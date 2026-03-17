Az írek elleni fájó vereség volt a magyar válogatott évzáró csatája 2025-ben, Troy Parrott utolsó pillanatban szerzett gólja és mesterhármasa pedig azt jelentette, hogy Marco Rossi együttese nem lesz ott a nyári labdarúgó-világbajnokságon. Azóta eltelt 120 nap, a nemzeti együttes pedig hamarosan Szlovénia és Görögország ellen nyitja az évet. A szövetségi kapitány március 17-én, kedden hirdeti ki az idei év első válogatott keretét.
Eljött a kísérletezés időszaka a magyar válogatott számára?
Néhány hónapja még reális cél volt, hogy idén márciusban a magyar fociválogatott világbajnoki pótselejtezőt játszhat, ehelyett azonban maradtak a barátságos meccsek. A nemzeti együttes március 28-án fogadja a Puskás Arénában a szlovénokat, három nappal később pedig a görögöket, illetve június 1. és 9. között, közvetlenül a világbajnokság előtt újabb két felkészülési találkozóra lesz lehetőség, ám az ellenfelek kiléte egyelőre ismeretlen.
Az viszont biztos, hogy legközelebb szeptember végén játszik a válogatott tétmérkőzést, méghozzá a Nemzetek Ligája B divíziójában. A nemzeti együttes számára reális cél lehet az azonnali visszajutás az elitbe, hiszen Ukrajna, Georgia és Észak-Írország lesz az ellenfél. Ez az időszak tehát jó eséllyel szólhat akár az újjáépítésről is – noha Marco Rossi nem éppen a kísérletezésről híres, különösen, hogy még a barátságos meccseken is mindig a győzelemre törekszik.
A korszakváltás indokolt lehet, hiszen a következő nagy nemzetközi torna – amire kijuthat a válogatott – csak 2028-ban lesz, addigra viszont már több jelenlegi alapember is a pályafutása végéhez fog közeledni. Így első sorban Dibusz Dénes, Willi Orbán, Loic Nego és Nagy Zsolt jövője lehet kérdéses.
Dibusz Dénes jövője bizonytalan?
Kezdjük mindjárt a kapusposzttal. Novemberben, az írek elleni legutóbbi mérkőzésen Dibusz Dénes védte a magyar válogatott kapuját, mivel Tóth Balázs megsérült. Ősszel aztán a Ferencváros kapusa is megsérült, ami miatt decemberben, januárban és februárban sem léphetet pályára. Gróf Dávid remekül helyettesítette, ráadásul a télen éppen az ő hiánya miatt Varga Ádám is visszatért a debreceni kölcsönből. A 27 éves kapus a legjobb védés/meccs mutatóval büszkélkedhet az NB I idei szezonjában, s noha a Fradiban eddig kevés lehetőséghez jutott, akár válogatott meghívót is érhet az őszi teljesítménye. A 35 éves Dibusz ugyan háromhónapos kihagyás után visszatért, ennek ellenére nem került be a Ferencváros Európa-liga-keretébe, és némiképp meglepetés lenne, ha Marco Rossi behívná, tekintve, hogy a felépülése óta csak a Kazincbarcika elleni kupameccsen védett.
Minden bizonnyal Tóth Balázs lesz az első számú kapus, különösen, hogy az angol másodosztályú Blackburnben alapembernek számít és eddig hat kapott gól nélküli meccset hozott le a szezonban.
Ugyan Szappanos Péter is már 35 éves, de Rossi köztudottan nagy rajongója az öltözőben fontos szereppel bíró rutinos kapusnak. Demjén Patrik korábban többször is be tudott kerülni a válogatott keretébe, ám azóta, hogy januárban a Debrecenhez igazolt, még egyetlen meccsen sem lépett pályára, így meglepő lenne az ő behívása. Hegyi Krisztiánnak viszont jó esélye lehet a válogatott behívóra, hiszen a West Ham Unitedtől hazatérve folyamatosan játszik az MTK-nál. Rossi ráadásul a lelátón figyelte a fővárosi kék-fehérek DVTK elleni bajokiját, könnyen lehet, hogy éppen Hegyi miatt. A szövetségi kapitány azonban minden bizonnyal figyeli Pécsi Ármint is, aki a Liverpool U21-es csapatában fejlődik, nem rég pedig a védésein kívül pazar gólpasszt is adott,
A védelemben vannak kérdőjelek
Marco Rossi ugyan a legnagyobb sikereit a válogatottnál három védős rendszerrel érte el, de az elmúlt hónapban, így az őszi vb-selejtezőkön is a négy védős felálláshoz nyúlt. Vélhetően ezen most sem változtatni a mester. Legutóbb Balogh Botond, Dárdai Márton, Kerkez Milos, Mocsi Attila, Nego Loic, Orbán Willi, Osváth Attila és Szalai Attila került be a védelembe. Willi Orbán gyakorlatilag kirobbanthatatlan a Lipcse kezdőjéből és a váltogatottban is alapembernek számít, sőt magasan neki van a legtöbb meccse a Rossi-érában, így valószínűleg amíg le nem mondja a válogatottságot, ott lesz a keretben. Már csak azért is, mert középhátvéd poszton kevés a nemzetközi rutinnal rendelkező játékos. Jó hír azonban, hogy a török Kocaelisporban kölcsönben szereplő Balogh Botond rendszeresen játszik, akárcsak Dárdai Márton, akinek ugyan az elmúlt hetekben kissé visszaesett a formája az őszi teljesítményéhez képest, de kulcsszerepe van abban, hogy a Hertha a feljutásért küzdhet.
