Azt követően, hogy a szlovénok legnagyobb sztárja, Jan Oblak megsérült, újabb kulcsember dőlt ki a sorból. Az Atlético Madrid kapusa mellett a Manchester United támadója, Benjamin Sesko sem játszhat a hétvégén a magyar válogatott ellen.

A magyar válogatott szombaton fogadja Szlovénia csapatát a Puskás Arénában, amelyet azonban nagy érvágás ért a felkészülési mérkőzés előtt.

Benjamin Sesko és Jan Oblak is kihagyja a magyar válogatott elleni összecsapást
A Manchester United csatára sem játszhat a magyar válogatott ellen

Az Atlético Madrid kapusa, Jan Oblak után Benjamin Sesko is sérülés miatt került ki Bostjan Cesar szövetségi kapitány keretéből. Sőt, a Szlovén Labdarúgó Szövetség bejelentése szerint David Brekalo, az Orlando City 27 esztendős hátvédje is kidőlt. Az orvosi stáb megvizsgálta mindkét játékos egészségi állapotát, a diagnózis szerint Sesko kisebb sérülés, míg Brekalo vádlihúzódás miatt nem áll rendelkezése. Mindkét játékos a klubjánál folytatja a rehabilitációt.

A 30 éves csatár – aki korábban Gulácsi Péter és Willi Orán csapattársa volt Lipcsében – az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve eddig 10 gólt és egy gólpasszt jegyzett a Manchester Unitedben, amely jelenleg harmadik helyen áll a Premier League-ben.

A szlovén válogatott szombaton 18 órától a Puskás Arénában, három nappal később pedig Podgoricában Montenegró ellen lép pályára.

