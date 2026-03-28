Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megszólalt az új tiszás botrány kapcsán

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A 79. percben esett az egyetlen gól a magyar-szlovén felkészülési mérkőzésen. A magyar válogatott Schön Szabolcs révén szerzett vezetést, aki először volt eredményes a nemzeti csapatban, találatával pedig el is döntötte a meccset.

A magyar válogatott a második félidőben már nagyon nyomott, Marco Rossi együttese nagyon közel állt a góhoz, Sallai Roland többször is betalálhatott volna. A vezetést végül a 79. percben Schön Szabolcs szerezte meg, az ETO támadója három perccel a becserélése után lőtt a szlovénok kapujába.

A magyar válogatott a hajrában szerzett vezetést
A magyar válogatott a hajrában szerzett vezetést
Fotó: Polyák Attila

Schön Szabolcs első gólját lőtte a magyar válogatottban

A 79. percben Osváth jobb oldali beadása elsuhant a középen érkezők feje mellett, de így lett jó a hosszú oldalon érkező Schönnek, aki ráfordulásból lerúgta a földre a labdát, az pedig átpattant a szlovén kapus feje fölött. A 25 éves támadónak ez a 10. válogatott mérkőzése, legutóbb 2024 novemberében játszott a nemzeti csapatban egy németek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. 

Schönnek ez volt az első gólja a nemzeti csapatban, 

a találat pedig győzelmet ért a magyar együttesnek.

Schön Szabolcs gólja a linkre kattintva megtekinthető.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!