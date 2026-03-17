Jelenlegi legnevesebb játékosa, a kapus Jan Oblak nélkül érkezik a szlovén válogatott Budapestre. Az Újpest játékosa viszont ott van a keretben. A magyar válogatott jövő szombaton lép pályára a Puskás Arénában.

Oblak nem véd a magyar válogatott ellen

Fotó: JURE MAKOVEC / AFP

Bostjan Cesar szövetségi kapitány kedd délelőtt, sajtótájékoztatón ismertette a magyar és a montenegrói (március 31.) nemzeti csapat elleni keretét, és ezen jelentette be, hogy az Atlético Madrid hálóőrére sérülés miatt nem számíthat.

„Jan Oblak azért nincs a listán, mert sérüléssel küzd, de beszéltem vele, és azt ígérte, hogy eljön majd az edzőtáborunkba és egy pár napot velünk tölt” – mondta a szakvezető, aki azt is elárulta, hogy az utóbbi időszakban sokat elemezték kollégáival a magyar és a montenegrói válogatott játékát, ahogy saját játékosaikat is figyelték, számolt be róla az MTI.

Az idén kinevezett, azaz első kapitányi meccsére készülő szakember úgy látja, jelenleg az a legfontosabb feladat, hogy megfelelő mentalitást és hozzáállást érjenek el a futballistáknál, mert a közelmúltban ez nem volt megfelelő a válogatottnál.

„Azt szeretném, ha mindkét találkozóra jól felkészülnénk, ha a játékosok az első perctől koncentráltan futballoznának és betartanák az előre megbeszélt taktikát” – jegyezte meg a 101-szeres válogatott korábbi kiváló középpályás, akinek keretébe két Magyarországon játszó labdarúgó, Adrian Zeljkovic (MTK Budapest) és Aljosa Matko (Újpest) is bekerült.

A Magyarország-Szlovénia összecsapást jövő szombaton 18 órától rendezik a Puskás Arénában.