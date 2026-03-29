A magyar válogatott március 28-án megnyitotta a naptári évet a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese egy küzdelmes első és egy egészen kiváló második félidőt követően 1-0-ra győzött a szlovénok elleni felkészülési meccsen a szinte megtelt Puskás Arénában. A találkozó egyik hőse Szoboszlai Dominik volt, aki rendületlenül végig robotolta a mérkőzést és csak a hajrában cserélte le őt az olasz-magyar szakember, míg a másik hősnek Schön Szabolcsot lehetne mondani, aki csereként beállva a 79. percben szerzett góljával eldöntött a Magyarország-Szlovénia meccset.

Újabb sérültek a magyar válogatott védelmében

Marco Rossi szövetségi kapitány már a mérkőzés előtt sem volt könnyű helyzetben, mivel Nego Loic, Styles Callum és Szűcs Kornél is sérülés miatt került ki a keretből, a szombati felkészülési mérkőzés után pedig újabb két játékos dőlt ki a védelemből: Balogh Botond és Szalai Attila pedig már el is hagyta a magyar labdarúgó-válogatott telki edzőtáborát – számolt be róla a magyar szövetség (MLSZ) az X-oldalán. Szalai utólag kapott meghívót, a török Kocaelispor légiósa mellett ő sem lépett pályára szombaton a Puskás Arénában.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata kedden 19 órakor fogadja a görög együttest, ugyancsak a Puskás Arénában felkészülési találkozón.