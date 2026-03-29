Marco Rossi csapata győzelemmel kezdte az évet. A magyar válogatott Schön Szabolcs góljával 1-0-ra nyert a szlovénok ellen. A Győr támadója az első gólját szerezte a nemzeti együttesben, amihez a lelátón ülő barátnője is gratulált.

Schön Szabolcs gólja döntötte el a magyar válogatott szlovénok elleni felkészülési mérkőzését. Az ETO FC Győr 25 éves támadója hosszú idő után kapott újra meghívót Marco Rossitól, a mérkőzés után pedig elmondta, gyerekkori álma vált valóra azzal, hogy megszerezte első gólját a nemzeti együttesben. A holland Ajax Amsterdam akadémiáján is nevelkedett játékos ugyan közel öt éve is betalált már a Puskás Arénában, de akkor a portugálok elleni Európa-bajnoki gólját les miatt elvették.

Schön Szabolcs megszerezte első gólját a magyar válogatottban
A 10-szeres magyar válogatott Schön Szabolcs még 2021-ben mutatkozott be a magyar válogatottban, s noha az elmúlt egy évben Marco Rossi nem számított rá, tavaly éppen azért is tért haza az angol harmadosztályú Bolton együttesétől az ETO-hoz, hogy jobban szem előtt legyen. Schön aztán gyorsan meg is hálálta a bizalmat a szövetségi kapitánynak, ugyanis két perccel a pályára küldése után betalált. 

A mérkőzés után a Puskás Aréna lelátóján ülő barátnője, Horváth Aphrodite is gratulált az első válogatott góljához. „Szeretlek. Büszke vagyok Rád!” – írta az Instagramon a magyar modell és influenszer, aki a Miss Universe Hungary 2024 döntőseként vált ismertté.

Schön Szabolcs barátnője rendszeres feltűnik a győri csapat mérkőzésein is, a közösségi médiában megosztott képeik alapján pedig a fiatalok láthatóan odáig vannak egymásért.

A magyar labdarúgó-válogatott legközelebb kedden 19 órától a görögökkel játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában.

