„Már nem titok, hogy nem folytatom, ezt már az év elején eldöntöttem. Ez a huszadik idényem a profi labdarúgásban, ezt még szerettem volna becsülettel végigcsinálni és úgy visszavonulni” – idézte az MTI a 37-szeres magyar válogatott Németh Krisztián szavait. Az MTK támadója hozzátette: a döntés során voltak nehéz pillanatai, de jó szívvel hagyja abba, mert úgy érzi, nincs már több a karrierjében.

A korábbi magyar válogatott csatár, Németh Krisztián (j2) az idény végén visszavonul

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

„Húzhatnám még évekig, hogy a cserepadról beszálljak, de most jött el az idő, hogy lezárjam a pályafutásomat. Nyilván sosem jó, ha vége van, de inkább örömöt érzek amiatt, hogy ezt a húsz évet a futballpályán tölthettem” – magyarázta Németh.

A 37 éves, győri születésű labdarúgó az MTK utánpótlásában, az agárdi Sándor Károly Akadémián nevelkedett, majd a Liverpool FC utánpótlásába került. Angliában megfordult a Blackpool együttesénél, majd a görög AEK Athén, az Olimpiakosz és az Olimpiakosz Volosz következett.

Hollandiában az RKC Waalwijket és a Roda JC-t erősítette, az észak-amerikai profiligában a Sporting Kansas City, a New England Revolution és a Columbus Crew támadója volt.

Közben megfordult a katari al-Garafánál és Dunaszerdahelyen, végül hazatért, és előbb Debrecenben futballozott, majd ismét az MTK-hoz igazolt.

Németh Krisztián az Egyesült Államokban is légióskodott

Fotó: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az MTK-val 2007-ben bajnoki ezüstérmes, az Olimpiakosszal 2011-ben bajnok, a Sporting Kansas Cityvel 2015-ben US Open Cup-győztes, a Columbus Crew-val 2020-ben MLS-bajnok volt. Az MLS-ben 2015-ben ő szerezte a szezon legszebb gólját.

Az U19-es válogatottal 2008-ban Európa-bajnoki bronzérmes – és a torna álomcsapatának tagja –, az U20-as nemzeti csapattal egy évvel később U20-as világbajnoki bronzérmes lett.

A felnőtt válogatottal – amelyben négyszer volt eredményes – a 2016-os kontinenstornán a nyolcaddöntőig jutott.

Németh Krisztián a magyar válogatottban négy gólt szerzett

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az MTK 26 forduló után az élvonal tabellájának tizedik helyén áll, de csak három pont az előnye a már kieső helyen tanyázó Diósgyőrrel szemben és hét meccs óta nyeretlen. Németh elmondta, utolsó célja egyértelműen az, hogy kiharcolják a bennmaradást, mert nem szeretné kieséssel lezárni a pályafutását.