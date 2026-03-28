Természetesen Szoboszlai Dominik kezdeni fog a szlovénok ellen, de akad meglepetés is. A magyar válogatott szombaton 18 órától fogadja felkészülési mérkőzésen Szlovéniát a Puskás Arénában.
A magyar válogatott a szlovénok elleni felkészülési mérkőzéssel kezdi a 2026-os évet. Az idei első meccsüket hazai közönség, telt ház előtt játsszák Szoboszlai Dominikék, a Puskás Arénában a szurkolók természetesen győzelmet várnak Marco Rossi csapatától.
Így kezd a magyar válogatott Szlovénia ellen
Rossi nem számíthatott a sérült Varga Barnabásra, ezért a csatársorba Lukács Dánielt jelölte, de némi meglepetésre Vitális Milán is bekerült a kezdőcsapatba.
Így áll fel a magyar válogatott Szlovénia ellen:
Tóth Balázs – Bolla, Orbán, Dárdai, Kerkez – Tóth Alex, Schäfer – Vitáilis, Szoboszlai, Sallai – Lukács
A magyar és a szlovén együttes szombaton 18 órától a Puskás Arénában játszik egymással felkészülési mérkőzést, a találkozóról az Origo Sport a helyszínről tudósít.