Kerkez Milosnak ugyan idő kellett mire beilleszkedett a Liverpoolba, de mostanra egyre jobb teljesítményt nyújt. Nego szintén alapember a francia Le Havre csapatában, s ugyan az elmúlt napokban sérüléssel bajlódott, de az Olympique Lyon elleni bravúros döntetlen alkalmával végig a pályán volt, és az emberhátrányban játszó csapata egyik legjobbja volt.
A hányattatott szezonok után Szalai Attila a télen a lengyel bajnokság igazolt kölcsönbe. A 49-szeres válogatott védő eddig öt meccsen szerepelt a Pogon Szczecinben, amely ebből háromszor is nyert, ráadásul ezeket kapott gól nélkül hozta le. Egy jó formában lévő Szalai Attilára mindenképp nagy szüksége lenne a válogatottnak.
Az újoncok terén akár esélyt kaphat a DAC-tól az ETO FC-nél kölcsönben szereplő Csinger Márk is, aki nem csak Győrben lett stabilan alapember, de az egész NB I egyik legjobb védőjévé nőtte ki magát a szezonban. A 22 éves magyar korosztályos válogatott védőnek nagy szerepe van abban, hogy a bajnoki címért küzdő ETO a Fradival holtversenyben a legkevesebb gólt kapta eddig a szezonban.
Tóth Alex már Premier League-játékosként jöhet a válogatottba
Tóth Alex a téli átigazolási időszakban 12 millió euróért igazolt a Ferencvárostól a Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz, így a kilencszeres válogatott játékos minden idők legdrágábban értékesített NB I-es futballistája lett. Bár a 20 éves középpályás csapatba építése egyelőre egy lassabb folyamat része, de nyolc forduló alatt így is ötször pályára lépett, ezeken pedig összességében 110 perc jutott neki.
Ötvös Bencére sérülés miatt biztosan nem számíthat Marco Rossi, viszont jó hír, hogy a Bundesligában szereplő Union Berlin játékosa, Schäfer András és az angol másodosztályú West Bromwich légiósa, Calum Styles továbbra is meghatározó játékosa csapatának.
A Zalaegerszeg szélsője, Skribek Alen meghívója sem lenne meglepetés, ugyanis a 24 éves Magyar Kupa-győztes játékos élete legjobb szezonját futja, 22 bajnokin eddig 9 gólt lőtt négy gólpassz mellett, amivel jelenleg vezeti az NB I góllövőlistáját.
Szoboszlai és Varga Barnabás is bombaformában
Szoboszlai Dominik kétségtelenül élete legjobb szezonját futja. A csapatkapitány kapcsán az egyetlen kérdés talán az lehet, hogy mennyit vett ki belőle, hogy hosszú hónapok óta szinte egyedül viszi a hátán a Liverpoolt, amelyben ismét a hónap legjobb játékosának választották meg – a szezon során már negyedszer.
Szoboszlai legemlékezetesebb februári pillanata a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgólja volt, s noha azt a meccset elvesztették a Vörösök, a 25 éves középpályásnak újabb lendületet adott a találat, ugyanis hiába játszott többször is kényszerűségből jobb oldali védőt, a Brighton elleni FA-kupa-mérkőzésen is betalált, a West Ham United elleni győztes bajnokin gólpasszt jegyzett, múlt hétvégén pedig a Tottenham ellen ismét szabadrúgásból volt eredményes, így már négy szabadrúgásgólnál jár ebben a szezonban, márpedig ennél többet soha egyik Liverpool-játékos sem lőtt egy idény alatt.
