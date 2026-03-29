A magyar válogatott március 28-án megnyitotta a naptári évet a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese egy küzdelmes első és egy egészen kiváló második félidőt követően 1-0-ra győzött a szlovénok elleni felkészülési meccsen a szinte megtelt Puskás Arénában. A találkozó egyik hőse Szoboszlai Dominik volt, aki rendületlenül végig robotolta a mérkőzést és csak a hajrában cserélte le őt az olasz-magyar szakember, míg a másik hősnek Schön Szabolcsot lehetne mondani, aki csereként beállva a 79. percben szerzett góljával eldöntött a Magyarország-Szlovénia meccset.

A magyar válogatott győzelemmel kezdte a 2026-os évet

Fotó: Mirkó István

A magyar válogatott csereembere lett a nyerőember

Beszállni tudni kell, és ezt ma Schön Szabolcs ékesen bizonyította, mert a második félidőben, a 77. perc magasságában küldte csatasorba Marco Rossi és konkrétan két percen belül, ha nem is az első labdaérintésével, hanem az elsők egyikével, megszerezte saját maga és a csapata első, és mint kiderült, egyetlen gólját a mérkőzésen, amivel a nemzeti tizenegy legyőzte a szlovénokat. Természetesen vidáman nyilatkozott a meccset követően a vegyes zónában a sajtómunkatársak kisebb hadserege előtt: „Úgy gondolom, hogy kellett egy jó kölcsönbe igazolás, az mindenféleképpen szükséges volt. Plusz az előző két-három hónap az nagyon jól sikerült Győrben. Az pedig tényleg elképesztő érzés, hogy ennyi néző előtt sikerült megszereznem az első gólomat. Egyszóval nagyon-nagyon örülök. A gólom kapcsán őszinte leszek, nagyon sokra nem emlékszem, jött a labda, eltalálom, lepattan a földre, és utána körülbelül ilyen képszakadás, ott volt körülöttem mindenki, és vezetünk, majd utána pedig már meg tudjuk nyerni a mérkőzést... Nagyon-nagyon boldog vagyok, tényleg ez gyerekkori álom volt nekem, az is, hogy be tudjak mutatkozni a magyar válogatottban, és az, hogy gólt szerezzek, ez valami elképesztő érzés.”

A konkrét értékelés kapcsán a fiatal játékos azt mondta: „Úgy gondolom, hogy az első félidő, az szerintem egy ilyen 50-50 volt, harcolt mindkét csapat, beletette a munkát. A második félidőben nagyon jó mentalitásban kezdtünk, volt két-három nagy lehetőségünk. Szerintem egyáltalán nem bosszantottak minket a kihagyott lehetőségek, tudtuk, ha ezen a mérkőzésen nem kapunk gólt, előbb-utóbb majd lövünk nekik egyet... Marco Rossi, amikor beküldött a pályára, azt kérte tőlem, hogy legyek lendületes és csináljam meg az egy az egyeket.”