegyben is helyet kapott.

Ha Görögország és magyar foci, akkor természetesen kihagyhatatlan az Aranycsapat kapitánya, Puskás Ferenc. Öcsi bácsi olyat tett edzőként a Panathinaikosszal, amit azóta sem tudott senki utánacsinálni a görög klubfutballban. Amikor 1970-ben átvette az athéni csapat irányítását, valószínűleg senki sem gondolta, hogy a szezon végén döntőt játszanak a Bajnokcsapatok Európa-kupájában (ez a sorozat a mai Bajnokok Ligája elődje). Pedig megtörtént.

Athén, 2014. június 2. A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j), özvegy Puskás Ferencné (k) és Nikosz Szakulisz, Puskás Ferenc egykori görög tolmácsa (b) Puskás Ferenc, a klub volt sikeredzője, az Aranycsapat legendás kapitánya emléktáblájának felavatásán a Panathinaikosz labdarúgócsapatának stadionjában, Athénban 2014. június 2-án. MTI Fotó: pfla.hu/Takács József
Az Aranycsapat legendás kapitánya emléktáblájának felavatásán a Panathinaikosz labdarúgócsapatának stadionjában
Fotó: pfla.hu/Takács József / MTI Fotószerkesztőség

Az elődöntő első mérkőzésén 4–1-es vereséget szenvedtek a Crvena Zvezda ellen. Amikor Puskást megkérdezték, mi lesz a visszavágón, csak annyit mondott: „három gólt lövünk nekik, és kész”. Elhitette játékosaival, hogy képesek rá, 3–0-ra győztek Athénban és bejutottak a fináléba. A londoni Wembely-ben csak Johan Cruyff legendás Ajaxa tudta őket megállítani. Kétszer nyert bajnokságot, és valóságos ikonná vált Görögországban is, miután Magyarországon és Spanyolországban már Istenként tisztelték. Emlékét a mai napig óriási tisztelet övezi, a Panathinaikosz stadionjában szobrot is kapott.

Legendás meccsek Görögország ellen

  • A legnagyobb arányú győzelmünk a görögök ellen 1938.03.25-én volt. Magyarország 11–1-re győzött a világbajnoki selejtezős összecsapáson. Zsengellér Gyula emlékezetes teljesítményt nyújtott, öt gólt szerzett.
  • 1987. októberében a magyar válogatott magabiztos győzelmet aratott a Népstadionban. Az Eb-selejtezős meccsen 3–0-ra nyertünk. Természetesen a görögök által imádott Détári Lajos is betalált.
  • Őrült, gólzáporos meccset játszottunk 2015.10.11-én Athénban. Bár 4–3-ra kikaptunk, és a magyar válogatott arra kényszerült, hogy pótselejtezőt játsszon Norvégiával, végül kvalifikált a 2016-os Eb-re.
  • A modernkori magyar futball egyik legnagyobb alakja, a válogatott egyedüli csúcstartója, a 109-szeres válogatott Dzsudzsák Balázs 2022.11.20-án búcsúzott el a nemzeti csapattól. Magyarország 2–1-re győzött Kalmár Zsolt 93. percben szerzett góljával.

Bár a válogatottak világranglistán elfoglalt helyezése alapján szoros meccsekre van kilátás, a telt házas Puskás Aréna közönsége és Szoboszlaiék sikeréhsége a magyar válogatott felé billentheti a mérleg nyelvét. Marco Rossi szeretné kapott gól nélkül zárni a találkozót, ami a legutóbbi kudarcos mérkőzés után minden bizonnyal visszaterelné a válogatottat a helyes útra.

 