Szintén télen váltott csapatot Baráth Péter, aki a lengyel Rakówtól a cseh Sigma Olomouchoz igazolt, amelyben az érkezése óta eltelt rövid idő alatt is meghatározó játékossá tudta kinőni magát, csapatával pedig bejutott a Konferencia-liga nyolcaddöntőjébe. A kétszeres válogatott középpályás 2023 óta nem kapott meghívót Rossitól, de ez könnyen változhat, ha folyamatosan megkapja a lehetőséget Csehországban.
A támadósorban a Fradi fiatal támadója, Gruber Zsombor már kilenc bajnoki találatnál jár, amivel már csupán egyetlen gólra van a télen Görögországba igazolt Varga Barnabástól. A legjobb formában lévő magyar csatár az AEK Athénban is berobbant, kilenc bajnokin négy gólt és két gólpasszt ért, ráadásul a Konferencia-liga nyolcaddöntőjében is betalált.
Annak ellenére, hogy a Puskás Akadémia nem szerepel túl jól idén az NB I-ben, Lukács Dániel behívása sem lenne meglepetés, hiszen 12 találattal a második helyen áll jelenleg a góllövőlistán, vagyis az ötszörös válogatott csatár is kifejezetten jó formában van. A válogatottban decemberben bemutatkozó Redzic Damir szintén a télen váltott csapatot, így immáron az osztrák élvonalban szereplő Red Bull Salzburgot erősíti. A második meccsén bombagólt szerző 22 éves szélső eddig öt bajnokin és egy kupameccsen játszott, ráadásul az Altach és a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid elleni bajnokin már végig a pályán volt.
A novemberben újoncként behívott Molnár Rajmund nagyon jól kezdte a szezont a Pogon Szczecinben, és nagy jövője lehet a válogatottban, ám a tehetséges szélső januárban megsérült, így véget ért a szezonja. A kerethirdetés előtt ugyanakkor szóba jöhet talán az U21-es válogatott Molnár Ádin, ugyanis az MTK támadója eddig 8 nyolc gólt szerzett és kiosztott két gólpasszt.
Sallai Roland teljesítménye továbbra is stabil a Galatasarayban, annak ellenére, hogy klubcsapatában jobbhátvédként számítanak rá. Sallai négy meccs kivételével minden bajnokin pályára lépett, egy gól mellett négy gólpasszt osztott ki eddig, ráadásul a BL-ben kétszer is legyőzték a Liverpoolt – legutóbb a nyolcaddöntő első mérkőzésén.
Mellette a szintén Törökországban légióskodó Csoboth Kevin (Genclerbirligi) is biztosan számíthat meghívóra, a Rizesporban játszó Mocsi Attila viszont az elmúlt hónapokban kevesebb lehetőséget kapott.
A még mindig csak 26 éves Szabó Levente egy éve szerepelt utoljára a magyar válogatottban, a hollandok és a törökök elleni Nemzetek Ligája-meccseken ugyan nem alkotott maradandót, de a télen a német másodosztályú Braunschweig gárdájától igazolt a lengyel élvonalban szereplő Zaglebie Lubinba, ahol hat meccsen lépett pályára és már megszerezte az első gólját is.
Soha nem ért még ennyit a magyar válogatott kerete
Tekintve, hogy az elmúlt napokban Szoboszlai Dominik becsült értéke százmillió euróra ugrott, mellette pedig többek között Tóth Alex, Sallai Roland, Redzic Damir és Varga Barnabás piaci értéke is nőtt, így kijelenthető, hogy kedden a valaha volt legértékesebb keretet fogja kihirdetni Maco Rossi. Minden bizonnyal az összérték 200 millió euró felett lesz, még úgyis, hogy az ötödik legértékesebb magyar, Dárdai Bence (7 millió euró) szezonja sérülés miatt véget ért, az MLS-ben játszó támadók, Sallói Dánel (3 millió euró) és Gazda Dániel (5 millió euró) pedig az utóbb időben kiesett Rossi kegyeiből.
A magyar válogatott szempontjából tehát most az lehet a legfontosabb, hogy a szakmai stáb megtalálja azokat a játékosokat, akikre az őszi Nemzetek Ligája sorozatban számíthat és beépíthet a következő időszakban, vagyis akár már a márciusi felkészülési meccseken.
A magyar válogatott soron következő programja:
- március 28.: Magyarország–Szlovénia, 18.00, Puskás
- március 31.: Magyarország–Görögország, 20.00, Puskás Aréna
Kapcsolódó cikkek: