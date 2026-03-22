A Herta BSC védője, Dárdai Márton csupán kilenc percet töltött a pályán a Düsseldorf elleni bajnokin a Bundesliga 2-ben. A magyar válogatott védő rosszul jött ki egy fejpárbajból.

Lecserélték a magyar válogatott védőjét, mi történt Dárdaival?

Lecserélték a magyar válogatott védőjét, mi történt Dárdaival?

Sérülés miatt a Düsseldorf elleni mérkőzés kilencedik percében le kellett cserélni Dárdai Mártont, a német másodosztálybeli Hertha BSC magyar labdarúgóját.

A válogatott hátvédet vasárnap egy fejpárbaj során lekönyökölték, ápolásra szorult, majd kisvártatva lecserélték, csapata pedig 5-2-re nyert. Egyelőre nem tudni, hogy mennyire súlyos a sérülése, a pályát saját lábán hagyta el.

A 24 éves játékost Marco Rossi szövetségi kapitány behívta a nemzeti csapat keretébe a március végi felkészülési mérkőzések előtt. A magyarok jövő szombaton Szlovéniát, három nappal később pedig Görögországot fogadják a Puskás Arénában.