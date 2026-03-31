A Szpíker Kornerben természetesen a magyar válogatott volt a téma, annak is a Szlovénia elleni meccse, amelyen a magyar csapat nyerni tudott. Marco Rossi együttesében minimális pihenőt kapott Szoboszlai Dominik, aki nélkül – természetesen – nincs magyar csapat. A csapatkapitány szerepéről is beszéltünk, és arról is, miért nem lehet pihentetni a világklasszis játékost.

Marco Rossi magyaráz Szoboszlai Dominiknak

Fotó: Mirkó István

Átépítés előtt a magyar válogatott?

Az írek elleni, elbukott vb-selejtező után először játszott a válogatott, és a nézők újra a csapat mellé álltak. Csábi József szerint ez nem hasonlítható a hollandok elleni kudarcot követő felálláshoz, hiszen nekik akkor csak napjaik voltak felkészülni, nem mellesleg pedig a szlovénok elleni meccs egy felkészülési találkozó volt, még akkor is, ha a rengeteg néző miatt a hangulat szinte tétmeccsé tette.

Fontos volt, hogy olyan fiatalokat láthattunk, mint Vitális Milán, Redzic Damir, Szűcs Tamás vagy Bárány Donát, akik közül utóbbi kettő először lépett pályára a válogatottban.

Marco Rossi nem először vezényel le kisebb-nagyobb generációváltást, többen beépülhetnek hosszabb távon a csapatba, de Csábi József szerint a legfontosabb, hogy a játékosok a klubjaikban a lehető legtöbbet szerepeljenek.

Slot üzent, hogy nem bánná, ha nem játszanának végig a játékosai, amire Rossi elmondta, nem annyira arrogáns hogy magát Slothoz hasonlítsa, de elfogadja a holland mondandóját, de a tiszteletért cserébe ezt ő is elvárja.

A Szpíker Korner legújabb adásában a bajnoki versenyfutás és a görögök elleni meccs is szóba került.

