Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar labdarúgó-válogatott egygólos győzelmet aratott Szlovénia ellen. A mérkőzés után azonban két játékos is elhagyta a magyar válogatott telki edzőtáborát sérülés miatt.

A magyar válogatott március 28-án megnyitotta a naptári évet a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese egy küzdelmes első és egy egészen kiváló második félidőt követően 1-0-ra győzött a szlovénok elleni felkészülési meccsen a szinte megtelt Puskás Arénában. A találkozó egyik hőse Szoboszlai Dominik volt, aki rendületlenül végig robotolta a mérkőzést és csak a hajrában cserélte le őt az olasz-magyar szakember, míg a másik hősnek Schön Szabolcsot lehetne mondani, aki csereként beállva a 79. percben szerzett góljával eldöntött a Magyarország-Szlovénia meccset.

A magyar válogatott győzelemmel kezdte a 2026-os évet
Fotó: Polyák Attila

Újabb sérültek a magyar válogatott védelmében

Marco Rossi szövetségi kapitány már a mérkőzés előtt sem volt könnyű helyzetben, mivel Nego Loic, Styles Callum és Szűcs Kornél is sérülés miatt került ki a keretből, a szombati felkészülési mérkőzés után pedig újabb két játékos dőlt ki a védelemből: Balogh Botond és Szalai Attila pedig már el is hagyta a magyar labdarúgó-válogatott telki edzőtáborát –  számolt be róla a magyar szövetség (MLSZ) az X-oldalán. Szalai utólag kapott meghívót, a török Kocaelispor légiósa mellett ő sem lépett pályára szombaton a Puskás Arénában.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata kedden 19 órakor fogadja a görög együttest, ugyancsak a Puskás Arénában felkészülési találkozón.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!