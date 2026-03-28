Akkor kell jönni meccsre, ha jók esik.... Nos, ma több mint 60 000 embernek jól esett, meg az eső is a kezdőrúgás előtt bő másfél órával a Puskás Aréna környékén. A magyar labdarúgó válogatott március 28-án megnyitotta a naptári évet és hazai pályán fogadta egy felkészülési mérkőzésen a szlovénok legjobbjait. Ha azt mondjuk, hogy az egész ország megmozdult szombat késő délután, azzal egyáltalán nem túlzunk, úgy alakult az élet, hogy a Pécsről délelőtt 11.00 után elindult IC-vel jöttem Budapestre, a találkozóra és már ezen a vonaton is összefutottam szurkolókkal, akik közül az egyik fiatalember azt mondta, ha az eszére hallgat, akkor 1-1, ha a szívére, akkor szerinte 2-0 lesz ide a végeredmény. Legyen a szívének igaza. A meccs előtt a kettes metróban komplett családokkal lehetett összefutni, a 18.00-as kezdés a kisgyerekeseknek is egy abszolút vállalható időpont volt. Bő egy órával a kezdősípszó előtt kijött Marco Rossi kezdője, így áll fel a magyar válogatott Szlovénia ellen: Tóth Balázs – Bolla, Orbán, Dárdai, Kerkez – Vitális, Schäfer – Szoboszlai, Tóth Alex, Sallai – Lukács. Míg a szlovénok kezdője így fest: Vekić – Ratnik, Bijol, Drkušić, Janža – Stojanović, Čerin, Elšnik, Šturm – Vipotnik, Šporar.

A rossz emlékű tavaly novemberi világbajnoki selejtezőmeccset követően ismét a Puskás Arénában lehetett szurkolni a mieinknek. Az első 10 percben szépen gyűrték egymást a felek, de a magyar csapat dominált, aztán egy szerzett labdát követően szinte a semmiből Sturm lőtt a kapuba, 1-0 lett elvileg a szlovénoknak, de jött a stadionban a kiírás, hogy dolgozik a VAR egy lehetséges leshelyzet miatt. Óriási öröm fogadta az eredményt, les miatt marad a 0-0. Az első igazán nagy magyar helyzetre a 28. percig kellett várnunk, ekkor Szoboszlai remekül indított, a szélről beadott labdát pedig Sallai lőtte egyből kapura, de a szlovén hálóőr résen volt. A táborra ezúttal sem lehet panasz, folyamatosan hajtják a csapatot, a 35. percben még Marco Rossi skandálás is hallható volt a lelátóról. Az első játékrész ráadásában két Szoboszlai-szöglet is borzolta a kedélyeket, de a vendégek megúszták a dolgot. Így hiába játszott az első 47-48 perc döntő többségében mezőnyfölényben a nemzeti csapat, nem tört meg a jég, maradt a 0-0 a szünetre és a remény egy jobb folytatásra.