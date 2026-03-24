A magyar válogatott a legnagyobb sztárjait nélkülöző szlovénok és a görögök elleni két márciusi találkozó után júniusban újabb két felkészülési meccset vív majd, Kazahsztán, illetve Finnország ellen.

A magyar válogatott idén az összes barátságos meccsét Magyarországon vívja

Debrecenben játszik a magyar válogatott

Az iráni háborús körülményekre való tekintettel azonban a magyar szövetség arról állapodott meg a kazahokkal, hogy a június 9-i felkészülési mérkőzésre végül nem Kazahsztánban, hanem Magyarországon kerül sor. Az MLSZ tájékoztatása szerint a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezik meg az összecsapást.

Marco Rossi csapata így mind a négy idei felkészülési meccsét hazai környezetben játszhatja. Szoboszlai Dominikék legközelebb szombaton 18 órától Szlovéniát, majd kedden 19 órától Görögországot fogadják a Puskás Arénában.