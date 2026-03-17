Az írek elleni fájó vereség volt a magyar válogatott évzáró csatája 2025-ben, Troy Parrott utolsó pillanatban szerzett gólja és mesterhármasa pedig azt jelentette, hogy Marco Rossi együttese nem lesz ott a nyári labdarúgó-világbajnokságon. Azóta eltelt 120 nap, a nemzeti együttes pedig hamarosan Szlovénia és Görögország ellen nyitja az évet. A szövetségi kapitány március 17-én, kedden hirdeti ki az idei év első válogatott keretét.

A magyar válogatott számára csalódást keltően alakult a 2025-ös év: a Nemzetek Ligája A divíziójából kiesett és nem sikerült kiharcolni a világbajnoki-pótselejtezőt

Eljött a kísérletezés időszaka a magyar válogatott számára?

Néhány hónapja még reális cél volt, hogy idén márciusban a magyar fociválogatott világbajnoki pótselejtezőt játszhat, ehelyett azonban maradtak a barátságos meccsek. A nemzeti együttes március 28-án fogadja a Puskás Arénában a szlovénokat, három nappal később pedig a görögöket, illetve június 1. és 9. között, közvetlenül a világbajnokság előtt újabb két felkészülési találkozóra lesz lehetőség, ám az ellenfelek kiléte egyelőre ismeretlen.

Marco Rossi különleges helyzetben van a kerethirdetés előtt

Az viszont biztos, hogy legközelebb szeptember végén játszik a válogatott tétmérkőzést, méghozzá a Nemzetek Ligája B divíziójában. A nemzeti együttes számára reális cél lehet az azonnali visszajutás az elitbe, hiszen Ukrajna, Georgia és Észak-Írország lesz az ellenfél. Ez az időszak tehát jó eséllyel szólhat akár az újjáépítésről is – noha Marco Rossi nem éppen a kísérletezésről híres, különösen, hogy még a barátságos meccseken is mindig a győzelemre törekszik.

A korszakváltás indokolt lehet, hiszen a következő nagy nemzetközi torna – amire kijuthat a válogatott – csak 2028-ban lesz, addigra viszont már több jelenlegi alapember is a pályafutása végéhez fog közeledni. Így első sorban Dibusz Dénes, Willi Orbán, Loic Nego és Nagy Zsolt jövője lehet kérdéses.

A két rangidős védő, Loic Nego és Orbán Willi jövője is kérdéses a válogatottnál

Dibusz Dénes jövője bizonytalan?

Kezdjük mindjárt a kapusposzttal. Novemberben, az írek elleni legutóbbi mérkőzésen Dibusz Dénes védte a magyar válogatott kapuját, mivel Tóth Balázs megsérült. Ősszel aztán a Ferencváros kapusa is megsérült, ami miatt decemberben, januárban és februárban sem léphetet pályára. Gróf Dávid remekül helyettesítette, ráadásul a télen éppen az ő hiánya miatt Varga Ádám is visszatért a debreceni kölcsönből. A 27 éves kapus a legjobb védés/meccs mutatóval büszkélkedhet az NB I idei szezonjában, s noha a Fradiban eddig kevés lehetőséghez jutott, akár válogatott meghívót is érhet az őszi teljesítménye. A 35 éves Dibusz ugyan háromhónapos kihagyás után visszatért, ennek ellenére nem került be a Ferencváros Európa-liga-keretébe, és némiképp meglepetés lenne, ha Marco Rossi behívná, tekintve, hogy a felépülése óta csak a Kazincbarcika elleni kupameccsen védett.