Mint arról az Origón is beszámoltunk, a magyar válogatott tagjai hétfőn megérkeztek a telki edzőközpontba. Marco Rossi meg is tartotta az első edzést a kerettagoknak, de magyar szövetség hétfő esti beszámolójából kiderült, hogy a 61 éves olasz szakembernek máris változtatásokat kellett eszközölnie a keretben.

Marco Rossi a hétvégén 83. alkalommal irányíthatja a magyar válogatottat

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Két változtatás a magyar válogatott keretében

Eszerint a francia Le Havre hétvégi bajnokiját sérülten befejező Nego Loic biztosan nem játszhat a soron következő két összecsapáson. Mellette Styles Callum sem állhat a nemzeti csapat rendelkezésére a szlovénok és a görögök elleni felkészülési meccseken. A Westbromwich légiósa a szövetségi kapitánnyal egyeztetve személyes okok miatt nem csatlakozott a kerethez, s ugyanígy tett a Bundesliga legutóbbi fordulójának álomcsapatába beválasztott Willi Orbán is, aki viszont a hét második felében várhatóan megérkezhet Telkibe.

Varga és Dárdai játéka még kérdéses

A beszámolóban kitértek rá, hogy Varga Barnabásnak az AEK Athén vasárnapi bajnoki meccsén kificamodott a bokája, ezért egyelőre nem edz a csapattal, míg a szintén vasárnap megsérült Dárdai Márton kedden csatlakozik a társakhoz, de kérdéses, hogy mikor lesz edzésre és játékra alkalmas állapotban.

A szakmai stáb ezek után a Nego és Styles helyére a Puskás Akadémiában futballozó Nagy Zsoltot, valamint a lengyel Pogon Szczecinben játszó Szalai Attilát hívta meg utólag a keretbe.

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 18 órától fogadja a szlovénokat a Puskás Arénában, ahol jövő kedden a görög együttes lesz a vendége.