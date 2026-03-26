A közelgő felkészüli mérkőzések előtt újabb csapás érte Marco Rossi együttesét. A szerb FK Vojvodina egyszeres magyar válogatott védője, Szűcs Kornél megsérült, így biztosan kihagyja a szlovénok és a görögök elleni találkozót.

A bő egy hónapja az angol Plymouth Argyle csapatától a szerb élvonalban szereplő FK Vojvodinához szerződő Szűcs Kornél – aki 2024 októberében a Bosznia-Hercegovinában 2-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-találkozón mutatkozott be címeres mezben – izomsérülést szenvedett a magyar válogatott csütörtöki edzésén, és már el is hagyta a nemzeti csapat edzőtáborát, így biztosan nem állhat rendelkezésre a szlovénok és a görögök elleni felkészülési meccseken – közölte az MLSZ a hivatalos X-oldalán.

Komoly gondok nehezítik Marco Rossi helyét a magyar válogatott márciusi meccsei előtt
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Sok a sérült a magyar válogatottnál

Mindez azt jelenti, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány újabb játékosra nem számíthat az eredetileg kihirdetett idei első keretéből. Az olasz szakember a hét elején már kettőt is változtatott kényszerűségből, így Nego Loic és Styles Callum helyett utólag Nagy Zsolt és Szalai Attila kapott meghívót kapott. Emellett Varga Barnabás és Dárdai Márton játéka is bizonytalan, előbbinek az AEK Athén vasárnapi bajnokiján kificamodott a bokája, míg a szintén múlt hétvégén megsérült Dárdai Márton csak kedden csatlakozott a kerethez, de kérdéses, hogy mikor lesz edzésre alkalmas állapotban.

A magyar válogatott szombaton 18 órától Szlovéniát, majd kedden 19 órától Görögországot fogadja a Puskás Arénában. 

