Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elképesztő dolog derült ki a tiszás ügynökbotrány kapcsán – Magyar Péter retteghet

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar labdarúgó-válogatott júniusban mégsem idegenben, hanem a debreceni Nagyerdei Stadionban lép pályára Kazahsztán ellen. A magyar válogatott így mindkét nyári felkészülési mérkőzését hazai környezetben vívja.

A magyar válogatott a legnagyobb sztárjait nélkülöző szlovénok és a görögök elleni két márciusi találkozó után júniusban újabb két felkészülési meccset vív majd, Kazahsztán, illetve Finnország ellen. 

A magyar válogatott idén az összes barátságos meccsét Magyarországon vívja
Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Debrecenben játszik a magyar válogatott

Az iráni háborús körülményekre való tekintettel azonban a magyar szövetség arról állapodott meg a kazahokkal, hogy a június 9-i felkészülési mérkőzésre végül nem Kazahsztánban, hanem Magyarországon kerül sor. Az MLSZ tájékoztatása szerint a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezik meg az összecsapást.

Marco Rossi csapata így mind a négy idei felkészülési meccsét hazai környezetben játszhatja. Szoboszlai Dominikék legközelebb szombaton 18 órától Szlovéniát, majd kedden 19 órától Görögországot fogadják a Puskás Arénában.

  • Kapcsolódó cikkek:
Hidegrázós videó: így őrülnek meg Varga Barnabástól a görög szurkolók
A magyar válogatott újoncát nagyon meglepték Szoboszlaiék
Szoboszlai Dominik megmutatta a kislányát, brutális óra villant a csuklóján – képek
Marco Rossi nehéz döntést hozott, ketten már az első napon kikerültek a válogatott keretéből
Szoboszlai Dominik és a válogatott készen áll a visszatérésre?
Szoboszlai Lamborghinije begurult Telkibe, megérkeztek a válogatott tagjai – képek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!