Schön Szabolcs döntötte el a magyar válogatott szlovénok ellen mérkőzését, az ETO 25 éves támadója az első gólját szerezte a nemzeti együttesben.

„Ez hihetetlen, gyerekkori álmom vált valóra, egy csodálatos stadionban, különleges emberek előtt gólt tudtam rúgni. Nekünk nincs edzőmeccs, minden mérkőzést meg akarunk nyerni” – mondta a mérkőzés után az M4 Sport riporterének Schön Szabolcs, aki egyszer már szerzett gólt a válogatottban, ám azt a találatát érvénytelenítették.

„A portugálok ellen elvett gólom elég fájó volt, mert az Eb-meccsen történt.

Ami a gólörömömet illeti, a fű nem volt annyira vizes, de belefér, a lényeg, hogy nyertünk”

– tette hozzá a magyar csapat nyerőembere, utalva rá, hogy a gólja utáni ünneplése közben elcsúszott.

Az ETO másik játékosa, Vitális Milán elsőként megköszönte a bizalmat Marco Rossi szövetségi kapitánynak.

„Először is megköszönném a bizalmat a mesternek, hálás vagyok. A mérkőzés tökéletesen zárult, hiszen sikerült nyerni. A legfontosabb, hogy megnyertük a meccset. Megbeszéltük, mi hiányzott az első félidőben, és a folytatásban már nem volt gond. Ha precízebbek vagyunk, nem csak egy gólt lövünk.

Igyekszem a piszkos munkát is elvégezni, szeretnék a jövőben még többet pályára lépni és fejlődni.

Biztos vagyok benne, hogy jobb játékos leszek a válogatottbeli szerepésektől” – mondta az ETO futballistája, aki először volt kezdő a válogatottban, és ezt remek játékkal hálálta meg.

„Örülök a sikernek. Fontos győzelem volt. Bízom benne, hogy így tudjuk folytatni. A mester is kérte, hogy menjek előre, ha van terület, és adogassam be a labdákat. A második félidőben összejöttek a dolgok, tudunk előrefelé játszani. Több nagy helyzetünk is volt, amit nem tudunk gólra váltani, de örülök, hogy nyertünk” – mondta a mérkőzés után a csereként beállt Osváth Attila, aki gólpasszt adott Schön Szabolcsnak a második félidőben.

A Debrecen támadója, Bárány Donát klubtársával, Szűcs Tamással együtt debütált, bemutatkozó meccsén is a tőle megszokott harciasság jellemezte a játékát.