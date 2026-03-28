A magyar válogatott a szlovénok elleni felkészülési mérkőzéssel kezdi a 2026-os évet. Az idei első meccsüket hazai közönség, telt ház előtt játsszák Szoboszlai Dominikék, a Puskás Arénában a szurkolók természetesen győzelmet várnak Marco Rossi csapatától.

A magyar válogatott a szlovénok ellen kezdi az évet

Így kezd a magyar válogatott Szlovénia ellen

Rossi nem számíthatott a sérült Varga Barnabásra, ezért a csatársorba Lukács Dánielt jelölte, de némi meglepetésre Vitális Milán is bekerült a kezdőcsapatba.

Így áll fel a magyar válogatott Szlovénia ellen:

Tóth Balázs – Bolla, Orbán, Dárdai, Kerkez – Tóth Alex, Schäfer – Vitáilis, Szoboszlai, Sallai – Lukács

A magyar és a szlovén együttes szombaton 18 órától a Puskás Arénában játszik egymással felkészülési mérkőzést, a találkozóról az Origo Sport a helyszínről tudósít.