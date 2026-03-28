Akkor kell jönni meccsre, ha jók esik.... Nos, ma több mint 60 000 embernek jól esett, meg az eső is a kezdőrúgás előtt bő másfél órával a Puskás Aréna környékén. A magyar labdarúgó válogatott március 28-án megnyitotta a naptári évet és hazai pályán fogadta egy felkészülési mérkőzésen a szlovénok legjobbjait. Ha azt mondjuk, hogy az egész ország megmozdult szombat késő délután, azzal egyáltalán nem túlzunk, úgy alakult az élet, hogy a Pécsről délelőtt 11.00 után elindult IC-vel jöttem Budapestre, a találkozóra és már ezen a vonaton is összefutottam szurkolókkal, akik közül az egyik fiatalember azt mondta, ha az eszére hallgat, akkor 1-1, ha a szívére, akkor szerinte 2-0 lesz ide a végeredmény. Legyen a szívének igaza. A meccs előtt a kettes metróban komplett családokkal lehetett összefutni, a 18.00-as kezdés a kisgyerekeseknek is egy abszolút vállalható időpont volt. Bő egy órával a kezdősípszó előtt kijött Marco Rossi kezdője, így áll fel a magyar válogatott Szlovénia ellen: Tóth Balázs – Bolla, Orbán, Dárdai, Kerkez – Vitális, Schäfer – Szoboszlai, Tóth Alex, Sallai – Lukács. Míg a szlovénok kezdője így fest: Vekić – Ratnik, Bijol, Drkušić, Janža – Stojanović, Čerin, Elšnik, Šturm – Vipotnik, Šporar.
A magyar válogatott újra a Puskás Arénában
A rossz emlékű tavaly novemberi világbajnoki selejtezőmeccset követően ismét a Puskás Arénában lehetett szurkolni a mieinknek. Az első 10 percben szépen gyűrték egymást a felek, de a magyar csapat dominált, aztán egy szerzett labdát követően szinte a semmiből Sturm lőtt a kapuba, 1-0 lett elvileg a szlovénoknak, de jött a stadionban a kiírás, hogy dolgozik a VAR egy lehetséges leshelyzet miatt. Óriási öröm fogadta az eredményt, les miatt marad a 0-0. Az első igazán nagy magyar helyzetre a 28. percig kellett várnunk, ekkor Szoboszlai remekül indított, a szélről beadott labdát pedig Sallai lőtte egyből kapura, de a szlovén hálóőr résen volt. A táborra ezúttal sem lehet panasz, folyamatosan hajtják a csapatot, a 35. percben még Marco Rossi skandálás is hallható volt a lelátóról. Az első játékrész ráadásában két Szoboszlai-szöglet is borzolta a kedélyeket, de a vendégek megúszták a dolgot. Így hiába játszott az első 47-48 perc döntő többségében mezőnyfölényben a nemzeti csapat, nem tört meg a jég, maradt a 0-0 a szünetre és a remény egy jobb folytatásra.
Marco Rossi a félidőben kettőt is cserélt, Bolla helyett Osváth, Lukács helyett Bárány (aki ezzel debütált a válogatottban) érkezett frissítésnek a csapatba. Öt percet kellett várni a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzetére, mit egyre, egyből kettőre. Szoboszlai szépen száguldott el a szélen, jól adta be középre, de előbb Bárány próbálkozásánál volt jó helyen a szlovén kapus, majd Sallainál hárított bravúrral. A Galatasaray játékosa egy perccel később is megtornáztatta a kapust, ezek a magyar csapat percei a meccsen, óriási nyomás alatt játszanak a vendégek. A 60. percben aztán egy kontrára jók volt a szlovénok is, de Tóth lábbal pazarul védett, maradt a 0-0.
A 61. percben egy labdaszerzés után Szoboszlai remekül játszotta meg a kapu előtt Sallait, aki egy kiváló csellel két szlovént is elfektetett, de jó tíz méterről aztán kapu fölé bombázott nyert helyzetből. Ezután ismét kettőt cserélt Rossi mester, Schäfer helyett jött Szűcs (szintén debütált a válogatottban ezzel), és bejött Redzic is Tóth helyett, aki a 72. percben egy szép cselsorozat végén lőtt kapura, de sajnos kissé célt tévesztett. Az utolsó bő negyedórára bejött Nagy Kerkez helyére, valamint Sallai helyére Schön. Aki egyenesen jött, látott és győzött, néhány perccel később szépen lőtt kapura, ezúttal a szlovén kapus is tehetetlen volt, 1-0 lett ide a hajrára. Ezután sem lassított a magyar csapat, egyik szöglet jött a másik után, de a vendégek jól állták a sarat. Az utolsó percekben álló tapsvihar és éljenzés mellett lejött Szoboszlai, a helyére a 87. perc elején Baráth érkezett.
A második félidőben egészen más magyar válogatottat láthattunk a pályán, a szlovénok hősiesen védekeztek (a legvégén még támadni is maradt erejük), így egy 1-0-ás vereséggel mehetnek majd haza.