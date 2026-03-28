A magyar válogatott a második félidőben már nagyon nyomott, Marco Rossi együttese nagyon közel állt a góhoz, Sallai Roland többször is betalálhatott volna. A vezetést végül a 79. percben Schön Szabolcs szerezte meg, az ETO támadója három perccel a becserélése után lőtt a szlovénok kapujába.

A magyar válogatott a hajrában szerzett vezetést

Schön Szabolcs első gólját lőtte a magyar válogatottban

A 79. percben Osváth jobb oldali beadása elsuhant a középen érkezők feje mellett, de így lett jó a hosszú oldalon érkező Schönnek, aki ráfordulásból lerúgta a földre a labdát, az pedig átpattant a szlovén kapus feje fölött. A 25 éves támadónak ez a 10. válogatott mérkőzése, legutóbb 2024 novemberében játszott a nemzeti csapatban egy németek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

