Jelenlegi legnevesebb játékosa, a kapus Jan Oblak nélkül érkezik a szlovén válogatott Budapestre. Az Újpest játékosa viszont ott van a keretben. A magyar válogatott jövő szombaton lép pályára a Puskás Arénában.
Oblak nem véd a magyar válogatott ellen
Bostjan Cesar szövetségi kapitány kedd délelőtt, sajtótájékoztatón ismertette a magyar és a montenegrói (március 31.) nemzeti csapat elleni keretét, és ezen jelentette be, hogy az Atlético Madrid hálóőrére sérülés miatt nem számíthat.
„Jan Oblak azért nincs a listán, mert sérüléssel küzd, de beszéltem vele, és azt ígérte, hogy eljön majd az edzőtáborunkba és egy pár napot velünk tölt” – mondta a szakvezető, aki azt is elárulta, hogy az utóbbi időszakban sokat elemezték kollégáival a magyar és a montenegrói válogatott játékát, ahogy saját játékosaikat is figyelték, számolt be róla az MTI.
Az idén kinevezett, azaz első kapitányi meccsére készülő szakember úgy látja, jelenleg az a legfontosabb feladat, hogy megfelelő mentalitást és hozzáállást érjenek el a futballistáknál, mert a közelmúltban ez nem volt megfelelő a válogatottnál.
„Azt szeretném, ha mindkét találkozóra jól felkészülnénk, ha a játékosok az első perctől koncentráltan futballoznának és betartanák az előre megbeszélt taktikát” – jegyezte meg a 101-szeres válogatott korábbi kiváló középpályás, akinek keretébe két Magyarországon játszó labdarúgó, Adrian Zeljkovic (MTK Budapest) és Aljosa Matko (Újpest) is bekerült.
A Magyarország-Szlovénia összecsapást jövő szombaton 18 órától rendezik a Puskás Arénában.
A szlovén válogatott kerete:
kapusok:
Igor Vekic (Velje), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana), Zan Luk Leban (Celje)
hátvédek:
Jaka Bijol (Leeds), Zan Karnicnik (Celje), Erik Janza (Gornik Zabrze), David Brekalo (Orlando), Vanja Drkusic (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (al-Ain), Jost Urbancic (Olimpija)
középpályások:
Petar Stojanovic (Legia Warszava), Benjamin Verbic (Levadiakosz), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikosz), Timi Max Elsnik (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Bristol City), Svit Seslar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljkovic (MTK Budapest), Danijel Sturm (Sigma Olomouc), Tjas Begic (Sampdoria)
csatárok:
Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Benjamin Sesko (Manchester United), Zan Vipotnik (Swansea), Aljosa Matko (Újpest)