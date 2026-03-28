Kovács Bendegúz gólt szerzett és egy gólpasszt is kiosztott, de ez is kevés volt Törökország U19-es válogatottja ellen. A magyar válogatott 3-2-es vereséget szenvedett az Eb-selejtező elitkörének második fordulójában.

Nem lesz ott az U19-es Eb-n a magyar válogatott

Kemenes Szabolcs szövetségi edző az előző, Olaszország elleni találkozón piros lapot kapott, így Veress Balázs asszisztens edző ült a magyar kispadon.

A törökök már a 4. percben vezetést szereztek, majd Berat Lus önmaga és csapata második gólját is meglőtte a 33. percben. A magyar csapatnak nem sok momentuma volt, Törökország még a félidő előtt harmadszor is betalált.

A magyar U19-es válogatott az 51. percben Kovács Bendegúz passza Mondovics Kevinnek köszönhetően szépített. A hosszabbításban Kovács egy szögletet követően még fejelt egy gólt, de ez csupán a kozmetikázásra volt elég, egyenlíteni már nem maradt idő.

A magyar csapat az első fordulóba 3-0-s vereséget szenvedett Olaszországtól, így két kör után biztossá vált, hogy nem lehet ott a nyári kontinenstornán. Az Európa-bajnoki selejtezőt Magyarország március 31-én Szlovákia ellen zárja.

Eredmény, U19-es Eb-selejtező, elitkör, 2. forduló

Törökország - Magyarország 3-2 (3-0)

gsz.: Lus 4.,33., Yasar 41., ill. Mondovics 51., Kovács 93.