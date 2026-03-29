A magyar válogatott március 28-án megnyitotta a naptári évet a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese egy küzdelmes első és egy egészen kiváló második félidőt követően 1-0-ra győzött a szlovénok elleni felkészülési meccsen a szinte megtelt Puskás Arénában. A találkozó egyik hőse Szoboszlai Dominik volt, aki rendületlenül végig robotolta a mérkőzést és csak a hajrában cserélte le őt az olasz-magyar szakember, míg a másik hősnek Schön Szabolcsot lehetne mondani, aki csereként beállva a 79. percben szerzett góljával eldöntött a Magyarország-Szlovénia meccset.
A magyar válogatott csereembere lett a nyerőember
Beszállni tudni kell, és ezt ma Schön Szabolcs ékesen bizonyította, mert a második félidőben, a 77. perc magasságában küldte csatasorba Marco Rossi és konkrétan két percen belül, ha nem is az első labdaérintésével, hanem az elsők egyikével, megszerezte saját maga és a csapata első, és mint kiderült, egyetlen gólját a mérkőzésen, amivel a nemzeti tizenegy legyőzte a szlovénokat. Természetesen vidáman nyilatkozott a meccset követően a vegyes zónában a sajtómunkatársak kisebb hadserege előtt: „Úgy gondolom, hogy kellett egy jó kölcsönbe igazolás, az mindenféleképpen szükséges volt. Plusz az előző két-három hónap az nagyon jól sikerült Győrben. Az pedig tényleg elképesztő érzés, hogy ennyi néző előtt sikerült megszereznem az első gólomat. Egyszóval nagyon-nagyon örülök. A gólom kapcsán őszinte leszek, nagyon sokra nem emlékszem, jött a labda, eltalálom, lepattan a földre, és utána körülbelül ilyen képszakadás, ott volt körülöttem mindenki, és vezetünk, majd utána pedig már meg tudjuk nyerni a mérkőzést... Nagyon-nagyon boldog vagyok, tényleg ez gyerekkori álom volt nekem, az is, hogy be tudjak mutatkozni a magyar válogatottban, és az, hogy gólt szerezzek, ez valami elképesztő érzés.”
A konkrét értékelés kapcsán a fiatal játékos azt mondta: „Úgy gondolom, hogy az első félidő, az szerintem egy ilyen 50-50 volt, harcolt mindkét csapat, beletette a munkát. A második félidőben nagyon jó mentalitásban kezdtünk, volt két-három nagy lehetőségünk. Szerintem egyáltalán nem bosszantottak minket a kihagyott lehetőségek, tudtuk, ha ezen a mérkőzésen nem kapunk gólt, előbb-utóbb majd lövünk nekik egyet... Marco Rossi, amikor beküldött a pályára, azt kérte tőlem, hogy legyek lendületes és csináljam meg az egy az egyeket.”
A gólszerző után adjuk át a szót a találatot a remek beadásával előkészítő Osváthnak: „A második félidőben láthatóan jobban néztünk ki, több helyzetünk volt, rúghattunk volna még két gólt minimum szerintem, nagy ziccereink voltak, hátul viszont stabilok, nagyon labdabiztosak voltunk. Örülök, hogy jó volt a beadásom és sikerült vele gólt szerezni, és örülünk, hogy nem kaptunk gólt, ez volt a legfontosabb. Az is volt az első számú feladat, hogy ne kapjunk gólt, tudtuk, hogy gólt rúgni képesek vagyunk, jók vagyunk elől, jó a támadó játékunk, jó játékosaink vannak... A mester azt kérte tőlem a félidőben, hogy ha pályára lépek, próbálkozzak beadásokkal, ha van előttem szabad terület, ennek fényében játszottam, örülök neki, hogy ez így sikerült. Alázatosan csinálom a dolgomat, igyekszek megragadni minden lehetőséget, amit kapok a mestertől, hogy bizonyítsak, aztán meglátjuk, hogy alakul a jövő... Együtt van a brigád szerintem, aki beáll, az a legjobbját akarja nyújtani, segíteni akar a csapatnak. Egyszerűen küzdünk, játszunk barátságos meccseket, szeretnénk jól játszani, eredményesen játszani és fejleszteni a csapatjátékot.” Szoboszlai kapcsán Osváth azt is megosztotta a sajtó munkatársaival, hogy a Liverpool játékosa pozitív személyiség, segít mindenkinek, jó hatással van a csapatra, de a humort sem veti meg.
A Ferencváros fiatal játékosa azt is elmondta az Origónak, hogy a tavaly novemberi világbajnoki selejtezős vereség a meccs előtt közvetlenül már nem került szóba, de előtte az edzőtáborban kibeszélték a dolgokat, tudták, mi volt a gond, ezen próbáltak meg változtatni, az edzéseken gyakorolni.
A mérkőzésen, akárcsak a győri klubcsapatában Vitális Milán remekül futballozott: „Először is szeretném megköszönni a bizalmat, amit kaptam az edzőtől, a mestertől, és hálás is vagyok neki, hogy egészen idáig segített abban, hogy ez megvalósuljon, és úgy gondolom, hogy ez tökéletesen zárult, hiszen sikerült nyernünk. Én pedig megkaptam a bizalmat, bízom benne, hogy tudtam vele élni... A félidőben megbeszéltük azt, hogy mi hiányzott az első 45 percben, és azt hiszem, hogy amilyen nehezen indult, annyira könnyen jöttek a második félidőben a helyzetek, amik kapcsán, ha precízebbek vagyunk a kapu előtt, akkor nem csak egy gólt lövünk, de megvan a győzelem, és ez a legfontosabb.”
A válogatottbeli szerepvállalása kapcsán Vitális elmondta, hogy: „Igyekszem minél többet dolgozni a pályán, akár a piszkos munkát is elvégezni, és ha kell, akkor felvállalni, amit kell. Úgy gondolom, hogy a klubcsapatban is megkapom azt a bizalmat, amire szükségem van, és itt is. Nagyon bízom benne, hogy a jövőben még többet tudok pályára lépni, és bízom benne, hogy én is tudok fejlődni. Valamint biztos vagyok benne, hogy amikor itt edzek a válogatottal, vagy akárhány percet kapok itt a válogatott mérkőzésen, akkor biztos vagyok benne, hogy jobb játékos leszek és tanulok, úgyhogy bizakodó vagyok a jövővel kapcsolatban.”
A Szoboszlai Dominiket váltó Baráth elmondta, hogy a hajrában: „A szlovénok próbáltak egyenlíteni, mivel vezettünk, ez szerintem normális, hogy az ellenfél ilyenkor próbálkozik, hogy legalább egy döntetlent elérjen, de álltuk a sarat. Alapból a védekezésre nagyobb hangsúlyt fektettünk az elmúlt napokban, ez volt a fókuszban, ennek látszódott szerintem az eredménye, de biztos lesz még alkalmunk ezt gyakorolni... Az, hogy Szoboszlait váltottam, szerintem az nem mérvadó dolog, ugyanúgy bárkit válhattam volna. Elsősorban magam miatt örültem, hogy visszatérhettem a válogatottba. Az elmúlt majdnem három évben sok minden történt velem, több klubváltás is, és úgy gondolom, hogy most vagyok a jó helyen, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy a későbbiekben is a keret tagja legyek és idővel minél több meccsen szerepeljek.”
Sok pihenés nem lesz a következő felkészülési meccsig, mert március utolsó napján érkezik a Puskás Arénába Görögország, az a mérkőzés majd kedden 19.00-kor kezdődik.