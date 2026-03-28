Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Marco Rossi csapata győzelemmel kezdte az évet. A magyar válogatott Schön Szabolcs góljával 1-0-ra nyert a szlovénok ellen, a mérkőzés után a gólszerző mellett Vitális Milán, Osváth Attila és Bárány Donát értékelték a látottakat.

Schön Szabolcs döntötte el a magyar válogatott szlovénok ellen mérkőzését, az ETO 25 éves támadója az első gólját szerezte a nemzeti együttesben.

A magyar válogatott Schön Szabolcs góljával nyert Szlovénia ellen
Fotó: Polyák Attila

A magyar válogatott hőse Schön Szabolcs volt

„Ez hihetetlen, gyerekkori álmom vált valóra, egy csodálatos stadionban, különleges emberek előtt gólt tudtam rúgni. Nekünk nincs edzőmeccs, minden mérkőzést meg akarunk nyerni” – mondta a mérkőzés után az M4 Sport riporterének Schön Szabolcs, aki egyszer már szerzett gólt a válogatottban, ám azt a találatát érvénytelenítették.

„A portugálok ellen elvett gólom elég fájó volt, mert az Eb-meccsen történt. 

Ami a gólörömömet illeti, a fű nem volt annyira vizes, de belefér, a lényeg, hogy nyertünk” 

– tette hozzá a magyar csapat nyerőembere, utalva rá, hogy a gólja utáni ünneplése közben elcsúszott.

Az ETO másik játékosa, Vitális Milán elsőként megköszönte a bizalmat Marco Rossi szövetségi kapitánynak.

„Először is megköszönném a bizalmat a mesternek, hálás vagyok. A mérkőzés tökéletesen zárult, hiszen sikerült nyerni. A legfontosabb, hogy megnyertük a meccset. Megbeszéltük, mi hiányzott az első félidőben, és a folytatásban már nem volt gond. Ha precízebbek vagyunk, nem csak egy gólt lövünk. 

Igyekszem a piszkos munkát is elvégezni, szeretnék a jövőben még többet pályára lépni és fejlődni. 

Biztos vagyok benne, hogy jobb játékos leszek a válogatottbeli szerepésektől” – mondta az ETO futballistája, aki először volt kezdő a válogatottban, és ezt remek játékkal hálálta meg.

Vitális Milán is remekül futballozott
Fotó: Mirkó István

A magyar válogatott újonca csak egyetlen dolgot sajnál

„Örülök a sikernek. Fontos győzelem volt. Bízom benne, hogy így tudjuk folytatni. A mester is kérte, hogy menjek előre, ha van terület, és adogassam be a labdákat. A második félidőben összejöttek a dolgok, tudunk előrefelé játszani. Több nagy helyzetünk is volt, amit nem tudunk gólra váltani, de örülök, hogy nyertünk” – mondta a mérkőzés után a csereként beállt Osváth Attila, aki gólpasszt adott Schön Szabolcsnak a második félidőben. 

A Debrecen támadója, Bárány Donát klubtársával, Szűcs Tamással együtt debütált, bemutatkozó meccsén is a tőle megszokott harciasság jellemezte a játékát.

„Óriási mérföldkő a pályafutásomban, mindenkinek meg szeretném köszönni, hogy idáig jutottam. Éreztem, hogy meg tudom verni a védőt, sajnálom, mert az lett volna a pont az i-re, de örülök a győzelemnek. 

Beleadtam mindent, egész életemben erre készültem. Sajnálom, hogy nem sikerült berúgni, de nagyon boldog vagyok. 

Szűcs Tamással nagyon jó barátok vagyunk, plusz öröm, hogy ketten egyszerre tudtunk bemutatkozni” – mondta a Debrecen újonca.

Bárány Donát harciasan futballozott a szlovénok ellen
Fotó: Polyák Attila

A magyar válogatott legközelebb kedden 19 órától a görögökkel játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában. 

  • Kapcsolódó cikkek
Marco Rossi csodacseréje eldöntötte a szlovénok elleni meccset
Rossi dilemmája: hol adja a legtöbbet Szoboszlai, Kerkez és Sallai?
A szlovén kapitány elmondta, miért különleges a magyar válogatott elleni meccs

 

