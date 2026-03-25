Ingyencirkusz nyílt Lajosmizsén: Magyar Péter volt az első fellépő – fotó

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

A magyar férfi U19-es labdarúgó-válogatott szerda este 3-0-s vereséget szenvedett a házigazda Olaszországtól az Eb-selejtező elitkörében, Catanzaróban. A magyar válogatott három nap múlva, Törökország ellen lép pályára a második fordulóban.

A magyar válogatott a házigazda Olaszország ellen lépett pályára az U19-es labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőjében, az elitkör első fordulójában. A mérkőzésen Kovács Bendegúz, a holland AZ Alkmaar csodatinije is a kezdőcsapatban kapott helyet.

Az U19-es magyar válogatott kezdőcsapata
Fotó: X/MLSZhivatalos

Vereséggel kezdett a magyar válogatott

Kemenes Szabolcs együttese a 6. csoport első fordulójában Olaszország ellen lépett pályára, viszont a magyar csapat szövetségi edzőjét már a 40. percben kiállították. Az olaszok nem sokkal később meg is szerezték az első góljukat, az Inter tehetsége, Jamal Iddrissou vette be Bozó Mirkó kapuját. A fordulást követően ismét betalált Iddrissou, majd a 3-0-s végeredményt Nagy Ádám klubtársa, Christian Comotto állította be a 85. percben.

A magyarok csoportjában ezzel párhuzamosan Törökország 1-0-ra legyőzte Szlovákiát, előbbivel találkozik a második fordulóban a magyar válogatott.

A június 28. és július 11. között rendezendő korosztályos Európa-bajnokságra a házigazda Wales mellett a hét elitkörös csoport győztesei kvalifikálják magukat, de a magyarok kijutási esélyei jelentősen megcsappantak a szerdai vereség miatt.

